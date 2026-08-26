Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico. Foto: Pablo Vásquez R.

Un nuevo sistema frontal avanzará por el país durante los próximos días, dejando precipitaciones y condiciones de inestabilidad que favorecerán la posibilidad de tormentas eléctricas desde la zona central hasta el sur.

De acuerdo con un aviso meteorológico emitido este miércoles por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), existe una probabilidad de tormentas eléctricas desde la tarde del miércoles 26 hasta la noche del viernes 28 de agosto .

El organismo atribuye este fenómeno a una condición sinóptica de inestabilidad post frontal y advierte además sobre la posibilidad de fuertes rachas de viento locales.

Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico Tendencias / La Tercera

¿Qué regiones tendrán tormentas eléctricas?

El aviso de la DMC contempla nueve regiones con probabilidad de tormentas eléctricas, aunque con diferencias en la duración y las zonas involucradas.

Entre miércoles y jueves, la condición estará presente en sectores de Valparaíso , Metropolitana , O’Higgins , Maule , Ñuble y Biobío .

En estas regiones, la extensión territorial varía: mientras en Valparaíso se concentra en la cordillera, en Ñuble y Biobío alcanza prácticamente todos los sectores de la región durante ambas jornadas.

Para el viernes, la probabilidad de tormentas se mantiene fuera del valle en Maule, mientras que en Ñuble y Biobío se concentra en el litoral, cordillera de la Costa y valle.

En tanto, La Araucanía , Los Ríos y Los Lagos tendrán condiciones favorables para tormentas eléctricas únicamente durante este miércoles, de acuerdo con el aviso .

La DMC también advierte que este escenario podría estar acompañado de fuertes rachas de viento locales.

Las 9 regiones que tendrán tormentas eléctricas por tres días, según el pronóstico. Foto: DMC

El nuevo sistema frontal que llegará a Chile

El escenario también fue anticipado por Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Megatiempo.

Según explicó, el país recibirá un nuevo pulso frontal que llegará este jueves 27 de agosto a la zona sur.

Se trata, de acuerdo con su pronóstico, del tercer pulso de esta familia de sistemas frontales, que inicialmente afectará a Los Lagos, Los Ríos y La Araucanía con nuevas precipitaciones.

Posteriormente, el sistema avanzará hacia Biobío, Ñuble y Maule, mientras que algunas precipitaciones intermitentes podrían alcanzar también a Santiago.

Sepúlveda señaló que la inestabilidad asociada a este sistema favorecería el desarrollo de tormentas eléctrica.

Alerta vigente en la Región Metropolitana

En paralelo, la DMC emitió una Alerta Meteorológica por tormentas eléctricas para la Región Metropolitana, asociada al paso de un frente frío.

Esta condición estará vigente desde la tarde hasta la noche de este miércoles y afecta específicamente a la cordillera de la Costa y el valle de la región .

El organismo mantiene además el aviso por probables tormentas eléctricas para los próximos días, por lo que la inestabilidad continuará presente en distintos puntos del centro y sur del país.