Presidente Kast descarta que reforma constitucional de seguridad sea iliberal y sostiene que no faltó trabajo prelegislativo
Durante una entrevista, el mandatario además destacó que están abiertos a realizar cambios al proyecto.
Durante la mañana de este lunes el presidente José Antonio Kast defendió la reforma constitucional en materia de seguridad descartando que se trate de una reforma “iliberal”.
En conversación con Radio Infinita, es que el mandatario respondió a los cuestionamientos que realizó el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke quien mencionó que la reforma “raya en lo iliberal”
“No es iliberal, pero es un debate legítimo”, sostuvo Kast, añadiendo que “yo no tengo por qué entrar en un debate con Luciano Cruz-Coke, que con el cual he tenido grandes reuniones como presidente de partido, porque me he reunido con los presidentes de los partidos, hemos llegado a grandes consensos, hemos avanzado en distintas normas, y él tiene una opinión, esta reforma a él, cómo está, no le gusta”.
Kast también descartó ser un presidente iliberal, apuntando que “si fuera iliberal, no estaría aquí. Los iliberales en general no van a los medios. Hay otros presidentes que no eran iliberales, pero nos daban entrevistas en largo tiempo y yo creo que soy bastante distinto a otros presidentes que se dicen muy liberales, pero que se molestaban con la prensa”.
Asimismo, destacó que están abiertos a realizar cambios al proyecto y al plazo por el cual se puede llegar a extender el nuevo estado de excepción. “Eso se puede modificar, si cual es el problema”, mencionó.
En la ocasión, Kast también abordó los cuestionamientos que han surgido frente al nuevo estado de excepción y las facultades que entregaría al Presidente, señalando que “la Ley Orgánica Constitucional tendrá que delimitar las facultades, el sistema, los mecanismos”.
“Siempre hay control ex-post. Cualquiera que se pase de los límites o cualquiera que infrinja algún derecho, después va a ser juzgado. ¿Usted cree que alguien se va a arriesgar sabiendo que después de 120 días, o 30 días, o 60 días, va a terminar frente a los tribunales dando cuenta de un acto ilícito? Yo creo que no", añadió.
De igual forma, el mandatario rechazó las críticas surgidas desde parlamentarios que apuntaron a una falta de trabajo prelegislativo antes de presentar el proyecto.
“Yo creo que se hicieron todos los análisis. Se analizaron las cuatro propuestas de reforma constitucional para distintos estados de excepción. Se realizaron conversaciones con distintas fuerzas políticas. Y yo creo que hubo un trabajo real. Y lo más importante es que se han mostrado avances”, mencionó.
En la misma línea, destacó el trabajo realizado por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, apuntando que “es impecable. Y eso lo reconocen todos los sectores”.
“Que se podría haber conversado más, siempre se puede conversar más. Pero ¿Se ha cerrado el debate? No se ha cerrado. Si eso es lo más tangible, no se ha cerrado el debate", expresó.
“La mano cambió”
Kast en la ocasión, además abordó los cambios impulsados en materia de Seguridad señalando que “yo diría que la ciudadanía, al menos lo que me toca ver a mí, va reconociendo que la mano cambió. La mano cambió en los operativos policiales, en el cierre de las fronteras. Cambió en el tema del régimen de abordar lo carcelario”.
“En términos generales, vamos avanzando y los números así lo avalan”, añadió, apuntando que “esto requiere un año para poder dar números definitivos de que hay bajas en los delitos que yo le comento. Pero, hasta ahora, los índices son buenos y creo que el trabajo que está realizando el Ministerio de Seguridad, con Martín Arrau a la cabeza, está dando frutos importantes”.
Salida de autoridades
El Presidente además abordó las diferentes salidas de autoridades que han afectado al Gobierno, desde ministros a seremis, mencionando que “cuando uno hace gestión y la gestión no se realiza o hay diferencias de cómo abordar un tema, hay que actuar”.
“Algunos dicen, no, mira, estamos fijándonos en el día para no ser los primeros en hacer un cambio de gabinete. Yo no me fijo en eso. Yo digo, bueno, ¿Aquí hay que hacer un cambio? Sí“, agregó.
Kast además sostuvo que no le importaba tener el cambio de gabinete más temprano desde el retorno a la democracia, señalando que “esto es actuar y me llevo muy bien con las personas, hay veces que no se dan las cosas y si no se dan las cosas, uno tiene que hacer un cambio porque si no se va a repetir”.
Asimismo, respecto a su primer gabinete, el mandatario señaló que “Hay momentos en que las fuerzas políticas, la opinión pública, hacen muy difícil el trabajo de una persona y alguien puede entrar y al tiro encontrarse permanentemente cuestionado. Y se hace muy difícil poder avanzar. Por lo tanto, uno puede hacer cambios en el equipo y seguir avanzando por un proyecto mayor”.
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