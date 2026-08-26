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    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027

    La cinta de Manuela Martelli fue seleccionada como la representante local para competir por el premio a Mejor película internacional en Hollywood. En tanto, la ópera prima de Juan Pablo Sallato hará lo propio en la principal ceremonia del cine español. Tal como ha ocurrido desde 2020, la elección recayó en los miembros de la Academia de Cine de Chile.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    El Deshielo y Hangar Rojo: Chile anuncia a sus cartas para los Oscar y Goya 2027 (NO PUBLICAR)

    Chile ya conoce a sus representantes para las próximas ediciones de los Oscar y los Goya. Luego de tres semanas de votaciones –en que hubo una decena de producciones inscritas en cada proceso–, los miembros de la Academia de Cine de Chile se decantaron por El deshielo, de Manuela Martelli, y por Hangar rojo, de Juan Pablo Sallato.

    El segundo largometraje de Martelli será la carta nacional en la carrera por el Oscar a Mejor película internacional. Una categoría en la que participan cintas de todos el mundo y en la que nuestro país hasta ahora suma dos nominaciones (No, Una mujer fantástica), una estatuilla dorada (Una mujer fantástica) y una selección en la “lista corta” (El agente topo), la etapa previa a la revelación de las candidaturas.

    El deshielo es una continuación de las inquietudes que Martelli planteó en 1976 (2022). Esta vez la cineasta y actriz ubica la historia en 1992, justo cuando el país busca instalar una nueva imagen en la esfera internacional y lidia con las consecuencias de 17 años de dictadura.

    El filme gira en torno a Inés (Maya O’Rourke), una niña de nueve años cuyos padres viajaron a la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Mientras pasa una temporada en el hotel de montaña que pertenece a sus abuelos (Paulina Urrutia y Mauricio Pešutić), se encuentra y hace buenas migas con Hanna (Maia Rae Domagala), una joven esquiadora alemana que ha llegado al país junto a sus compañeros y entrenador. Esa naciente amistad se interrumpe abruptamente con la desaparición de Hanna.

    “Es un gran honor que nuestros colegas nos hayan elegido para representarlos. Esta película ha sido una gran aventura, un ‘pequeño Fitzcarraldo’ de Los Andes. Ha significado un enorme esfuerzo de muchas personas que pusieron todo su talento y entusiasmo para llevarla a cabo”, indicó Martelli.

    “Esta nominación es un reconocimiento al trabajo de todo el equipo. Para nosotros es un sueño que la película haya sido recibida de esta manera, y pondremos todo de nuestra parte para representar de la mejor forma posible a nuestra comunidad y a nuestro país”, añadió la realizadora.

    Por su parte, la productora Alejandra García señaló: “Hubo mucho esfuerzo detrás de esta producción: nieve que no llegaba, una niña de ocho años, perros, un elenco internacional, un alto presupuesto que financiar y muchos otros desafíos. Sacar adelante la película no fue fácil. Nunca desistimos y, con ese mismo compromiso y empuje, enfrentaremos los desafíos en la campaña que tenemos por delante”.

    Estrenado en la sección Un Certain Regard de la 79° edición del Festival de Cannes, el filme debutará en las salas locales este 3 de septiembre. En tanto, en Estados Unidos será distribuido por Kino Lorber y en Latinoamérica fue adquirido por Mubi, compañía que impulsará una campaña entre los votantes de los Oscar que pertenecen a esta región.

    El largometraje de Manuela Martelli deberá medirse ante casi un centenar de películas para conseguir un lugar en la “lista corta”, que se conocerá el próximo 15 de diciembre. En tanto, el anuncio de todas las candidaturas está programado para el 21 de enero de 2027 y la ceremonia se celebrará el 14 de marzo de 2027.

    La carta para los Goya

    Dirigida por Juan Pablo Sallato y escrita por Luis Emilio Guzmán, Hangar rojo brinda una mirada poco convencional al golpe de Estado, antes y después del 11 de septiembre de 1973. El protagonista es el capitán Jorge Silva (Nicolás Zárate), un militar que debe tomar decisiones cruciales cuando desean transformar la Escuela de Aviación en la que entrena a jóvenes cadetes en un centro de detención clandestino.

    “Recibir ahora el respaldo de los miembros de la Academia chilena tiene un significado muy especial. Queremos agradecer a todo el equipo que ha empujado esta película para llevarla lo más lejos posible. Nos emociona poder seguir pensándonos como país a través del cine y compartir esa mirada con públicos de otros lugares”, expresó Sallato.

    Estrenada en la edición 2026 del Festival de Berlín, la cinta cosechó múltiples premios en los certámenes de Málaga y Guadalajara. Llegará a los cines nacionales este 1 de octubre.

    La ópera prima de Sallato intentará obtener una nominación al Goya a Mejor película iberoamericana. Un galardón en el que Chile se posiciona como el segundo país con mayor número de triunfos y nominaciones (seis y 23, respectivamente).

    La fecha exacta de la ceremonia de los Premios Goya 2027 aún no ha sido anunciada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

    “Agradecemos el permanente apoyo del CAIA, el Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual, en los procesos de votación que realiza la Academia y llamamos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a seguir apoyando el crecimiento y profesionalización de esta pujante industria mediante fortalecer el Fondo Audiovisual, sin censuras ni prejuicios”, declaró Gabriel Díaz, presidente de la Academia de Cine de Chile.

    Los otros títulos que participaron en ambos procesos fueron Cuerpo celeste, Después de la niebla, Guerra de verano, La perra, Lo que no se dijo, Matapanki, Mil pedazos y Si vas para Chile. Il cileno fue la única que se anotó sólo en la carrera para los Oscar.

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