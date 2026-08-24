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    Política

    “Daña gravemente la institucionalidad”: diputado Araya envía oficio por inasistencias de Arrau a comisión especial investigadora

    Según sostuvo el diputado el ministro fue citado en más de una oportunidad y “ha vulnerado la norma constitucional que obliga a los ministros a comparecer ante las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Jose Acchiardo jacchiar@gmail.com

    El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya, ofició al presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, para solicitar información sobre el procedimiento que corresponde aplicar ante las inasistencias del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a una comisión especial investigadora, luego de ser citado en dos oportunidades.

    A través de un documento enviado el pasado 20 de agosto, Araya apunta que la conducta del ministro constituiría una “infracción grave” a la Constitución, a la vez que pide información sobre el procedimiento a aplicar.

    “El ministro Arrau ha vulnerado la norma constitucional que obliga a los ministros a comparecer ante las comisiones especiales investigadoras de la Cámara de Diputados”, sostuvo Araya.

    “Él fue citado en más de una oportunidad y no compareció ante la Comisión Especial Investigadora. Por lo tanto, he oficiado al presidente de la Cámara, al diputado Jorge Alessandri, para que indique cuál es su procedimiento para establecer la sanción que corresponde al ministro de Estado por infringir los deberes constitucionales”, añadió.

    Araya, además calificó el hecho como grave apuntando que “en días en que el Gobierno plantea una reforma constitucional. Un ministro de Seguridad que vulnera la Constitución, que no cumple sus deberes constitucionales, ”daña gravemente la institucionalidad”.

    “¿Cómo le va a exigir a otros que cumplan las normas? ¿Cómo le va a pedir a otros que se sujeten a las normas constitucionales si el propio ministro de Seguridad incumple esto? Me parece que es de la mayor gravedad”, sostuvo.

    ¿Qué dice el oficio?

    En el oficio enviado por el diputado al presidente de la Cámara, el parlamentario apunta que la no asistencia del ministro tras dos citaciones, “evidencia una grave falta de respeto a la facultad fiscalizadora de la Cámara, así como un incumplimiento grave de sus deberes elevados a rango constitucional, como podrá apreciar Señor Presidente, esta situación se aleja completamente de las normas más básicas del respeto entre poderes del Estado, cuestión de suyo grave.”

    El documento, además hace mención al artículo 52°, N°1, letra C, de la Constitución donde se señala que los ministros de Estado ”estarán obligados a comparecer y a suministrar los antecedentes y las informaciones que se les soliciten”.

    De acuerdo a lo que añade el oficio, “la incomparecencia del referido ministro, luego de dos citaciones, evidencia una grave falta de respeto a la facultad fiscalizadora de la Cámara, así como un incumplimiento grave de sus deberes elevados a rango constitucional”.

    Es así como solicita que se pueda “remitir copia del procedimiento para sancionar el grave incumplimiento a los deberes del citado ministro, habida consideración que en mi experiencia parlamentaria, esto no había ocurrido, y por lo tanto requiero apegarme estrictamente al mecanismo de sanción aplicable, para los fines de hacer valer la responsabilidad del señor Arrau, en tanto una flagrante violación a la Constitución, en el contexto del ejercicio de nuestra mayor atribución fiscalizadora constitucional, no puede quedar impune”.

    “La falta de legitimidad para exigir comportamientos y deberes, de la que adolece el Ministro de Seguridad Pública, es un evidente debilitamiento de la autoridad, un ministro que no respeta, ni cumple sus deberes constitucionales, es un riesgo para la institucionalidad, por lo que esta situación no puede pasar inadvertida”, cierra el documento.

    Más sobre:Ministro de SeguridadCámara de DiputadosJaime ArayaMartín Arrau

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