Estados Unidos menciona a Chile como parte del “Caballo de Troya” del comercio chino

El gobierno de Estados Unidos entregó un nuevo documento que da más luces sobre su política comercial y su batalla contra el comercio que provenga de alguna manera desde China. Y ahí, Chile aparece como uno de los países protagonistas, justo en medio de las negociaciones entre ambos países tras la aplicación del nuevo arancel de 12,5% en julio pasado.

Según el documento “La Gran Estafa del Tráfico de Mercancías”, publicado por la Casa Blanca este jueves y que está ilustrado con un gran Caballo de Troya, Estados Unidos “se enfrenta a un reto cada vez mayor derivado del transbordo ilegal de mercancías a través de terceros países con el fin de eludir los aranceles aplicables y otras medidas comerciales correctivas”.

En el texto se señala que países que tienen aranceles más altos se pueden aprovechar de las diferencias que hace EE.UU. en el tratamiento arancelario entre distintos países para desviar las mercancías a través de jurisdicciones con aranceles más bajos antes de entrar en el mercado estadounidense.

El transbordo ilegal puede implicar el reetiquetado, el reempaquetado, la refacturación, un procesamiento menor, declaraciones falsas sobre el país de origen u otras acciones destinadas a obtener un trato arancelario que no se aplicaría si se declarara el verdadero origen económico de las mercancías.

“China constituye el ejemplo histórico más destacado de esta conducta. Tras la imposición de los aranceles de la Sección 301 en 2018, el déficit comercial directo de EE. UU. con China se redujo en 2019 y 2020″, señala el informe.

En el texto se señala que países que tienen aranceles más altos se pueden aprovechar de las diferencias que hace EE.UU.

Este informe identifica más de 40 países asociados a un elevado riesgo de transbordo ilegal. Estas jurisdicciones varían significativamente en cuanto a su escala económica y su función. Algunas son socios comerciales importantes con bases industriales diversificadas y grandes volúmenes de comercio global. Otras están estrechamente integradas en redes de producción y suministro vinculadas a China. Un tercer grupo está formado por jurisdicciones más pequeñas que ofrecen ventajas específicas, como bajos costes laborales, normas permisivas en las zonas francas, acceso estratégico a puertos, almacenes aduaneros, capacidad aduanera limitada, operaciones de montaje especializadas o acceso preferencial al mercado estadounidense.

En este último grupo, el Tier 3, está Chile, junto a otras 23 naciones, entre las que se incluye Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana en la región, más Suiza y otros países de Asia y África.

Este grupo es el más grande en cuanto a cantidad de países. Y ahí el informe da algunos ejemplos. “Camboya ofrece mano de obra barata y zonas francas de exportación. Laos y Myanmar proporcionan corredores fronterizos adyacentes a China y entornos con un control menos estricto, en los que flujos de desvío relativamente pequeños pueden tener una importancia económica significativa. Panamá y Costa Rica ofrecen acceso marítimo, logística en zonas francas y plataformas de reexportación”.

De hecho, el informe alerta que “los exportadores vinculados a China podrían utilizar estas jurisdicciones tanto para actividades de producción limitadas como para la gestión logística. A medida que los sectores exportadores locales y las redes de transporte dependan cada vez más de los insumos, la logística y el capital chinos, Beijing podría ganar influencia comercial y geopolítica adicional, al tiempo que conserva el acceso indirecto al mercado estadounidense”.

Donald Trump en el anuncio de los aranceles recíprocos en abril de 2025. BRENDAN SMIALOWSKI

El primer grupo, o Tier 1, está formado por los “líderes de escala diversificada”: países y bloques comerciales que representan grandes volúmenes absolutos de mercancías vinculadas a China, al tiempo que mantienen bases industriales diversificadas e importantes plataformas de exportación hacia Estados Unidos. Ahí están Canadá, México, la Unión Europea, Israel e India, entre otros.

Y en el Tier 2 está formado por los principales países con una importante integración económica con China. Estos países combinan importantes volúmenes de transbordo ilegal con una mayor integración en las cadenas de suministro vinculadas a China, el abastecimiento de insumos, las plataformas de fabricación, los sistemas logísticos o los canales regionales de redireccionamiento. El Nivel 2 incluye a Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.

Impacto y aranceles

El informe analiza cinco estimaciones, tanto del sector público como del privado, sobre el volumen potencial de transbordo o el riesgo asociado a la transferencia comercial. Las estimaciones oscilan entre cerca de US$40.000 millones y US$303.000 millones al año, dependiendo de la metodología y la definición utilizadas.

Los datos disponibles, dice la Casa Blanca, muestran una reasignación sustancial de las fuentes de importación de EE. UU. tras los aranceles de 2018 (durante la primera guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, en el primer mandato de Trump).

Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

“A medida que disminuía la cuota directa de China en las importaciones de bienes de Estados Unidos, aumentaba la cuota combinada aportada por los países de transbordo identificados. Esta relación no demuestra que todo el comercio chino desplazado se haya transbordado ilegalmente. Parte de este cambio refleja transformaciones legítimas en la producción, la inversión y el abastecimiento. Sin embargo, el momento, la magnitud y la dirección de ambas tendencias justifican una investigación más exhaustiva sobre hasta qué punto los productos sujetos a aranceles se desviaron a través de terceros países”, sentencia.

En el contexto de este informe, aparecen luces sobre la aplicación de los nuevos aranceles a un gran número de países, bajo el pretexto de usar “trabajo forzoso”.

De hecho, el mismo documento dice que las medidas arancelarias del presidente Trump “han contribuido a proteger a los trabajadores y a la industria estadounidenses, y su Administración ha adoptado medidas más contundentes contra los países que plantean mayores retos económicos. Sin embargo, la ampliación de los aranceles diferenciados en 2025 ha incrementado significativamente la importancia de una aplicación efectiva de la normativa sobre transbordo”.

Todo esto se da justo a semanas de que llegue a Santiago el número dos de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman.

La USRT, por sus siglas en inglés, es la agencia federal del gobierno estadounidense encargada de desarrollar, recomendar y coordinar la política de comercio exterior de ese país.

El objetivo de Chile para este encuentro es lograr revertir la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles de 12,5% a los productos que llegan a ese país.