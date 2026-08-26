Reinas y reyes de la Cumbre Guachaca: un historial de coronas, polémicas y un origen con Felipe Camiroaga

Después de años de receso, este septiembre vuelve la Gran Cumbre Guachaca, evento que celebra la idiosincrasia nacional y la cultura popular.

Esta vez, se realizará los días 5 y 6 de septiembre en Los Buenos Muchachos (Avenida Ricardo Cumming 1031), con comidas, bebestibles, baile y una programación que incluye a La Sonora Palacios, Los Viking’s 5, Los Santiaguinos, el Trío Inspiración y DJ Pebre. Las entradas se pueden conseguir aquí a través de Puntoticket.

Al igual que en ediciones anteriores, en esta oportunidad el certamen renovará su reinado y para ello cinco hombres y seis mujeres están compitiendo para quedarse con la corona.

En la carrera para Reina Guachaca están las comediantes Pamela Leiva y Piare con P, las periodistas Daniela Muñoz y Soledad Onetto, la futbolista de Colo Colo Yanara Aedo y la baterista de Los Jaivas, Juanita Parra.

Mientras que los aspirantes a ocupar la corona del Rey Guachaca son los animadores Daniel “Huevo” Fuenzalida y Willy Sabor, el influencer Otakin, el periodista José Antonio Neme y el actor Francisco “Pancho” Melo.

Los ganadores ocuparán el trono que han ostentado destacadas figuras de la escena nacional, como Felipe Camiroaga, Paty Cofré, Ricarte Soto y Pamela Díaz.

Una tradición que partió hace 23 años

En 1998 en dependencias de La Perrera, en el Parque Los Reyes, se llevó a cabo la primera Cumbre Guachaca en honor al músico Roberto Parra. Por cinco años el evento reunió a cientos de personas en torno a la música, comida y tradiciones populares sin reinado.

La situación cambió en 2003, cuando se eligió a la primera reina. Ese año la corona se la llevó la reconocida actriz Patricia López.

Foto: instagram @guachacas_oficial

El reinado nació como una forma de promocionar el evento popular, así lo explicó el fundador del colectivo Los Guachacas, el “guaripola mayor” Dióscoro Rojas, a Culto.

“ Nosotros inventamos los reyes y las reinas porque no teníamos ninguna manera de hacerle propaganda a la Cumbre y teníamos que llenarla con cinco mil personas. Entonces dijimos ‘oye, con lo feo que somos nosotros, tenemos que ponernos al lado de chiquillas bonitas, porque o sino esta cuestión no va a prender nunca’”.

Por tres años los guachacas estuvieron bajo la soberanía de mujeres, después de López el trono lo ocupó Adela Secall, quien en ese periodo destacaba por su papel de “La Gata” Jorquera, en la teleserie Los Pincheira. En 2005 la corona pasó a la entonces animadora del Buenos Días a Todos Tonka Tomicic, quien arrasó en la votación popular por internet, obteniendo el 49% de las preferencias.

El panorama cambió en 2006, cuando se eligió por primera vez a un rey guachaca, también denominado “gran compipa”. El trono lo obtuvo Felipe Camiroaga, transformándose en uno de los monarcas más recordados del evento.

Ese año, Camiroaga fue coronado junto a la locutora radial Matilda Svensson, quien recibió el título de Reina Guachaca, aunque surgieron voces que cuestionaron su calidad de “guachaca” por su aspecto caucásico.

El año siguiente el certamen fue reinado por Javiera Contador, en pleno apogeo del remake de Casado con hijos, donde la actriz interpretaba a Kena Larraín. Mientras que el “gran compipa” fue el entonces DT de Colo colo, Claudio Borghi.

En 2008 la corona se la llevó la humorista y ex-vedette Paty Cofré, con sus característicos “15 segundos”, segmento humorístico que popularizó en el programa Morandé con Compañía y que recreó en su coronación en la Cumbre Guachaca de ese año, siendo ovacionada por el público presente. Quien no obtuvo un buen recibimiento fue el rey de ese año, el comunicador Nicolás Copano.

Por ese entonces Copano destacaba como uno de los referentes juveniles de las comunicaciones; sin embargo, al llegar a su coronación recibió pifias e incluso le lanzaron objetos al escenario.

Según registros de La Cuarta, el “gran compipa” conversó con la prensa y reconoció que esperaba un recibimiento como ese. “Nosotros sabíamos que nos iban a pifiar y teníamos preparadas muchas cosas, pero los mismos guachacas nos boicotearon”, indicó. La reina, Paty Cofré, señaló que “el público quería a Ernesto Belloni y yo también”. Eso sí, hizo un llamado en ese momento a respetar el resultado de las votaciones.

La edición 2009 estuvo bajo el triunfo de la periodista Mónica Pérez y del fallecido panelista de Buenos Días a Todos, Ricarte Soto.

En 2010 la coronación fue polémica. Ese año la modelo Javiera Acevedo recibió la corona de reina, pero al igual que en el caso de Svensson, se le cuestionaba su aspecto caucásico. Sin embargo, los principales reparos se centraron en el rey: el animador José Miguel Viñuela.

Las críticas surgieron en redes sociales, en el auge de Twitter (ahora X) donde cientos de cibernautas acusaron un posible fraude en la votación. Ese año el animador peleaba el trono con el comunicador Juan Andrés Salfate, y cuando se debía conocer el resultado en la web, el sitio oficial de los Guachacas tenía interferencias.

Asistentes de esa Cumbre Guachaca aseguran que el público quería a Salfate como Gran Compipa y que recibieron con abucheos a Viñuela.

El año siguiente la corona de Rey la recibió el actor Fernando Farías, aclamado en ese momento por su papel como Don Genaro en la serie Los 80. Por su parte, Karen Doggenweiler se quedó con el trono de Reina.

El 2012 fue el turno del reinado de la periodista Scarleth Cárdenas y del comediante Rodrigo Salinas. Un año después el trono lo ocupó la destaca actriz Delfina Guzmán y el periodista Polo Ramírez.

En 2014 las coronas se las llevaron los actores Koke Santa Ana y Paola Troncoso. Al año siguiente el reportero Nacho Pop fue coronado como el Gran Compipa, mientras que el título de Reina se lo llevó Eliana “Naná” Hernández, participante de la primera temporada de MasterChef Chile.

En la Cumbre Guachaca 2016 se coronó al chef Miguel “Serrucho” Valenzuela y a la comediante Botota Fox, mientras que en 2017 la monarquía estuvo a cargo del animador Pancho Saavedra y la locutora de Radio Corazón, Evelyn Bravo. En 2018 los reyes fueron la humorista Maly Jorquiera y el locutor Freddy Guerrero.

En 2019 se efectuó la última Cumbre Guachaca, donde se coronó a a los comunicadores Francisco Kaminski y Pamela Díaz.

Con la llegada de la pandemia en 2020 se cancelaron varios eventos, pero la premiación de los reyes guachacas siguió en pie, aunque con algunas modificaciones. Ese año se eligieron a más de 60 reyes y reinas en todo Chile, liderados por el Gran Compipa doctor Sebastián Ugarte, querido por el público por hablar sobre la contingencia sanitaria en los matinales.