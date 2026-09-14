Con la UC en la búsqueda del reemplazante de Buljubasich: radiografía al mundo de los gerentes deportivos

En San Carlos de Apoquindo soplan vientos de cambios en su estructura interna. José María Buljubasich era una pieza clave en Universidad Católica. Era, porque el pasado martes 25 de agosto se concretó la salida del exarquero de la gerencia deportiva de Cruzados. Se acabó un ciclo de 16 años en el cargo, con aciertos y errores (sobre todo post tetracampeonato), sumando 12 títulos, aunque con una deuda en la arena internacional. “El directorio tiene la potestad de tomar decisiones. Las entiendo y las acepto”, manifestó el Tati, visiblemente emocionado, en la hora de la despedida.

En una materia que vive de los resultados como el fútbol, el proceso de Buljubasich salió de lo común por la duración en el puesto. No hay otro caso que se equipare en el fútbol local respecto a un gerente o director deportivo. Es cosa de mirar a los otros equipos grandes del país.

En el mismo periodo del argentino en Católica (2010-2026), en Colo Colo han pasado por ese cargo Jaime Pizarro, Juan Gutiérrez, Óscar Meneses, Marcelo Espina y Daniel Morón. El arquero campeón de la Libertadores ocupa el cargo desde marzo de 2021. Mientras que en la U ocuparon ese rol Sabino Aguad, Ronald Fuentes, la dupla de Sergio Vargas con Rodrigo Goldberg, Manuel Mayo (dos veces) y Luis Roggiero. Mayo es el actual, desde 2022, luego de la fallida experiencia del exdirectivo de Independiente del Valle.

En el balompié actual, la figura del gerente, director deportivo o manager (según sea el caso) resulta fundamental, sobre todo cuando llega el periodo de fichajes. Aunque su rol va más allá. “El cargo es el más importante en un club”, apuntó Matías Claro, presidente de Cruzados, quien añadió que la directiva tiene la “vara alta” para cubrir el lugar que dejó Buljubasich. Haciendo un paneo general a nivel internacional, no solo se detectan diversas realidades, sino que también aparecen nombres de peso en la industria.

Gerentes deportivos en el mundo

Una etapa tan extensa como la del Tati fue la de Txiki Begiristain en el Manchester City. Llegó en 2012 a los Ciudadanos, en una etapa que duró 13 años. Arquitecto de la era Guardiola en Inglaterra, se fue con 21 títulos. Previamente, fue el director deportivo del Barcelona durante siete años, lapso en el cual los culés levantaron dos Champions League. Su reemplazante en el City es el exfutbolista portugués Hugo Viana.

Una referencia obligada para hablar de un director deportivo es el español Monchi (su nombre es Ramón Rodríguez). Exarquero, estudio Derecho, pero su futuro iba a seguir ligado al fútbol. Durante 21 años estuvo en el Sevilla, dividido en dos periodos (2000-2017 y 2019-2023). Fue pieza clave para la mejor época de los andaluces, convirtiéndose en dominador de la Europa League.

Monchi también estuvo en la Roma (2017-2019) y en Aston Villa (2023-2025). Hoy trabaja en el Espanyol. “El peor enemigo para un director deportivo es la improvisación”, apuntó en una reciente entrevista con el diario El País.

Si revisamos a dos colosos del mundo, tienen estructura distinta. El Barcelona cuenta con un director responsable del área deportiva (Rafael Yuste) y un director del área de fútbol (el exfutbolista portugués Deco). Además tiene un coordinador del área de fútbol: Bojan Krkic. Mientras que el Real Madrid no tiene en su organigrama esta figura. José Ángel Sánchez ejerce como director general y es quien maneja la gestión ejecutiva y de fichajes, al alero del presidente Florentino Pérez.

Pablo Longoria, actual director deportivo de River Plate, fue presidente del Marsella cuando llegó Alexis Sánchez. Foto: om.fr.

En la región, los más grandes de Argentina cuentan con perfiles distintos. En abril de este año, River Plate fichó al español Pablo Longoria como director deportivo. Fue expresidente del Olympique de Marsella y una pieza relevante para llevar a Alexis Sánchez a Francia (la última gran temporada del tocopillano en Europa). Los Millonarios también cuentan con un manager o secretario técnico: Enzo Francescoli. River atravesó hace poco un duro momento en la cancha, pese a desembolsar más de 60 millones de dólares en fichajes. Por algo se fue el Chacho Coudet.

En la vereda contraria, Boca Juniors tiene a Marcelo “Chelo” Delgado como director deportivo desde febrero de 2026, luego de la disolución del Consejo de Fútbol, grupo de exjugadores xeneizes que asesoraban al presidente Juan Román Riquelme.

El nombre de Francis Cagigao se hizo conocido en estos lados porque asumió como director deportivo nacional en 2021. Su principal aval era la experiencia adquirida durante 23 años en el Arsenal como jefe del área de scouting. La apuesta de Pablo Milad no resultó, toda vez que el español se fue tras dos años en el cargo. Su carrera continuaría en Europa. En 2023 llegó al Galatasaray como Director Global, hasta que en enero de 2025 asumió como director deportivo del Spartak de Moscú. Para Rusia se llevó a trabajar con él a Marko Biskupovic, quien es el subdirector deportivo y jefe de scouting y operaciones.

El exdefensa de la UC es una de las alternativas que han asomado sobre la mesa de Cruzados para reemplazar a Buljubasich.