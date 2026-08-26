Kast pone en marcha Fogaes ampliado y nuevo subsidio a la tasa hipotecaria para comprar viviendas

Hasta la comuna de Cerrillos llegó este miércoles el Presidente José Antonio Kast para encabezar la puesta en marcha del Fondo de Garantías Especiales (Fogaes) ampliado.

En concreto, la ley contempla la ampliación de la cobertura del programa, que aumenta de 50 mil a 80 mil los subsidios disponibles; el incremento del valor máximo de las viviendas elegibles, desde 4.000 a 6.000 UF; y la extensión de la vigencia de ambos beneficios por 12 meses adicionales, hasta el 31 de mayo de 2028.

El fondo estará disponible para las personas a partir de septiembre de este año, mediante una licitación administrada por Banco Estado en la que participarán entidades financieras reconocidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

DIEGO MARTIN/ATON CHILE

A esto, se suma el nuevo subsidio tramo 4.000, que extiende el subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios y la garantía estatal Fogaes para la compra de la primera y segunda vivienda, el cual estará disponible en noviembre de 2026 a través de un llamado especial.

Lo anterior contempla 5.000 cupos, y permitirá adquirir viviendas nuevas o usadas de hasta 4.000 UF (hasta 4.500 UF en las zonas extremas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes, la Provincia de Palena y la Isla de Chiloé).

En el acto, el Mandatario entregó una breve alocución a los presentes. “Este proyecto de ley se votó por unanimidad, así que le quiero dar las gracias a los parlamentarios, que supieron entender que Chile pasa a ser un país de propietarios, no un país de arrendatarios”, destacó.