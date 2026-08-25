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    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    La firma de Cupertino renovó sus computadores de escritorio con procesadores que prometen hasta cuatro veces más rendimiento en tareas de IA, apuntando a desarrolladores y creadores de contenido.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Apple pisa fuerte en la carrera de la inteligencia artificial. En una sorpresiva actualización de su catálogo de escritorio, la firma de Cupertino presentó este martes los nuevos Mac mini y Mac Studio, dos equipos que llegan con una arquitectura de procesadores diseñada directamente para las exigencias del nuevo software y el procesamiento de datos a nivel local.

    Los nuevos Mac mini M5 Pro y M6 de Apple

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

    El hermano menor de la familia, el Mac mini, estrena dos opciones de motor en su ya clásico diseño ultracompacto.

    Por un lado, debuta el flamante chip M6, equipado con una CPU de 12 núcleos, una GPU de otros 12 y aceleradores neuronales integrados en cada núcleo gráfico.

    Por otro, ofrece una configuración más robusta con el M5 Pro, capaz de alcanzar 18 núcleos de CPU y hasta 64 GB de memoria unificada.

    En términos de conectividad, ambas versiones dan el salto al Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, incorporando puertos Thunderbolt 5 en el modelo Pro.

    Los nuevos Mac Studio M5 Max y M5 Ultra de Apple

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

    Para quienes requieren la fuerza de un equipo de renderizado pesado, el Mac Studio se actualizó con los chips M5 Max y el nuevo M5 Ultra.

    Este último procesador puede escalar hasta una CPU de 36 núcleos, una GPU de 80 núcleos y una memoria unificada de 512 GB. Según las especificaciones de Apple, el nuevo Mac Studio logra un rendimiento de IA 4,3 veces mayor frente a la generación M3 Ultra.

    Como novedad, la conexión Thunderbolt 5 permite entrelazar múltiples Mac Studio en formato de clúster, creando una red compartida para inferencias de modelos de lenguaje de gran tamaño con mayor velocidad.

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    La integración de estos procesadores también prepara el terreno para el próximo sistema operativo de la marca, macOS 27, que traerá consigo la nueva generación de Apple Intelligence. Estas funciones incluyen herramientas de generación multimedia y un asistente Siri mucho más integrado, características que requerirán toda la capacidad de los recién presentados M5 y M6.

    Los nuevos Mac mini y Mac Studio ya se encuentran disponibles para reserva y comenzarán a entregarse a partir del 22 de septiembre.

    Specs de los nuevos Mac anunciados por Apple

    EspecificaciónMac mini (M6)Mac mini (M5 Pro)Mac Studio (M5 Max)Mac Studio (M5 Ultra)
    CPU12 núcleosHasta 18 núcleos18 núcleos (6 super cores, 12 de rendimiento)Hasta 36 núcleos (12 super cores, 24 de rendimiento)
    GPU12 núcleosHasta 20 núcleosHasta 40 núcleosHasta 80 núcleos
    Memoria unificada16 GB, expandible hasta 32 GBHasta 64 GBHasta 128 GBHasta 512 GB
    Ancho de banda de memoriaHasta 170 GB/s307 GB/sHasta 614 GB/s1.2 TB/s
    Puertos Thunderbolt3 puertos Thunderbolt 4 (en la parte trasera)3 puertos Thunderbolt 5 (en la parte trasera)Puertos Thunderbolt 5Puertos Thunderbolt 5
    Conectividad inalámbricaWi-Fi 7 y Bluetooth 6Wi-Fi 7 y Bluetooth 6Wi-Fi 7 y Bluetooth 6Wi-Fi 7 y Bluetooth 6
    Conectividad adicionalEthernet de 2.5 Gb (opción de 10 Gb), HDMI, 2 puertos USB-C frontalesEthernet de 2.5 Gb (opción de 10 Gb), HDMI, 2 puertos USB-C frontales, soporte GenlockSoporte para almacenamiento externo ultrarrápido y chasis de expansión PCIeSoporte para agrupamiento (clustering) de múltiples sistemas mediante RDMA
    PrecioDesde $899 dólaresDesde $1699 dólaresDesde $2499 dólaresDesde $5499 dólares

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    Más sobre:AppleMac miniMac StudioMac Studio M5 UltraMac mini M6Mac mini M5 ProMac Studio M5 MaxThunderbolt 5ComputadoresTecnologíaprocesadores AppleSiri integradomacOS 27cluster de Mac StudioBluetooth 6Wi‑Fi 7Inteligencia artificialApple IntelligenceM6M5M5 ProM5 MaxM5 UltraNovedades Tecnologíafecha de lanzamiento 22 de septiembreSirirendimiento IA

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