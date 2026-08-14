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    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Revisamos los nuevos audífonos premium de la marca japonesa, un equipo que apuesta por materiales sofisticados y un perfil de sonido maduro para competir en la gama más alta del mercado.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    El mercado chileno del audio de diadema se ha vuelto exigente. Ya es insuficiente cancelar el ruido del Metro de Santiago o aislar las conversaciones de una oficina bulliciosa. Hoy el diseño y los materiales pesan tanto como los bajos profundos o la autonomía del dispositivo.

    Con una década de historia en su exitosa línea 1000X, Sony decidió que era el momento de apuntar más alto y lanzar los 1000X The Collexion, unos audífonos over-ear que entran de lleno a competir con equipos de lujo como los AirPods Max 2 de Apple y la gama alta de Bose, por nombrar algunos de los equipos más comprados en esta categoría.

    A simple vista, el dispositivo abandona el plástico de los aclamados WH-1000XM6 para vestirse de gala. La estructura ahora incorpora acero inoxidable mate y revestimientos de cuero sintético.

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Llama la atención que pretenden ser más un producto de estilo de vida que algo más bien corriente y, por así decirlo, funcional. El peso sube a 312 gramos, pero la diadema más gruesa distribuye bien la carga, lo que los hace sumamente cómodos para sesiones largas.

    El diseño impone ciertos sacrificios técnicos. Ahora solo giran para quedar planos en su funda de transporte y perdieron la capacidad de plegarse sobre sí mismos. También, el acabado de cuero sintético exterior parece propenso a marcas y manchas tras el uso diario.

    El sonido de los Sony 1000X The Collexion

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    En el apartado sonoro, Sony tomó un camino distinto. En lugar de reciclar componentes, The Collexion estrena controladores de carbono unidireccionales de 30 milímetros exclusivos para este modelo.

    El resultado es un perfil acústico renovado, impresionantemente detallado y refinado. Es un lujo oír las discografías de gente como Herbie Hancock o Fela Kuti. Parece un sonido, por así llamarlo, analítico, pensado para quienes buscan texturas en la música y frecuencias altas con mayor claridad.

    Todo esto respaldado por conectividad Bluetooth 6.0 y soporte para códecs de alta resolución como LDAC y LC3.

    La cancelación de ruido activa sigue en la cima de la industria, heredando la tecnología de los XM6. Logran reducir drásticamente el ruido constante de los motores de un avión o el tránsito de Andrés Bello en la hora punta.

    Como tienen una fuerza de sujeción menor para priorizar la comodidad, el sellado pasivo pierde una fracción de eficacia frente a modelos anteriores, un detalle menor pero perceptible.

    En nuestra opinión, el flanco más débil del equipo es la autonomía. Los The Collexion entregan 24 horas de reproducción con la cancelación de ruido encendida. Un número que llama la atención, especialmente al contrastarlo con las 30 horas garantizadas por el modelo estándar de la marca.

    A esto se suma una omisión incomprensible para un equipo que ronda los $600.000 CLP: la caja carece de un cable USB-C y solo trae un conector auxiliar de 3.5 milímetros.

    Sobre la app Sony Sound Connect

    La aplicación Sound Connect es una pieza fundamental para sacar el máximo provecho a estos audífonos. Es una app muy completa e intuitiva de navegar, con amplios niveles de personalización para los controles táctiles y puerta de entrada para configurar el audio espacial.

    El sistema cuenta con tres versiones de la tecnología “360 Reality Audio Upmix”, divididas en modos de Música, Cine y Juego, los cuales añaden distintos grados de procesamiento espacial dependiendo de lo que estés escuchando o viendo.

    Cuenta con un ecualizador de 10 bandas, el cual permite afinar frecuencias desde los 31Hz hasta los 16kHz. No obstante, la plataforma incluye modos predeterminados adicionales de escucha y, al activar algunos de estos perfiles, el sistema bloquea la opción de usar el ecualizador a medida.

    ¿Valen la pena?

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Para alguien que planea actualizar sus audífonos, la decisión pasa por las prioridades diarias. Quienes requieren la máxima duración de batería y, además, portabilidad absoluta, encontrarán mejores respuestas en los tradicionales XM6 de Sony (revisa en este link nuestra reseña).

    Por el contrario, si la estética, los materiales premium y un audio de corte audiófilo dominan la lista de exigencias, los Sony 1000X The Collexion justifican la inversión y se instalan como una pieza de diseño que suena exactamente como luce.

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