¿Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo del 2026?
Revisa a continuación la lista de días marcados en el calendario que quedan para este año.
Avanzan las semanas del año y cabe preguntarse por cuándo será el próximo feriado de 2026, sin embargo, se deberá esperar algunas semanas para disfrutarlo.
Luego de los días marcados en agosto, la Asunción de la Virgen y el Natalicio de Bernardo O’Higgins solo en Chillán y Chillán Viejo, los próximos festivos están marcados en el calendario de septiembre.
Cuándo es el próximo feriado
Los próximos días feriados corresponden a la celebración de Fiestas Patrias, que este año caen los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre.
Ambas jornadas corresponden a la Independencia Nacional y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.
Recordar que los dos días corresponden a feriados irrenunciables, por lo que se prohíbe el funcionamiento habitual del comercio y los servicios, con contadas excepciones como restaurantes, locales de entretenimiento y farmacias de turno.
Para este año se configura un fin de semana largo de tres días, gracias a los días marcados en el calendario y el domingo 20 de septiembre, que no es feriado.
Para planificar las siguientes semanas del año, a continuación la lista completa de feriados que quedan en el 2026:
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable) (fin de semana largo)
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable)
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos (fin de semana largo)
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable) (fin de semana largo)
Lo Último
Lo más leído
La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.