Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes. Foto referencial de archivo

Se confirmaron los detalles de la próxima edición del Travel Sale, evento comercial que ofrece descuentos ideales para quienes planean viajes, sean escapadas o vacaciones.

Así lo informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sobre la fecha que organizan en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Turismo de Chile (Fedetur).

Durante la jornada se presentarán descuentos de hasta 60% y se dispondrá de alternativas de pago de hasta 12 cuotas sin interés.

Cuándo es el Travel Sale

El Travel Sale comenzará el lunes 31 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 2 de septiembre.

Las marcas participantes y los descuentos en vuelos, paquetes turísticos, hospedajes y más se podrán revisar en el sitio oficial cyber.cl/travelsale.

Para la próxima edición del evento la CCS destaca destinos del Caribe, con descuentos de hasta 60% hacia México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.

En tanto, aquellos que buscan viajar dentro de Sudamérica podrán acceder a promociones de hasta 40% a destinos como Brasil y Argentina.

Para quienes buscan visitar lugares como Europa y Estados Unidos también se dispondrá de rebajas de hasta un 30%.

Desde la organización del evento comercial se recomienda comprar a través de agencias y plataformas oficiales del evento, con el objetivo de contar con respaldo ante eventuales inconvenientes.