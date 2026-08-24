SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Presidente Kast descarta que reforma constitucional de seguridad sea iliberal y sostiene que no faltó trabajo prelegislativo

    Durante una entrevista, el mandatario además destacó que están abiertos a realizar cambios al proyecto.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Durante la mañana de este lunes el presidente José Antonio Kast defendió la reforma constitucional en materia de seguridad descartando que se trate de una reforma “iliberal”.

    En conversación con Radio Infinita, es que el mandatario respondió a los cuestionamientos que realizó el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke quien mencionó que la reforma “raya en lo iliberal”

    “No es iliberal, pero es un debate legítimo”, sostuvo Kast, añadiendo que “yo no tengo por qué entrar en un debate con Luciano Cruz-Coke, que con el cual he tenido grandes reuniones como presidente de partido, porque me he reunido con los presidentes de los partidos, hemos llegado a grandes consensos, hemos avanzado en distintas normas, y él tiene una opinión, esta reforma a él, cómo está, no le gusta”.

    Kast también descartó ser un presidente iliberal, apuntando que “si fuera iliberal, no estaría aquí. Los iliberales en general no van a los medios. Hay otros presidentes que no eran iliberales, pero nos daban entrevistas en largo tiempo y yo creo que soy bastante distinto a otros presidentes que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa”.

    Asimismo, destacó que están abiertos a realizar cambios al proyecto y al plazo por el cual se puede llegar a extender el nuevo estado de excepción. “Eso se puede modificar, si cual es el problema”, mencionó.

    En la ocasión, Kast también abordó los cuestionamientos que han surgido frente al nuevo estado de excepción y las facultades que entregaría al Presidente, señalando que “la Ley Orgánica Constitucional tendrá que delimitar las facultades, el sistema, los mecanismos”.

    “Siempre hay control ex-post. Cualquiera que se pase de los límites o cualquiera que infrinja algún derecho, después va a ser juzgado. ¿Usted cree que alguien se va a arriesgar sabiendo que después de 120 días, o 30 días, o 60 días, va a terminar frente a los tribunales dando cuenta de un acto ilícito? Yo creo que no", añadió.

    De igual forma, el mandatario rechazó las críticas surgidas desde parlamentarios que apuntaron a una falta de trabajo prelegislativo antes de presentar el proyecto.

    “Yo creo que se hicieron todos los análisis. Se analizaron las cuatro propuestas de reforma constitucional para distintos estados de excepción. Se realizaron conversaciones con distintas fuerzas políticas. Y yo creo que hubo un trabajo real. Y lo más importante es que se han mostrado avances”, mencionó.

    En la misma línea, destacó el trabajo realizado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, apuntando que “es impecable. Y eso lo reconocen todos los sectores”.

    “Que se podría haber conversado más, siempre se puede conversar más. Pero ¿Se ha cerrado el debate? No se ha cerrado. Si eso es lo más tangible, no se ha cerrado el debate", expresó.

    “La mano cambió”

    Kast en la ocasión, además abordó los cambios impulsados en materia de Seguridad señalando que “yo diría que la ciudadanía, al menos lo que me toca ver a mí, va reconociendo que la mano cambió. La mano cambió en los operativos policiales, en el cierre de las fronteras. Cambió en el tema del régimen de abordar lo carcelario”.

    “En términos generales, vamos avanzando y los números así lo avalan”, añadió, apuntando que “esto requiere un año para poder dar números definitivos de que hay bajas en los delitos que yo le comento. Pero, hasta ahora, los índices son buenos y creo que el trabajo que está realizando el Ministerio de Seguridad, con Martín Arrau a la cabeza, está dando frutos importantes”.

    Salida de autoridades

    El Presidente además abordó las diferentes salidas de autoridades que han afectado al Gobierno, desde ministros a seremis, mencionando que “cuando uno hace gestión y la gestión no se realiza o hay diferencias de cómo abordar un tema, hay que actuar”.

    “Algunos dicen, no, mira, estamos fijándonos en el día para no ser los primeros en hacer un cambio de gabinete. Yo no me fijo en eso. Yo digo, bueno, ¿Aquí hay que hacer un cambio? Sí“, agregó.

    Kast además sostuvo que no le importaba tener el cambio de gabinete más temprano desde el retorno a la democracia, señalando que “esto es actuar y me llevo muy bien con las personas, hay veces que no se dan las cosas y si no se dan las cosas, uno tiene que hacer un cambio porque si no se va a repetir”.

    Asimismo, respecto a su primer gabinete, el mandatario señaló que “Hay momentos en que las fuerzas políticas, la opinión pública, hacen muy difícil el trabajo de una persona y alguien puede entrar y al tiro encontrarse permanentemente cuestionado. Y se hace muy difícil poder avanzar. Por lo tanto, uno puede hacer cambios en el equipo y seguir avanzando por un proyecto mayor”.

    Más sobre:PresidenteJosé Antonio KastSeguridadReformaIliberal

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    Lo más leído

    1.
    Cancillería enviará nota de protesta a Argentina por dichos de alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

    Cancillería enviará nota de protesta a Argentina por dichos de alto mando militar sobre el Estrecho de Magallanes

    2.
    Paulina Núñez (RN) llama a retirar estado de excepción de reforma: “No contará ni siquiera con los votos del oficialismo”

    Paulina Núñez (RN) llama a retirar estado de excepción de reforma: “No contará ni siquiera con los votos del oficialismo”

    3.
    Alcaldes Vodanovic y Bellolio explican los alcances de su pacto a 30 años: “Nuestros adversarios son el populismo y la demagogia”

    Alcaldes Vodanovic y Bellolio explican los alcances de su pacto a 30 años: “Nuestros adversarios son el populismo y la demagogia”

    4.
    Presidente del PPD: “La responsabilidad, si la expresidenta Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido, José Antonio Kast”

    Presidente del PPD: “La responsabilidad, si la expresidenta Bachelet fracasa, tiene nombre y apellido, José Antonio Kast”

    5.
    Bachelet retoma agenda internacional en medio de duro momento de su candidatura a la ONU y gestiona visita a Brasil

    Bachelet retoma agenda internacional en medio de duro momento de su candidatura a la ONU y gestiona visita a Brasil

    6.
    “Daña gravemente la institucionalidad”: diputado Araya envía oficio por inasistencias de Arrau a comisión especial investigadora

    “Daña gravemente la institucionalidad”: diputado Araya envía oficio por inasistencias de Arrau a comisión especial investigadora

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Qué es el cáncer de próstata y a qué edad hacerse exámenes preventivos, según especialistas

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Así funciona la red de Metro este martes 25 de agosto: Línea 6 presenta retraso en su frecuencia de trenes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes
    Chile

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Kast lidera entrega de 26 vehículos a la PDI y pide respaldo político para avanzar en la agenda de seguridad

    Pavez defiende continuar con reforma constitucional de seguridad y que haya ”toda la conversación posible para que esto pueda ser aprobado"

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”
    Negocios

    Patricio Melero: “EE.UU no necesita defenderse de la importación de salmón chileno, porque ellos no lo producen”

    Petróleo sufre dura caída y el barril Brent se instala por debajo de los US$ 90

    Combustibles presionan el IPC de agosto e inflación anual se volvería a acercar a 4%

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    Esta hormona que favorece la pérdida de peso también puede proteger el hígado, según una investigación

    Lluvia intensa en la zona central: revisa las regiones afectadas y qué esperar durante los próximos días

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Fin a un ciclo de 16 años: la UC sorprende y despide a José María Buljubasich

    Corre riesgo de ser desafiliado: la ANFP denuncia los estados financieros de San Marcos en la Primera B

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial
    Tecnología

    Apple anuncia nuevos Mac mini con chip M6 y Mac Studio M5 Ultra enfocados en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios