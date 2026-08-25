Confirman próximo Travel Sale: estas son las fechas que tendrán descuentos en viajes
El evento comercial presentará rebajas de 60% en vuelos, paquetes turísticos, hoteles y más.
Se confirmaron los detalles de la próxima edición del Travel Sale, evento comercial que ofrece descuentos ideales para quienes planean viajes, sean escapadas o vacaciones.
Así lo informó la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) sobre la fecha que organizan en conjunto con la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y la Federación de Turismo de Chile (Fedetur).
Durante la jornada se presentarán descuentos de hasta 60% y se dispondrá de alternativas de pago de hasta 12 cuotas sin interés.
Cuándo es el Travel Sale
El Travel Sale comenzará el lunes 31 de agosto y se extenderá hasta el miércoles 2 de septiembre.
Las marcas participantes y los descuentos en vuelos, paquetes turísticos, hospedajes y más se podrán revisar en el sitio oficial cyber.cl/travelsale.
Para la próxima edición del evento la CCS destaca destinos del Caribe, con descuentos de hasta 60% hacia México, República Dominicana, Curazao y Costa Rica.
En tanto, aquellos que buscan viajar dentro de Sudamérica podrán acceder a promociones de hasta 40% a destinos como Brasil y Argentina.
Para quienes buscan visitar lugares como Europa y Estados Unidos también se dispondrá de rebajas de hasta un 30%.
Desde la organización del evento comercial se recomienda comprar a través de agencias y plataformas oficiales del evento, con el objetivo de contar con respaldo ante eventuales inconvenientes.
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