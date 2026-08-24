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    Usaba un grillete de arresto domiciliario: supuesto “motochorro” se salva de linchamiento en Santiago

    El sujeto atropelló a un joven de 19 años en la intersección de calle Rosas con San Martín.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un supuesto “motochorro” estuvo a punto de ser linchado por una multitud que lo retuvo en el centro de Santiago a eso de las 21.00 horas de este domingo.

    El sujeto atropelló a un joven de 19 años en la intersección de calle Rosas con San Martín.

    Personal de Carabineros que llegó al lugar lo detuvo por su responsabilidad en esa acción.

    El capitán Jorge Salazar, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Central, explicó que el peatón lesionado aseguró que el motociclista estaba robando teléfonos.

    “El peatón cruza con luz verde y fue atropellado por el motociclista, cayendo ambos al suelo, resultando lesionados”, indicó.

    Voluntarios de Bomberos y personal SAMU llegó al lugar y asistió a los dos involucrados.

    Personal de seguridad municipal informó que el sujeto lucía en un tobillo un grillete para el monitoreo de arresto domiciliario y estuvo a punto de ser linchado por personas que aseguran que portaba al menos cinco teléfonos.

    “Al llegar personal de Carabineros al lugar, no se presenta ninguna persona para señalar haber sido víctima de robo de celular”, indicó el capitán Salazar.

    Más sobre:PolicialCarabinerosMotochorroDetención ciudadana

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