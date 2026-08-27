El exgeneral Ratko Mladic, el “carnicero de Bosnia”, muere a los 83 años

Mujeres de Srebrenica observan en directo la transmisión del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en La Haya para conocer el veredicto contra el jefe militar serbobosnio Ratko Mladic, que aparece en pantalla.

El exgeneral serbobosnio Ratko Mladic, que cumplía cadena perpetua por genocidio en la sangrienta guerra de 1992-95 en Bosnia, murió en el centro de detención de las Naciones Unidas en La Haya, a los 83 años de edad, según informó el jueves la cadena ‌de televisión Informer ​TV ​de Belgrado.

Mladic, el exjefe militar serbobosnio apodado el “Carnicero de Bosnia” por su papel en la masacre de Srebrenica de 1995, había sufrido varios derrames cerebrales en los últimos meses. Cumplía cadena perpetua en La Haya por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tras supervisar la masacre de Srebrenica, el peor acto de derramamiento de sangre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

❕ Former Bosnian Serb army commander Ratko Mladić has died in prison — a useful spoiler for today’s war criminals



In the 1990s, Mladić was charged with war crimes, crimes against humanity, and genocide. He was arrested in 2011, and in 2017 The Hague tribunal sentenced him to… pic.twitter.com/pgGLSWASTR — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026

Funcionarios del Estado serbio y la familia de Mladic habían solicitado su liberación debido a su delicado estado de salud, pero el tribunal de La Haya rechazó sus peticiones.

Fue la figura militar de un brutal trío, liderado políticamente por el expresidente yugoslavo Slobodan Milosevic y el exlíder serbobosnio Radovan Karadzic, mientras la antigua Yugoslavia se sumía en la carnicería tras la caída del comunismo.

Karadzic, arrestado en 2008, fue declarado culpable en 2016 de cargos casi idénticos a los de Mladic, y su condena se extendió a cadena perpetua tres años después.

Milosevic cayó del poder en el año 2000 y al año siguiente fue arrestado y enviado a La Haya para ser juzgado. Falleció en 2006, cuando su juicio estaba a punto de concluir.

La guerra de 1992-1995 dejó alrededor de 100.000 muertos y 2,2 millones de desplazados.

La atrocidad más infame se cometió en Srebrenica, donde las fuerzas serbias bajo el mando de Mladic ejecutaron a 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes que habían buscado refugio en lo que se suponía que era un enclave protegido por la ONU.

The “Butcher of Bosnia” Ratko Mladić has died in prison aged 83.



The Bosnian Serb general was serving a life sentence in The Hague for genocide for his role in the 1995 Srebrenica massacre ⤵️https://t.co/4XbQnZdidg pic.twitter.com/R6FgiUAALS — The Telegraph (@Telegraph) August 27, 2026

Mladic fue capturado el 26 de mayo de 2011 en una aldea agrícola al norte de Belgrado, la capital de Serbia, tras casi 16 años prófugo, poniendo fin a una de las persecuciones más largas de la historia moderna.

Se cree que contó con la protección de aliados en el Ejército y los servicios de inteligencia serbios. Su esposa, Bosiljka, y su hijo, Darko, intentaron sin éxito que lo declararan muerto, relata The New York Times.

Finalmente, fue capturado solo, con dos pistolas cargadas al costado, y se entregó voluntariamente. “Felicitaciones”, dijo cuando los oficiales irrumpieron en el lugar. “Soy a quien buscaban”.

La condena de Mladic en 2017 por un tribunal internacional por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra marcó el final de un capítulo oscuro y sangriento.

Al dictar la sentencia de cadena perpetua, el juez presidente, Alphons Orie, afirmó que los crímenes de Mladic se encontraban “entre los más atroces conocidos por la humanidad”. Mladic apeló el veredicto, que fue confirmado en 2021.

Bosnian Serb general ‌Ratko Mladic, who was serving a life sentence for genocide in the bloody 1992-95 war in Bosnia, has died ‌in the United Nations detention center in The Hague, Belgrade's Informer TV reported https://t.co/Q46SlM8jRg — Reuters (@Reuters) August 27, 2026

Además de ser el autor intelectual de la masacre de Srebrenica, Mladic fue finalmente condenado también por múltiples delitos relacionados con el asedio de Sarajevo, la capital de Bosnia, que duró casi cuatro años y en el que murieron 10.000 personas, entre ellas 1.500 niños.

Según The New York Times, la detención de Mladic fue un momento clave en el largo esfuerzo de Serbia por dejar atrás su condición de nación marginada. Eliminó un obstáculo importante para la aún pendiente adhesión del país a la Unión Europea, que se había cansado de la negativa de los sucesivos gobiernos serbios a capturarlo.

Infancia pobre

Ratko Mladic nació en la pobreza en la remota aldea de Bozanovici el 12 de marzo de 1943, cuando la zona formaba parte del Estado Independiente de Croacia, un Estado títere nazi dominado por nacionalistas croatas fanáticos.

Su padre, Neda Mladic, un serbio miembro de la resistencia partisana comunista, murió cuando Ratko era un niño pequeño, y su madre, Stana (Lalovic) Mladic, lo crió junto a sus dos hermanos. La experiencia de su familia sembró en Mladic un profundo temor a que los serbios, a menos que tuvieran la ventaja, siempre serían perseguidos por los croatas y otros grupos étnicos, destaca The New York Times.

Ratko Mladić, the former Bosnian Serb commander known as the “Butcher of Bosnia,” has died in UN custody while serving a life sentence for genocide. pic.twitter.com/jcJIpUZSwh — Clash Report (@clashreport) August 27, 2026

De joven trabajó como metalúrgico, pero pronto se decantó por el Ejército para su formación. Con su agudeza mental, su fuerza física y un carisma que inspiraba una profunda lealtad, Mladic ascendió rápidamente en el Ejército Popular Yugoslavo.

Se dice que, al principio de su carrera militar, se adhirió a la versión de comunismo de Josip Broz Tito, que rechazaba el nacionalismo y abogaba en cambio por la fraternidad yugoslava como forma de mantener unida la frágil coalición de repúblicas multiétnicas y multirreligiosas de Yugoslavia.

Tito murió en 1980, y después de que Milosevic avivara los resentimientos nacionalistas y Yugoslavia comenzara a desintegrarse a principios de la década de 1990, Mladic retomó la causa de Milosevic: frenar el separatismo y asegurar el dominio de los serbios, el grupo étnico mayoritario. En 1992, un mes después de la declaración de independencia de la República de Bosnia, las fuerzas de Mladic iniciaron el asedio de Sarajevo.

El suicidio de su hija

En 1994, su hija Ana, una estudiante de medicina de poco más de 20 años, se suicidó con la preciada pistola militar de su padre, aparentemente angustiada por las acciones de este en la guerra.

Zoran Stankovic, exministro de Defensa serbio y amigo de Mladic, quien realizó la autopsia, declaró posteriormente que Mladic le había pedido que cortara un mechón de su cabello y extrajera la bala de su cabeza, y que se los entregara como recuerdo.

Sus amigos afirmaron que, tras su muerte, perdió la cordura e insistió en visitar su tumba bajo custodia antes de su extradición de Serbia a La Haya. “Después del suicidio”, dijo Stankovic, “nunca vi brillo en sus ojos, solo tristeza”.

Former Bosnian Serb military chief Ratko Mladic has died aged 84. The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) convicted Mladic in 2017 for his role in Europe's worst atrocities since the end of World War II. A United Nations court at The Hague rejected an… pic.twitter.com/m8WpHsLOib — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) August 27, 2026

Antes de la masacre de Srebrenica, Mladic convocó al comandante holandés de una fuerza de paz de las Naciones Unidas que protegía a la comunidad musulmana de la zona y lo llevó a una habitación donde había un cerdo vivo atado.

Mladic ordenó a sus hombres que degollaran al cerdo, provocando que la sangre brotara a borbotones. “Así es como tratamos a nuestros enemigos”, dijo Mladic, según testigos.

Tras la masacre de Srebrenica, la indignación en Washington y Europa impulsó una campaña de bombardeos de la OTAN que derrotó a las fuerzas serbobosnias y condujo a los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a las guerras de los Balcanes en diciembre de 1995, aunque el conflicto en la antigua Yugoslavia volvió a estallar en 1998 por Kosovo.