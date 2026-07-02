“Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos. Foto: Pexels

Durante varios años, expresiones como “bacán”, “la lleva”, “qué plancha”, “andar pato” o “filete” eran lo común y estaba de moda en el vocabulario de los jóvenes chilenos.

Hoy, sin embargo, una nueva generación está incorporando cada vez más palabras y frases en inglés a sus conversaciones diarias .

Esto principalmente impulsado por el consumo de contenido internacional en TikTok, Instagram, YouTube, series, música y videojuegos.

Frases como “estoy en mi prime”, “qué cringe“, ”slay“, ”random" o "period" ya forman parte del lenguaje habitual de adolescentes y jóvenes de entre 20 y 30 años.

“Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos. Foto: Pexels

El inglés y la globalización

Los jóvenes ya mezclan con naturalidad el español y el inglés en una forma de comunicación que refleja el impacto de la cultura digital y una creciente globalización.

“ Hoy el inglés ya no se percibe como algo lejano o exclusivo, sino como parte de su entorno digital, de su forma de relacionarse y de su identidad cultural, explica Michelle Varela Soza, líder de calidad y formación en la empresa de idiomas, Berlitz Chile.

“Además, este fenómeno es transversal y ya no está asociado a un determinado nivel socioeconómico, como ocurría décadas atrás, sino que alcanza a jóvenes de distintos contextos que comparten los mismos espacios y referentes digitales”, agrega.

Una oportunidad para los padres

La especialista sostiene que este cambio va más allá de una moda lingüística y evidencia cómo las redes sociales están transformando la forma en que las nuevas generaciones se comunican.

A su juicio, comprender estos códigos también puede convertirse en una herramienta para fortalecer el vínculo entre padres e hijos.

“Muchos padres y madres escuchan estas palabras y no siempre entienden su significado. Sin embargo, conocerlas puede ser una excelente oportunidad para acercarse a sus hijos, comprender mejor sus conversaciones . El idioma se ha transformado en un puente entre generaciones”, enfatiza.

“Qué cringe” y “estoy en mi prime”: los modismos que cambiaron el lenguaje de los jóvenes chilenos. Foto: Pexels krukphoto.com

Ejemplos de palabras

Algunas expresiones tradicionales utilizadas por generaciones anteriores han comenzado a ser reemplazadas por términos provenientes del inglés.

“Qué plancha” → “Qué cringe”

“Estoy en mi mejor momento” → “Estoy en mi prime”

“Qué bacán”, “se pasó” o “la rompió” → “Slay”

“De la nada” → “Random”

“Punto final” o “se acabó la discusión” → “Period”

“Ánimo u onda” → “Mood”

“Obsesionado con algo” → “Estoy obsessed”

“Es muy estético” → “Aesthetic”

“Me encanta” → “I love it”

“Un poquito” o “discreto” → “Lowkey”

“Buenas vibras” → “Good vibes”

Aunque muchas de estas expresiones surgieron en comunidades digitales angloparlantes, hoy forman parte del vocabulario cotidiano de jóvenes en distintos países, incluido Chile.

“Aprender inglés ya no responde únicamente a una necesidad académica o laboral; también permite participar activamente en la cultura digital que hoy influye en gran parte de las relaciones sociales”, concluye Varela.