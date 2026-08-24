Presidente del PPD: “La responsabilidad, si la expresidenta Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido, José Antonio Kast”

Tras conocerse, hace unos días, el resultado adverso de la segunda votación informal del Consejo de Seguridad, sobre el futuro de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente del PPD, diputado Raúl Soto, apuntó al Mandatario José Antonio Kast por el actual escenario.

“La responsabilidad, si la expresidenta Michelle Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido, y es José Antonio Kast” , sostuvo el también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.

“Es una vergüenza que el gobierno de nuestro país le haya quitado el apoyo a una connacional, que además es expresidenta y que ha cumplido altos cargos internacionales, con una candidatura robusta y viable. Y no solo le han quitado el apoyo, sino que han establecido una verdadera operación para desarticular desde adentro sus reales opciones”, añadió el presidente del PPD.

Con todo, el diputado sostuvo que aún queda esperanza: la decisión está en manos de la propia expresidenta y de México y Brasil, países que la han respaldado. “Si decide continuar adelante, por supuesto que va a contar con todo nuestro apoyo y respaldo para que replantee su estrategia y pueda llegar de la mejor forma posible hasta el final de esta candidatura”, señaló.

“Vacío de liderazgo en la Cancillería”

En tanto, Raúl Soto, rechazó categóricamente las declaraciones del ministro de Defensa sobre un eventual retiro de Chile del Convenio 169 de la OIT.

“¿Quién es el ministro de Relaciones Exteriores? ¿Quién es el canciller de la República, Pérez Mackenna o Barros? ¿Por qué el ministro de Defensa una y otra vez traspasa sus facultades y prerrogativas, actuando como un verdadero canciller y vocero de la política exterior de este gobierno?”, cuestionó Soto.

El parlamentario recordó que la política exterior representa al Estado de Chile y a todos los chilenos y chilenas, no al gobierno de turno, por lo que debe conducirse con responsabilidad y no con una agenda ideológica encubierta. En esa línea, pidió al Presidente Kast que llame al orden al ministro de Defensa, y al canciller Pérez Mackenna que se empodere de su cargo, calificando su liderazgo de débil y errático.

El presidente del PPD anunció además que citarán a las autoridades pertinentes a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas, para que den cuenta de por qué el vacío de liderazgo en la Cancillería está siendo llenado por otras carteras ajenas a la conducción de la política exterior del país.

“Es el gobierno el que no ha estado a la altura. Cuando hay un canciller débil, que no conduce la política exterior y que parece dedicarse solo a los temas comerciales y económicos, hay que recordar que la política exterior es, por esencia, profundamente política, y que las decisiones que ahí se toman tienen consecuencias geopolíticas y sociales para todo el país ”, agregó.

Soto sostuvo que el ministro de Defensa se está entrometiendo en materias que no son de su competencia, “bajo la mirada cómplice del Presidente de la República”, y llamó al gobierno a responder quién conduce realmente la política exterior de Chile y por qué se le permite al ministro de Defensa firmar documentos a nombre del Estado sin tener competencia para hacerlo.