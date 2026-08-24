Que Arrau se instale en La Moneda: la idea para retornar Seguridad al corazón del gobierno

En octubre del 2011, tras casi dos años en el cargo, el entonces Presidente Sebastián Piñera dio una fuerte señal política respecto a las prioridades de su gobierno y anunció que las dependencias del nuevo Ministerio de Desarrollo Social se instalarían en el Palacio de La Moneda.

En sus palabras, el movimiento tenía un objetivo claro: “Derrotar la pobreza extrema”, uno de sus principales compromisos de campaña, afirmó en la ceremonia para presentar la nueva cartera.

“El ministro finalmente llegó a La Moneda”, dijo Piñera, entre risas, en alusión al jefe Desarrollo Social, Joaquín Lavín, y sus dos candidaturas presidenciales fallidas, en 1999 y 2005.

En ese entonces, la decisión de Piñera fue leída como una señal clara: Desarrollo Social cumpliría un rol clave en su gobierno y, por lo mismo, tenía que instalarse en el corazón del Ejecutivo, junto a las otras carteras del comité político ya ubicadas al interior del Palacio como Interior, Segpres y Segegob.

Un movimiento similar se ha estado planificando en el gobierno de José Antonio Kast. Según fuentes de gobierno, desde Presidencia se le solicitó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, trasladar su oficina de forma permanente a la casa de gobierno. Actualmente, el ministerio opera cerca de La Moneda, en Teatinos 220.

La solicitud se arrastraría hace varias semanas y se da en medio de la fuerte ofensiva del gobierno en materia de seguridad, después de que se presentara la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT) y en particular la reforma constitucional que enredó su tramitación.

Desde la cartera liderada por Arrau transmiten que la solicitud se dio por motivos de seguridad, ya que al tratarse del ministro a cargo de coordinar el trabajo para combatir el crimen organizado, el perfil de riesgo es mayor que el de otras autoridades del gabinete y, por lo tanto, se requieren medidas de un estándar más alto.

Al mismo tiempo, la lectura que hacen otras fuentes de gobierno es que la decisión busca poder dar una señal más política y sumar a Seguridad al corazón de La Moneda para dar cuenta de que la cartera es clave para la administración de Kast y darle mayor relevancia en medio de la tramitación de la ACOT.

Sin ir más lejos, el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado fue una de las principales promesas de campaña del Mandatario. Sin embargo, hasta el momento, ha significado varios flancos que han ido desde la salida anticipada de la ministra Trinidad Steinert hasta las últimas descoordinaciones por la reforma constitucional, que desató las críticas en el oficialismo y que, por el momento, no cuenta con los votos para ser aprobada en el Senado.

Por lo mismo, para algunos en Palacio que Arrau se instale en La Moneda es una forma de bajar el ruido por la agenda del gobierno y relevar el rol de la cartera.

En Seguridad, en todo caso, descartan que esté dentro de los planes del ministro trasladarse a Palacio y recalcan que en las actuales dependencias del ministerio ya se han reforzado las medidas de seguridad.

En Presidencia, por otro lado, descartan que se haya hecho la solicitud.

Este tipo de decisiones, en todo caso, no son nuevas. No solo Piñera lo hizo durante su primer gobierno, sino que sin ir más lejos, el Presidente Gabriel Boric también realizó un movimiento similar durante su administración.

Tras instalarse en La Moneda en 2022, el exmandatario hizo un espacio en el Palacio para las oficinas del Ministerio de la Mujer, liderado por Antonia Orellana. La decisión incluso fue anunciada unos días antes del cambio de mando en el marco de la conmemoración del día de la mujer, el 8 de marzo.

“El primer gesto y la primera decisión que quiero anunciar y confirmar es que el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género va a tener una oficina en La Moneda, que va a tener un espacio en el Palacio y desde ahí trabajar codo a codo con todos los ministerios del comité político para poder conducir este gobierno con perspectiva de género”, dijo la entonces ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.

La decisión no era una sorpresa. Antes ya habían informado que la cartera formaría parte del comité político y, por lo demás, se trataba de una de las principales promesas de Boric de liderar un gobierno feminista y con perspectiva de género.