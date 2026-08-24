Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

El recién lanzado Marvel Tokon: Fighting Souls se posiciona como una de las entregas de pelea más completas desde la salida de Street Fighter 6. Desarrollado por Arc System Works, el título es una propuesta de combates de relevos de cuatro contra cuatro con interesantes mecánicas, una ejecución visual sobresaliente y una manida curva de aprendizaje “ideal” para recién llegados.

Es un juego innovador que puede atraer a jugadores de todos los niveles de habilidad . Aunque su apartado gráfico puede ser asfixiante.

En La Tercera probamos durante unos días este título en PlayStation 5. Estas son nuestras primeras impresiones.

Un sistema de combate que actualiza el género

Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

La principal carta de presentación de Marvel Tokon es su atrevida modificación a las reglas tradicionales de los combates por equipos.

En lugar de tener medidores de salud individuales, los cuatro personajes de un bando comparten una única barra de vida . Esta decisión de diseño logra combates mucho más ágiles, limpia la interfaz visual y elimina una de las mayores barreras de entrada del género: la necesidad de dominar a varios combatientes para ser competitivo.

El jugador puede ser sumamente efectivo controlando a un solo héroe , como Spider-Man, Wolverine o Carnage, y sumar nuevos personajes a su estrategia de forma gradual.

En un comienzo, las peleas van con solo dos luchadores disponibles por lado. Para desbloquear al resto del equipo, es necesario cumplir condiciones específicas durante el combate, como conectar un combo automático o perder una ronda.

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Cada personaje desbloqueado aumenta la salud máxima y añade una barra al medidor “Assemble”, el cual rige el uso de asistencias.

Las asistencias también tienen una capa táctica acaso más profunda. Antes de la pelea, los usuarios asignan roles a sus personajes (Líder, Tirador, Vertical y Asalto). El sistema de relevos activos aquí es mucho más contenido y estructurado en comparación a otras entregas , lo cual tiene sentido dado el nivel de caos visual que pueden generar personajes como Magneto o Magik llenando la pantalla de proyectiles.

Arte, historia y modos adicionales

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Arc System Works superó sus propios estándares visuales para hacer que la plantilla de veinte personajes se sienta fiel a sus contrapartes de los cómics .

Desde los movimientos ágiles de Spider-Man hasta la peculiar habilidad del Duende Verde de pelear arriba y abajo de su planeador, cada luchador ofrece un estilo de juego único.

El modo historia es una sorpresa mayúscula . Dividido en cinco episodios, funciona como un cómic en movimiento donde un ser llamado “El Campeón” desafía a facciones como Los Vengadores y los X-Men a un torneo.

La narrativa fue escrita por Kieron Gillen, conocido guionista, y cuenta con ilustraciones de artistas de renombre mundial, como Hiro Mashima y Betten Court.

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A esto se suman opciones robustas para un solo jugador, como un modo supervivencia de 100 peleas y el formato “Arcadia Rumble”, una experiencia para ocho participantes, inspirada en otros brawlers , que mezcla recolección de mejoras en un mapa abierto con batallas por equipos.

Finalmente, las herramientas de entrenamiento merecen una mención aparte. El título incluye desafíos de combos de forma libre que exigen alcanzar cierto daño usando movimientos específicos. Esto fomenta la experimentación real y evita la simple memorización de botones.

Marvel Tokon: Fighting Souls llega con una destacable dirección de arte inspirada en el anime y combina fanservice con mucha personalidad. El título -ya disponible en tiendas físicas y digitales- entrega las bases para aprender, competir y disfrutar del universo Marvel en su máxima expresión.