“Pocos talentos tan grandes han jugado en Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida

“Será imposible reemplazarlo en el Midtjylland”: Dinamarca se rinde ante Darío Osorio tras su golazo y anticipa su salida. Foto: @fcmidtjylland

Darío Osorio nuevamente fue figura en el Midtjylland. El chileno anotó el 2-1 en la victoria por 4-1 del cuadro danés ante el Rijeka de Croacia en la última fase previa de la Conference League.

Luego del partido, la prensa en Dinamarca no escatimó en elogios para el delantero nacional. Incluso algunos medios anticipan su salida. “Dario Osorio jugó de forma fantástica en la que seguramente sea su última aparición europea con el FC Midtjylland. El gol del chileno fue una obra maestra. ¡Será imposible reemplazarlo en el Midtjylland! Pocas veces dos talentos tan grandes han jugado en el mismo equipo danés. Fue imparable contra los croatas, que no encontraron la manera de contenerlo", escribe la revista Tipsbladet.

El sitio web Campo, en tanto, se refirió a su capacidad en ataque: “Darío Osorio demostró una vez más que es de primera categoría. El regateador chileno marcó otro golazo al poner a los visitantes por delante 1-2 en Croacia. Debe haber una oferta gigantesca sobre la mesa si va a dejar Dinamarca en este mercado de fichajes, porque sin él les faltará algo, especialmente tras la marcha de Aral Simsir”.

Por otro lado, PL Bold tituló un artículo con “La estrella del FC Midtjylland es demasiado buena para la Superliga”, en referencia a Osorio.

En el propio Midtjylland las loas son múltiples. “Inclínate, Osorio ¡Qué gol!”, publicaron en su cuenta oficial de X.