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    El Deportivo

    La UC mueve sus piezas: los candidatos que asoman en Cruzados para reemplazar a José María Buljubasich

    La salida del Tati inicia un período de reestructuración en el área deportiva de Universidad Católica, que ahora busca un perfil capaz de articular la secretaría técnica con el nuevo departamento de análisis de datos. Este lunes habrá reunión de directorio de Cruzados.

    Por 
    Cristian Barrera
     
    Lucas Mujica
    La UC mueve sus piezas: los candidatos que asoman en Cruzados para reemplazar a José María Buljubasich. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La salida de José María Buljubasich de la gerencia deportiva abre un proceso de reestructuración en Universidad Católica. Cruzados no solo debe definir quién ocupará el cargo que durante casi dos décadas ejerció el Tati. La administración encabezada por Matías Claro prepara un modelo distinto, con dos áreas principales: la secretaría técnica y un departamento dedicado al análisis de datos. La primera ya está funcionando bajo la conducción del argentino Javier Furwasser. La segunda comenzará a operar el 1 de septiembre, con la llegada de un profesional que estará a cargo de esa área.

    Después de esos movimientos se definirá al director deportivo, quien tendrá como una de sus principales funciones integrar ambos departamentos. “Nosotros queremos potenciar el proyecto deportivo y queremos prepararnos bien para la ventana de contrataciones del verano para la temporada 2027″, señaló Claro.

    Lo más importante antes de encasillarse en perfiles, es que tenemos una vara bien alta que cubrir. La decisión del directorio es que lo vamos a tomar con urgencia, pero sin cometer errores. Es el cargo más importante de un equipo tener un gerente deportivo de buena calidad. Nos vamos a tomar el tiempo necesario, vamos a buscar todas las opciones y cuando tengamos la información sobre la mesa, vamos a tomar la mejor decisión posible, sin encasillarnos en algo como que sea o no una figura histórica. Creo que es más importante que el directorio tenga la libertad para buscar el mejor candidato posible″, añadió.

    Para ese puesto aparecen nombres vinculados de distintas maneras al club de San Carlos de Apoquindo: Marko Biskupovic, José Pedro Fuenzalida, Rodrigo Gómez e Ian Mac Niven.

    Perfiles con experiencias distintas

    Biskupovic se formó en la UC y tras el retiro desarrolló su carrera posterior en áreas relacionadas con scouting, análisis y gestión deportiva. Como futbolista comenzó en la precordillera y tuvo una etapa de mayor participación hasta que en 2014 una fractura lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Después de su salida de Católica continuó su carrera en el extranjero, donde defendió al Kalmar FF de Suecia.

    Regresó a Chile para jugar en Unión La Calera y Deportes La Serena. Su transición hacia la gestión deportiva comenzó antes de dejar el fútbol. Durante su etapa en Suecia estudió Administración de Empresas. Tras el retiro cursó un máster de Big Data en la Universidad Católica de Murcia. También pasó por el scouting del Midtjylland de Dinamarca. Llegó al club después de postular a través de LinkedIn.

    En 2021 se incorporó a la Federación de Fútbol de Chile, durante la gestión de Francis Cagigao. Primero trabajó como jefe de Identificación, Scouting y Análisis y posteriormente asumió como secretario técnico de selecciones. En 2024 pasó a ocupar la gerencia de selecciones, cargo que dejó al año siguiente. Su salida estuvo relacionada con una oportunidad laboral en el Spartak de Moscú.

    Otro nombre es José Pedro Fuenzalida. El principal aval del Chapa está en su extensa relación con Universidad Católica. Después de una primera etapa en la institución, pasó por Colo Colo, O’Higgins y Boca Juniors antes de regresar a la UC en 2016. Su segunda etapa se extendió hasta 2022 y terminó con 11 títulos junto a los cruzados.

    Fuenzalida fue capitán del equipo desde 2019, tras el retiro de Cristián Álvarez. Durante su segunda etapa en la UC ganó los campeonatos nacionales de 2016 (2), 2018, 2019, 2020 y 2021, además de cuatro Supercopas. Buljubasich lo mencionó como un jugador que “resume su gestión”. Tras su retiro ha vivido en el extranjero, entre Estados Unidos y España, pero viaja constantemente a Chile, donde tiene una academia junto a Jorge Pellicer, llamada Impact Sport Academy.

    La UC busca gerente deportivo. JAVIER TORRES/ATON CHILE

    Rodrigo Gómez es otro de los nombres considerados. El exfutbolista se formó en las divisiones inferiores de la UC y llegó al primer equipo durante la década de 1980. En 1993 integró el plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores. En 2016 fue gerente de selecciones, aunque su paso por el cargo fue breve y terminó en conflicto con la ANFP.

    El cuarto en el listado es Ian Mac Niven, también formado en Universidad Católica como jugador. Debutó en 1990 bajo la dirección técnica de Vicente Cantatore. Después de dejar la actividad estudió periodismo y posteriormente se especializó en gestión deportiva. Cuenta con un MBA en Sport Management de la Universidad Europea, realizado junto a la Escuela de Estudios Universitarios Real Madrid. También pasó por la Roja: entre 2017 y 2021 fue gerente de selecciones.

    Scouting, datos y gestión deportiva

    Los antecedentes de los candidatos se cruzan con una de las principales modificaciones que prepara Cruzados. La institución quiere ampliar el proceso de evaluación de jugadores y sumar herramientas de análisis estadístico a la observación tradicional.

    Biskupovic es quien tiene más experiencia en scouting y análisis de jugadores. Mac Niven, en tanto, presenta un perfil relacionado con la administración y la gestión. Además de la Selección, ha trabajado en la Universidad San Sebastián como director de Asuntos Estudiantiles, Deportes e Interescolares.

    Fuenzalida y Gómez poseen un recorrido diferente. La nueva estructura, eso sí, no busca que una sola persona concentre todas las etapas del proceso de búsqueda y contratación de jugadores. La intención es ampliar la cantidad de información disponible antes de tomar una decisión y reducir los riesgos asociados a la contratación de un jugador. De esta forma, el sucesor de Buljubasich llegará a una estructura diferente a la que existió durante la última década.

    En esa tarea tendrá participación Aníbal Silva, integrante del directorio de Cruzados desde julio de 2025. El empresario, con pasado en Colo Colo, Osorno y la selección de Paraguay, funcionará como nexo entre el directorio y la gerencia deportiva.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoLa UCUniversidad CatólicaCruzadosMatías ClaroJosé María BuljubasichMarko BiskupovicJosé Pedro FuenzalidaRodrigo GómezIan Mac Niven

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