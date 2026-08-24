SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    ¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026?

    Revisa a continuación la lista de días marcados en el calendario que quedan para este año.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    ¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026? Foto referencial de archivo

    Avanzan las semanas del año y cabe preguntarse por cuándo será el próximo feriado de 2026, sin embargo, se deberá esperar algunas semanas para disfrutarlo.

    Luego de los días marcados en agosto, la Asunción de la Virgen y el Natalicio de Bernardo O’Higgins solo en Chillán y Chillán Viejo, los próximos festivos están marcados en el calendario de septiembre.

    Cuándo es el próximo feriado

    Los próximos días feriados corresponden a la celebración de Fiestas Patrias, que este año caen los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.

    Ambas jornadas corresponden a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

    Recordar que los dos días corresponden a feriados irrenunciables, por lo que se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio y los servicios, con contadas excepciones como restaurantes, locales de entretenimiento y farmacias de turno.

    Para este año se configura un fin de semana largo de tres días, gracias a los días marcados en el calendario y el domingo 20 de septiembre, que no es feriado.

    ¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026? Foto referencial de archivo Diego Martin

    Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:

    • Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
    • Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
    • Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
    • Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
    Más sobre:FeriadoFeriadosFeriados ChileFeriados 2026Feriados Chile 2026Feriados 2026 ChilePróximo feriadoFin de semana largoFeriado irrenunciableFeriados agostoFeriados septiembreFiestas Patrias18 de septiembre19 de septiembreCuándo caeIrrenunciable

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    “Ya está gastado”: la mitad de los trabajadores tendría dificultades para equilibrar sus finanzas sin aguinaldo del 18

    Lo más leído

    1.
    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    Aumento de la Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el nuevo monto de la PGU?

    2.
    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Cambio de hora: revisa la fecha exacta y dónde se deben modificar los relojes

    Cambio de hora: revisa la fecha exacta y dónde se deben modificar los relojes

    4.
    Últimos días solicitar las cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa: ¿Cómo hacer el trámite?

    Últimos días solicitar las cotizaciones pagadas en exceso de Fonasa: ¿Cómo hacer el trámite?

    5.
    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    6.
    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”
    Chile

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Suprema define que juicio por Democracia Viva se realice en Antofagasta

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot
    Negocios

    Grupo Patio concreta venta de Hyatt Place en Vitacura a operadora de hoteles Talbot

    CMF alerta que fintech de Ian Hites no está regulada

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto
    El Deportivo

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    US$ 35 millones en traspasos, 12 títulos y una deuda internacional: zoom a los 16 años de José María Buljubasich en la UC

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios