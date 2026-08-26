Banco Central renovó línea de crédito con el FMI, pero redujo el monto

El Banco Central de Chile renovó la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$11.800 millones, reemplazando la anterior de agosto de 2024. El objetivo es tener disponibles esos recursos en contexto de “riesgos externos”.

Ante este contexto, el Banco Central resaltó que “la línea es de carácter precautorio y temporal”.

“Es otorgada a países que tienen fundamentos y marcos de políticas macroeconómicos muy sólidos que dan cuenta de la resiliencia de la economía y de su capacidad para responder a shocks externos. La suscripción de la LCF no está sujeta a condicionalidades de ningún tipo por parte del FMI”, agregó el Banco Central.

El Banco Central también destacó que, en el caso de Chile, esta es la cuarta vez que se suscribe la LCF siendo previamente en mayo del 2020, agosto del 2022 y agosto del 2024. “En cada una de las renovaciones el monto de la línea se ha ido reduciendo. Asimismo, en ninguna oportunidad el Banco Central ha utilizado esta línea de crédito”, resaltaron.

La línea anterior fue por US$13.800 millones y la primera fue por US$23.930 millones.

Sobre las razones de ir reduciendo el monto de la línea de crédito, el Banco Central comentó que se “enmarca en el objetivo del programa de acumulación de reservas internacionales de ir cambiando la composición de las fuentes de liquidez internacional del Banco, aumentando la proporción de reservas propias. Desde los inicios de dicho programa, el Banco Central ha acumulado reservas internacionales por US$ 5.805 millones.”

Ante este contexto, el Banco Central señala que la LFC se suma a los otros instrumentos “precautorios de liquidez” que tienen. “Estos complementan las Reservas Internacionales, las que actualmente alcanzan US$ 53.523,7 millones”, dijo.

Desde su creación en 2009, México, Polonia, Colombia, Perú, Costa Rica, Marruecos y Chile han contado con acceso a esta línea, resaltó el Banco Central.

Elogios del FMI

Tras la renovación de la LCF, el FMI destacó el contexto macroeconómico de Chile.

“Los sólidos marcos de política institucional de Chile respaldan la resiliencia de la economía y su capacidad de respuesta ante las crisis. Estos incluyen un marco creíble de metas de inflación con un tipo de cambio flexible, un ancla de deuda y una regla de equilibrio fiscal estructural, así como una regulación y supervisión efectivas del sector financiero”, dijo Kenji Okamura, subdirector gerente del FMI, en un comunicado.

Sin embargo, Okamura también comentó que “el crecimiento económico de Chile se ha moderado, con una desaceleración temporal de la actividad minera parcialmente compensada por el alza de los precios del cobre”.

El FMI también comentó que el alza global de los precios del petróleo afectó a Chile y que el país sigue expuesto a los efectos del conflicto en el Medio Oriente.

Respecto a la gestión de las autoridades, Okamura resaltó las gestiones “para mantener el equilibrio macroeconómico y fortalecer la resiliencia de la economía, incluso a través del programa de acumulación de reservas internacionales del Banco Central de Chile”.

“Las autoridades se han enfocado, con razón, en una senda fiscal prudente para garantizar la sostenibilidad de la deuda, lograr que la inflación vuelva a la meta y adoptar medidas para impulsar el crecimiento potencial. Cabe destacar que su Plan Nacional de Reconstrucción busca impulsar el crecimiento acelerando la inversión y elevando la producción potencial, con énfasis en la simplificación de permisos y la reducción de la carga tributaria”, agregó.