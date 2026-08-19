Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales. Foto: Redes sociales

Una nueva expresión comenzó a ganar popularidad en redes sociales y en el mundo real, especialmente en el lenguaje de los jóvenes de las generaciones Z (1997-2010) y Alpha (2010-2025).

Se trata de “farmear aura”, un concepto que mezcla términos provenientes de los videojuegos y las redes sociales .

Pero, ¿qué significa exactamente?

¿Qué es “farmear aura”?

La expresión combina dos conceptos. “Farmear” proviene del término farming, utilizado en videojuegos, por ejemplo League of Legends, para describir la repetición de determinadas acciones para conseguir recursos, experiencia, monedas u objetos.

“Aura”, por su parte, comenzó a utilizarse en redes sociales como una manera de referirse al carisma, estilo, seguridad, respeto o impacto que una persona genera en los demás.

Así, “farmear aura” consiste en realizar acciones que permitan aumentar simbólicamente el prestigio o admiración frente a otras personas .

En concreto, las formas de “farmar aura” pueden ser una respuesta ingeniosa, una pose, un baile, un gesto llamativo o simplemente una actitud que demuestre respeto y admiración en los demás.

Qué significa “farmear aura”, el concepto juvenil que se tomó las redes sociales. Foto: Pexels

Las “batallas para farmear aura”

El concepto de las “batallas para farmear aura” se ha expandido durante las últimas semanas a través de videos publicados en redes sociales, especialmente en Latinoamérica.

Estas son competencias en las que dos personas intentan impresionar al público mediante bailes, movimientos, gestos o demostraciones de personalidad .

A continuación algunos videos de estas batallas de aura en distintos lugares de Latinoamérica:

Los puntos de aura

El concepto de “aura” lleva varios meses rondando en las redes sociales, incluso se creó un sistema imaginario de “puntos de aura”.

Por ejemplo, expresiones como “+10.000 de aura” se utilizan para destacar una acción admirable o llamativa , mientras que “-5.000 de aura” apunta a una situación vergonzosa o que deja a alguien en ridículo.

Por ejemplo, preguntar “qué significa aura” sería una situación que dejaría a un adulto en vergüenza con un joven y probablemente diría eso te bajó “10.000 de aura”.

De esta manera, una expresión que originalmente combina elementos del lenguaje gamer y de los memes terminó trasladándose a situaciones de la vida cotidiana.