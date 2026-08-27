¿Hasta cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

Un miércoles lluvioso experimentó la Región Metropolitana. Ayer se registraron frío y chubascos en todos los sectores, condiciones que se mantendrían durante este jueves 27 también , según el pronóstico del tiempo.

Se trataría de los efectos de un sistema frontal nuevo que, según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), debiese dejar chubascos aislados por Santiago.

Además, será una jornada fría, con máximas entre los 10 y 16 °C y cielos completamente nublados.

Pero, ¿cómo será el evento de lluvia de hoy? ¿Hasta cuándo perduran las precipitaciones? Esto es lo que dice el pronóstico.

Qué esperar de la lluvia hoy en Santiago

De acuerdo a Meteochile, los protagonistas de este jueves serán los chubascos aislados , que afectarán a gran parte de la Región Metropolitana desde la madrugada hasta la noche.

¿Hasta cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana? Esto dice el pronóstico

Los únicos sectores que no muestran probabilidad de lluvia son Curacaví y Melipilla. El resto, debiese registrar precipitaciones a lo largo de todo el día.

Por su parte, el pronóstico de Meteored muestra que las probabilidades más altas de lluvia en Santiago se darán desde las 14:00 hasta las 20:00 horas . A las 17:00, está pronosticada “lluvia débil” con un 80% de probabilidad.

Sin embargo, no se esperan montos cuantiosos: el meteorólogo de la plataforma, Javier Hernández, explicó que “el centro de la capital podría acumular cerca de 7 mm”. Además, los sectores más afectados serían los cordilleranos, algunos del sur y hacia el oriente de la ciudad.

Hasta cuándo lloverá en Santiago, según el tiempo

El pronóstico de la DMC no muestra probabilidad de lluvia para el fin de semana (de viernes a domingo), a excepción de los siguientes sectores:

Viernes 28:

Santiago centro: chubascos aislados por la noche.

Santiago oriente: chubascos aislados por la noche.

Santiago sur: chubascos aislados por la noche.

San José de Maipo: chubascos aislados por la tarde, chubascos por la noche.