Personas en renegociación se disparan y empresas en quiebra suben 28% en primer semestre

El Observatorio Estadístico de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) informó al cierre del primer semestre de 2026 un fuerte incremento en el número de personas en renegociación de sus pasivos y un alza de 28% en las quiebras de las empresas al comparar con igual periodo con el año pasado.

Las renegociaciones pasaron de 1.649 en el primer semestre de 2025 a 3.815 en igual período de 2026. Esto representa un salto del 131,35% en tan solo un año.

En el segmento de empresas, las liquidaciones (quiebras) subieron un 28,4%, pasando de 320 procedimientos entre enero y junio de 2025 a 411 en el mismo período de 2026. Cabe precisar que, bajo la Ley 20.720, quienes solicitan la liquidación de una empresa son quienes ejercen la acción legal respectiva, y no necesariamente los principales acreedores en términos de volumen total de deuda.

Por su parte, los procedimientos de reorganización de empresas pasaron de 20 casos en el primer semestre de 2025 a 28 en igual lapso de este año.

Respecto a las personas naturales, las liquidaciones de bienes registraron 3.791 casos durante los primeros seis meses de 2026, lo que se compara con los 3.083 procedimientos contabilizados en el primer semestre de 2025. Esto representa un aumento de 708 casos, lo que equivale a un alza de 22,96%.

Reacciones de expertos

Detrás del fuerte incremento en el número de personas en renegociación, según la liquidadora Valeria Cañas está “la acumulación del alto costo de la vida, el estancamiento de los ingresos reales y las elevadas tasas de interés y tarjetas han encarecido el costo de la deuda y por tanto es más difícil ahora para servir las deudas”.

“Esto ha llevado a que familias que antes lograban mantenerse al día, hoy busquen institucionalmente un acuerdo de pago ajustado a sus ingresos reales. Las renegociaciones crecen exponencialmente porque permiten salvar la totalidad de los bienes, condonar intereses y reprogramar cuotas con los acreedores sin perder sus bienes en ello”, agregó.

El abogado Ricardo Reveco, socio de Carey , explicó que “la renegociación es un mecanismo menos gravoso para la persona natural dentro de la Ley N° 20.720, pues le permite reestructurar sus pasivos sin perder la administración de sus bienes ni enfrentar el estigma de la quiebra”.

“Este aumento sostenido del endeudamiento de los hogares tras la pandemia, período en que las renegociaciones cayeron artificialmente a solo 84 casos el primer semestre de 2022 producto de las restricciones operativas y las ayudas fiscales transitorias, generó una demanda que hoy se canaliza por esta vía, probablemente impulsada también por una mayor difusión del procedimiento, la digitalización de los trámites ante la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, y el agotamiento de los fondos derivados de los retiros previsionales”, añadió.

Por su parte, Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda & Pino Abogados señaló que “las modificaciones introducidas a la normativa concursal, han llevado a que la renegociación de personas naturales se haya convertido en una figura más conocida, de más fácil acceso. Eso conlleva que más personas la utilicen y con una importante tasa de éxito”.

No obstante, “la mala noticia es que también han aumentado las liquidaciones de personas naturales. La combinación de ambas cifras nos debe llevar a concluir que existe situación financiera compleja que afecta a las personas, que se traduce en la imposibilidad de cumplir con sus deudas en tiempo y forma”.

“Esta situación es concordante con las cifras de desempleo que han mostrado un importante aumento y la proyección del PIB para este año. Por lo señalado es esencial que el Gobierno mantenga su actuar en orden a propiciar políticas que incentiven el crecimiento económico y la contratación laboral”, acotó.