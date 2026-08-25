Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

Apple pisa fuerte en la carrera de la inteligencia artificial. En una sorpresiva actualización de su catálogo de escritorio, la firma de Cupertino presentó este martes los nuevos Mac mini y Mac Studio, dos equipos que llegan con una arquitectura de procesadores diseñada directamente para las exigencias del nuevo software y el procesamiento de datos a nivel local.

Los nuevos Mac mini M5 Pro y M6 de Apple

Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

El hermano menor de la familia, el Mac mini , estrena dos opciones de motor en su ya clásico diseño ultracompacto.

Por un lado, debuta el flamante chip M6 , equipado con una CPU de 12 núcleos, una GPU de otros 12 y aceleradores neuronales integrados en cada núcleo gráfico.

Por otro, ofrece una configuración más robusta con el M5 Pro , capaz de alcanzar 18 núcleos de CPU y hasta 64 GB de memoria unificada.

En términos de conectividad, ambas versiones dan el salto al Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, incorporando puertos Thunderbolt 5 en el modelo Pro .

Los nuevos Mac Studio M5 Max y M5 Ultra de Apple

Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

Para quienes requieren la fuerza de un equipo de renderizado pesado, el Mac Studio se actualizó con los chips M5 Max y el nuevo M5 Ultra .

Este último procesador puede escalar hasta una CPU de 36 núcleos, una GPU de 80 núcleos y una memoria unificada de 512 GB. Según las especificaciones de Apple, el nuevo Mac Studio logra un rendimiento de IA 4,3 veces mayor frente a la generación M3 Ultra.

Como novedad, la conexión Thunderbolt 5 permite entrelazar múltiples Mac Studio en formato de clúster , creando una red compartida para inferencias de modelos de lenguaje de gran tamaño con mayor velocidad.

Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

La integración de estos procesadores también prepara el terreno para el próximo sistema operativo de la marca, macOS 27, que traerá consigo la nueva generación de Apple Intelligence. Estas funciones incluyen herramientas de generación multimedia y un asistente Siri mucho más integrado, características que requerirán toda la capacidad de los recién presentados M5 y M6.

Los nuevos Mac mini y Mac Studio ya se encuentran disponibles para reserva y comenzarán a entregarse a partir del 22 de septiembre .

Specs de los nuevos Mac anunciados por Apple