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    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de IA para la serie

    El nuevo smartphone de la familia Galaxy S26 llega a Chile el 4 de septiembre con cámara mejorada, batería de 4.900 mAh y las últimas herramientas de Galaxy AI.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de inteligencia artificial para la serie

    La estrategia de Samsung con su línea Fan Edition (FE) siempre ha sido clara. Tomar las características más aplaudidas de sus buques insignia -básicamente, el modelo Ultra- y empaquetarlas en un dispositivo que apunte al centro de lo que buscan los usuarios.

    Hoy la compañía coreana presentó oficialmente el Galaxy S26 FE, un equipo que actualiza la fórmula de hardware y se convierte en el primero de su familia en debutar con el sistema operativo One UI 9.

    Los modelos de la serie FE suelen destacar por su capacidad para equilibrar un rendimiento de gama alta con un precio más accesible. En esta generación, esa balanza se inclina fuertemente hacia la integración de la inteligencia artificial y la creación de contenido multimedia con las mejoras en sus cámaras.

    El vicepresidente ejecutivo de Samsung, Jay Kim, explicó durante el anuncio en Seúl que el equipo está diseñado para ofrecer las fortalezas distintivas de la serie Galaxy S. El objetivo central de la marca es que cada función marque una diferencia real en la rutina de las personas.

    Cámaras pensadas para la acción y la edición rápida

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de inteligencia artificial para la serie

    El apartado fotográfico del Galaxy S26 FE ofrece un lente principal robusto y un zoom óptico de 3x para tomas a distancia sin perder detalle. La cámara frontal de 12 megapixeles cuenta con un encuadre optimizado para facilitar las fotos grupales.

    Además, el clásico sistema Nightography sigue presente para garantizar capturas nítidas en entornos de baja luminosidad.

    Donde Samsung pone el acelerador es en el software de procesamiento visual. El equipo integra My FanCam, una herramienta heredada de los recientes dispositivos plegables de la marca que rastrea automáticamente a un sujeto y reencuadra el video en movimiento inteligente.

    Para los creadores de contenido, la estabilización de video Super Steady suma la función Horizontal Lock para mantener el horizonte nivelado en tomas de acción rápidas, una de las funciones más elogiadas de la serie S26.

    A la hora de editar, la herramienta Photo Assist permite modificar imágenes usando indicaciones en lenguaje natural. Los usuarios pueden pedirle a la inteligencia artificial que ajuste la iluminación o restaure partes faltantes de una foto de forma intuitiva.

    A esto se suma Gemini Omni, una integración que facilita la creación de clips de video pulidos directamente desde la galería del teléfono.

    IA proactiva en el ecosistema Galaxy

    El debut de One UI 9 en este modelo hace gala de un entorno de software mucho más predictivo. La herramienta Now Brief permite personalizar tarjetas con resúmenes del clima o bienestar mediante simples instrucciones de texto.

    Por otro lado, la función Now Nudge ahora abarca aplicaciones de terceros para mostrar notificaciones y sugerencias relevantes en los momentos precisos del día.

    La popular función Marcar para buscar con Google también recibe una actualización, permitiendo a los usuarios identificar múltiples elementos en una sola imagen de manera simultánea en un solo paso.

    Rendimiento, autonomía y soporte a largo plazo

    Samsung anuncia el Galaxy S26 FE: el estreno de One UI 9 y nuevas funciones de inteligencia artificial para la serie

    Para sostener todas estas funciones, el Galaxy S26 FE monta una batería de 4.900 mAh. El dispositivo soporta carga rápida de 45 W, lo que permite recuperar hasta un 69% de la energía en aproximadamente 30 minutos. Todo este hardware da vida a una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas con una tasa de actualización de hasta 120 Hz, ideal para el consumo de medios, navegación y videojuegos.

    El proceso de migración de datos para los nuevos usuarios también se simplificó. A través de la función Smart Switch mejorada, es posible transferir datos desde dispositivos Android o iOS de forma inalámbrica escaneando un código QR.

    El compromiso de la marca con la duración de sus equipos se mantiene firme. El Galaxy S26 FE recibirá siete generaciones de actualizaciones de sistema operativo y siete años de parches de seguridad. Sumado a esto, quienes adquieran el equipo contarán con una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro, un plan que incluye capacidades avanzadas de IA y 5 TB de almacenamiento en la nube.

    El Galaxy S26 FE estará disponible en Chile a partir del 4 de septiembre a través de Samsung.com en los colores Blueberry, Graphite y Pistachio.

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