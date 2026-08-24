¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026? Foto referencial de archivo

Avanzan las semanas del año y cabe preguntarse por cuándo será el próximo feriado de 2026, sin embargo, se deberá esperar algunas semanas para disfrutarlo.

Luego de los días marcados en agosto, la Asunción de la Virgen y el Natalicio de Bernardo O’Higgins solo en Chillán y Chillán Viejo, los próximos festivos están marcados en el calendario de septiembre.

Cuándo es el próximo feriado

Los próximos días feriados corresponden a la celebración de Fiestas Patrias, que este año caen los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre .

Ambas jornadas corresponden a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Recordar que los dos días corresponden a feriados irrenunciables, por lo que se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio y los servicios, con contadas excepciones como restaurantes, locales de entretenimiento y farmacias de turno.

Para este año se configura un fin de semana largo de tres días, gracias a los días marcados en el calendario y el domingo 20 de septiembre, que no es feriado.

¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026? Foto referencial de archivo Diego Martin

Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026: