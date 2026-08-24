SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Que Arrau se instale en La Moneda: la idea para retornar Seguridad al corazón del gobierno

    En la cartera transmiten que el traslado -desde Teatinos a Palacio- fue solicitado por Presidencia por motivos de seguridad, aunque otros personeros del Ejecutivo lo interpretan como una señal para darle mayor relevancia en un contexto en el que la agenda en la materia ha sido cuestionada en el propio oficialismo. El secretario de Estado, en todo caso, no tiene intenciones de hacer el ajuste.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    En octubre del 2011, tras casi dos años en el cargo, el entonces Presidente Sebastián Piñera dio una fuerte señal política respecto a las prioridades de su gobierno y anunció que las dependencias del nuevo Ministerio de Desarrollo Social se instalarían en el Palacio de La Moneda.

    En sus palabras, el movimiento tenía un objetivo claro: “Derrotar la pobreza extrema”, uno de sus principales compromisos de campaña, afirmó en la ceremonia para presentar la nueva cartera.

    “El ministro finalmente llegó a La Moneda”, dijo Piñera, entre risas, en alusión al jefe Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y sus dos candidaturas presidenciales fallidas, en 1999 y 2005.

    En ese entonces, la decisión de Piñera fue leída como una señal clara: Desarrollo Social cumpliría un rol clave en su gobierno y, por lo mismo, tenía que instalarse en el corazón del Ejecutivo, junto a las otras carteras del comité político ya ubicadas al interior del Palacio como Interior, Segpres y Segegob.

    Un movimiento similar se ha estado planificando en el gobierno de José Antonio Kast. Según fuentes de gobierno, desde Presidencia se le solicitó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, trasladar su oficina de forma permanente a la casa de gobierno. Actualmente, el ministerio opera cerca de La Moneda, en Teatinos 220.

    La solicitud se arrastraría hace varias semanas y se da en medio de la fuerte ofensiva del gobierno en materia de seguridad, después de que se presentara la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) y en particular la reforma constitucional que enredó su tramitación.

    Desde la cartera liderada por Arrau transmiten que la solicitud se dio por motivos de seguridad, ya que al tratarse del ministro a cargo de coordinar el trabajo para combatir el crimen organizado, el perfil de riesgo es mayor que el de otras autoridades del gabinete y, por lo tanto, se requieren medidas de un estándar más alto.

    Al mismo tiempo, la lectura que hacen otras fuentes de gobierno es que la decisión busca poder dar una señal más política y sumar a Seguridad al corazón de La Moneda para dar cuenta de que la cartera es clave para la administración de Kast y darle mayor relevancia en medio de la tramitación de la ACOT.

    Sin ir más lejos, el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado fue una de las principales promesas de campaña del Mandatario. Sin embargo, hasta el momento, ha significado varios flancos que han ido desde la salida anticipada de la ministra Trinidad Steinert hasta las últimas descoordinaciones por la reforma constitucional, que desató las críticas en el oficialismo y que, por el momento, no cuenta con los votos para ser aprobada en el Senado.

    Por lo mismo, para algunos en Palacio que Arrau se instale en La Moneda es una forma de bajar el ruido por la agenda del gobierno y relevar el rol de la cartera.

    En Seguridad, en todo caso, descartan que esté dentro de los planes del ministro trasladarse a Palacio y recalcan que en las actuales dependencias del ministerio ya se han reforzado las medidas de seguridad.

    En Presidencia, por otro lado, descartan que se haya hecho la solicitud.

    Este tipo de decisiones, en todo caso, no son nuevas. No solo Piñera lo hizo durante su primer gobierno, sino que sin ir más lejos, el Presidente Gabriel Boric también realizó un movimiento similar durante su administración.

    Tras instalarse en La Moneda en 2022, el exmandatario hizo un espacio en el Palacio para las oficinas del Ministerio de la Mujer, liderado por Antonia Orellana. La decisión incluso fue anunciada unos días antes del cambio de mando en el marco de la conmemoración del día de la mujer, el 8 de marzo.

    “El primer gesto y la primera decisión que quiero anunciar y confirmar es que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género va a tener una oficina en La Moneda, que va a tener un espacio en el Palacio y desde ahí trabajar codo a codo con todos los ministerios del comité político para poder conducir este gobierno con perspectiva de género”, dijo la entonces ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

    La decisión no era una sorpresa. Antes ya habían informado que la cartera formaría parte del comité político y, por lo demás, se trataba de una de las principales promesas de Boric de liderar un gobierno feminista y con perspectiva de género.

    Más sobre:Martín ArrauLa Tercera PMLa MonedaJosé Antonio KastMinisterio de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Una vergüenza” y “un papelón”: parlamentarios de oposición cuestionan al gobierno tras fallo del TC sobre servicios básicos

    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    Alcalde Bellolio (UDI) se suma a solicitud de retirar reforma de seguridad y desata críticas en la derecha

    José Miguel Insulza: “Bachelet está en la historia de este país y de Naciones Unidas, pase lo que pase su figura no será afectada”

    Ejército y Armada despliegan ejercicios militares en la zona Austral en medio de tensión diplomática con Argentina

    Lo más leído

    1.
    Desde Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    Desde Adriana Delpiano a Beatriz Hevia: Kast presenta comisión para diseñar una nueva arquitectura del Estado y reducir ministerios

    2.
    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    Kast valora declaración de Argentina sobre soberanía del Estrecho de Magallanes y remarca: “Es chileno”

    3.
    Cancillería enviará nota de protesta a Argentina por dichos de alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

    Cancillería enviará nota de protesta a Argentina por dichos de alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

    4.
    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    5.
    Desbordes critica a presidenta del Senado por llamado a retirar reforma constitucional de seguridad: “Me parece un tremendo error”

    Desbordes critica a presidenta del Senado por llamado a retirar reforma constitucional de seguridad: “Me parece un tremendo error”

    6.
    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    Expresidente Frei critica resultados de la comisión investigadora por el estallido social: “No llegaron a ninguna conclusión”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

    Comienza plazo del Capital Semilla Modo Empleo que ofrece $3 millones para emprender: ¿Cómo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    “Una vergüenza” y “un papelón”: parlamentarios de oposición cuestionan al gobierno tras fallo del TC sobre servicios básicos
    Chile

    “Una vergüenza” y “un papelón”: parlamentarios de oposición cuestionan al gobierno tras fallo del TC sobre servicios básicos

    Megarreforma: Quiroz sufre revés por norma de servicios básicos y La Moneda suma nueva derrota en el TC

    Alcalde Bellolio (UDI) se suma a solicitud de retirar reforma de seguridad y desata críticas en la derecha

    Gobierno firma CEOL con Quiborax para producir litio desde descartes mineros en Arica
    Negocios

    Gobierno firma CEOL con Quiborax para producir litio desde descartes mineros en Arica

    Duro revés para gobierno y empresas: TC rechaza reclamo en contra de artículo de reconexión de servicios básicos en megarreforma

    Subtel y Gore de Aysén adjudican proyecto de Fibra Óptica de Última Milla a Mundo

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    La Diablas reciben la visita del embajador Jorge Tarud antes de enfrentar a Nueva Zelanda
    El Deportivo

    La Diablas reciben la visita del embajador Jorge Tarud antes de enfrentar a Nueva Zelanda

    Un mercado de pases que lo sepultó y con escaso apoyo en Cruzados: los motivos de la UC para despedir al Tati Buljubasich

    Matías Claro explica la salida de Buljubasich: “Necesitábamos un recambio, un nuevo ciclo en el ámbito deportivo”

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Juan Gabriel a diez años de su muerte: sus solitarias últimas horas y los homenajes para recordarlo
    Cultura y entretención

    Juan Gabriel a diez años de su muerte: sus solitarias últimas horas y los homenajes para recordarlo

    Muda: el festival de la memoria y los derechos humanos suma a Álex Anwandter, Candelabro, Mónica González y Marcelo Lagos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes
    Mundo

    “Intachable” y el único al que Milei dejó en el último cambio de cúpula de las FF.AA.: el jefe de la Fuerza Aérea en medio de la polémica sobre Magallanes

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios