El legado de Harald V, el rey que modernizó la corona noruega

Harald aún no había cumplido los seis años cuando la Segunda Guerra Mundial trastornó su vida. En abril de 1940, las tropas alemanas invadieron Noruega. Mientras su abuelo Haakon VII y su padre, el príncipe heredero Olav, se dirigían a Londres, él, junto con su madre y sus dos hermanas, partió hacia Estados Unidos. Allí conoció Washington, Bethesda, la educación estadounidense y sus primeras obligaciones oficiales con los soldados noruegos.

En junio de 1945, el joven príncipe regresó a su país y se convirtió en el primer miembro de la familia real en asistir a una escuela pública. Continuó sus estudios de secundaria en Oslo, antes de formarse tanto en la universidad como en las escuelas militares noruegas. Más tarde, completó su formación en Oxford, donde estudió historia, economía y ciencias políticas, pero fue en los deportes acuáticos donde el joven príncipe se destacó especialmente.

Ciudadanos reunidos en la plaza Slottsplassen de Oslo para dejar flores y banderas de Noruega en memoria del rey Harald V.

Apasionado por la vela desde la infancia, representó a Noruega en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, México en 1968 y Múnich en 1972, como abanderado de su país y capitán de embarcaciones que proyectaban la imagen de una monarquía atlética y popular. Más tarde, ya como rey, continuó compitiendo en regatas, acumulando títulos europeos y mundiales en yates, hasta llevar una carrera náutica que se prolongó mucho más allá de sus 80 años. Esquiador, cazador y pescador, Harald ha cultivado la imagen de una monarquía cercana a la naturaleza, arraigada en sus montañas y sus fiordos.

Una larga batalla sentimental

En el ámbito personal, su vida estuvo marcada por una larga batalla sentimental. En 1958, el príncipe heredero Harald conoció, en casa de unos amigos, a una joven morena de ojos color avellana: Sonja Haraldsen, hija de un comerciante de Oslo. Fue amor a primera vista. Pero para el rey Olav, esa unión era impensable: Sonja no era de sangre real. El gobierno se preguntó qué hacer, la opinión pública se conmovió, la prensa menciona a otras posibles princesas. Harald se mantuvo firme.

Harald y Sonja durante su ceremonia de boda. Bjørn Glorvigen

Durante nueve años, se opuso a su padre. A los 30 años, planteó un ultimátum: o se casaba con Sonja, o nunca se casaría. En una dinastía que no cuenta con ningún otro heredero directo, esta decisión amenazó incluso la continuidad de la monarquía. Olav terminó cediendo. El 29 de agosto de 1968 se celebró la boda de Harald y Sonja en la catedral de Oslo. A través de esta unión, Noruega vio cómo su monarquía bajó de un pedestal inmutable para acercarse a la vida real de sus súbditos.

La pareja tuvo dos hijos: la princesa Märtha Louise, nacida en 1971, y el príncipe Haakon, futuro heredero, nacido en 1973. Crecieron en una familia donde la navegación, el esquí y la vida al aire libre eran tan importantes como las ceremonias oficiales. Pero la preparación para el papel real fue constante. Tras la muerte de Haakon VII, en 1957, Olav se convirtió en rey, y Harald, a los 20 años, pasó a ser príncipe heredero. Desde muy temprano asistió a los consejos de ministros, asumió la regencia cuando su padre estaba ausente o enfermo y realizó visitas oficiales. Aprendió un oficio que es tanto un papel simbólico como una disciplina constitucional.

Un rey moderno

El 17 de enero de 1991, el destino dio un giro. Olav V falleció a los 87 años. Desde las primeras horas de su reinado, el príncipe Harald, ahora rey, debió organizar el luto nacional al tiempo que afirmaba su propia legitimidad. El 23 de junio de 1991, fue coronado en la catedral de Nidaros en Trondheim, lugar histórico de los reyes de Noruega. Retomó el lema familiar: “Alt for Norge” —“Todo por Noruega”— y decidió, de inmediato, modernizar una institución con un papel esencialmente simbólico, sin poder político directo, pero con una influencia moral real.

Harald V de Noruega junto a otros miembros de la familia real saludando desde un balcón.

El rey apostó por la transparencia al publicar las cuentas de la casa real y al abrir regularmente el palacio al público. Renovó y puso a disposición de los noruegos y los turistas varias residencias reales. Aprovechó sus discursos —en particular, los de fin de año y la apertura del Parlamento— para promover la tolerancia y la ecología, implicándose especialmente en la defensa del medio ambiente. También adaptó la institución a los cambios sociales: es bajo su reinado cuando se adoptó la sucesión igualitaria, lo que permite que su nieta Ingrid Alexandra se convierta algún día en reina de Noruega.

Harald se negó a reproducir la rigidez que había marcado su propia juventud. Cuando su hijo Haakon le presentó a Mette-Marit Tjessem Høiby, una joven que ya era madre de un niño pequeño y tenía un pasado turbulento, el rey decidió apoyar esta unión en lugar de oponerse a ella. Confirmó una vez más que la monarquía noruega no estaba desconectada de la realidad. Del mismo modo, respetó la decisión de su hija Märtha Louise, quien renunció a su título de alteza real para seguir una carrera independiente, entre la literatura, la espiritualidad y el emprendimiento.

Harald V de Noruega junto a su hijo, el príncipe heredero Haakon.

Pero es sobre todo en los momentos de crisis cuando la figura de Harald V cobró todo su significado. Al día siguiente de los atentados del 22 de julio de 2011, que sacudieron Oslo y la isla de Utøya, el rey se erigió como un referente moral. Sus discursos unificadores hicieron un llamado a la calma, a la unidad y a la defensa de una sociedad abierta. Recordó que la libertad era más fuerte que el miedo, que Noruega debía seguir siendo una democracia inclusiva y acogedora. Su presencia al lado de las familias, su disposición a escuchar y su apoyo conmovieron profundamente a la población y reforzaron de manera duradera su popularidad.

Una monarquía en la tormenta

Sin embargo, la brújula moral de la que el rey se erige en guardián se vería socavada al final de su reinado. Y es que la corona atraviesa la peor crisis de su historia, sacudida por escándalos y revelaciones embarazosas que involucran a algunos de sus miembros. La publicación en 2026 de documentos en Estados Unidos puso de manifiesto una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre la princesa Mette-Marit y el delincuente sexual Jeffrey Epstein entre 2011 y 2014. La princesa también tuvo que lidiar con los problemas legales de su hijo, Marius Borg Høiby, condenado ese mismo año a cuatro años de prisión sin condicional por dos violaciones y otros 32 cargos.

Marius Borg Høiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. Lise Aserud

Estos casos han provocado en la esfera política y en la opinión pública noruega un debate sin precedentes sobre la legitimidad y el futuro de la institución. Aunque la mayoría de los noruegos sigue apegada a la corona y a la monarquía constitucional, surgen críticas que reclaman reformas profundas para evitar tales excesos. Quienes sueñan con una república llegan incluso a denunciar los problemas inherentes a un régimen monárquico.

En los últimos años, Harald V también tuvo que lidiar con el deterioro progresivo de su salud, lo que lo llevó a reducir su agenda oficial. En varias ocasiones, su hijo Haakon asumió la regencia, de conformidad con la Constitución, y ahora se espera que lo suceda. A pesar de sus problemas, el rey siempre se negó a abdicar, fiel a la fórmula de su abuelo, considerando que uno es rey “hasta la muerte”. Una forma de respetar el juramento pronunciado ante el Storting (Parlamento) y de mantener, en un país muy moderno, una continuidad simbólica.