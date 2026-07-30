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    Aranceles: embajador de EE.UU. arremete contra críticas de ministros y advierte que “no habrá acuerdo” si hablan personas que no están en negociaciones

    "Cuando eso sucede, hace muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que hay algo serio que pueda estar ocurriendo aquí”, afirmó.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Brandon Judd respondió a los cuestionamientos ministros Campos y Barros. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, arremetió una vez más contra los ministros del gabinete que cuestionaron duramente la decisión de Estados Unidos de aplicar aranceles del 12,5% a la economía local, bajo el argumento del envío de mercancías producidas con trabajo forzoso.

    Creo que es muy decepcionante. Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como “farsa””, dijo el diplomático

    El martes de esta semana, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, habló de “actuación arbitraria del gobierno norteamericano” y que “está violentando el Tratado de Libre Comercio”.

    El titular de Defensa, Fernando Barros, por su parte, también criticó a Washington por la medida, pero además apuntó directamente contra Judd. “Un embajador que está aquí recorre Chile, nos conoce. Entonces, aplicar una suerte de sanción por una acción u omisión respecto a un tema valórico tan relevante como es permitir el abuso, no tomar las medidas para evitar el abuso, una suerte de castigo por esclavismo, digamos, parece muy injusto y genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación”, sostuvo.

    El embajador de los Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Judd elevó el tono de su molestia con estas declaraciones y advirtió que no son de ayuda al país en el contexto de las negociaciones que buscan eximir de los gravámenes a productos chilenos relevantes como la fruta fresca, salmones, el vino o la madera que se exportan al gigante del norte.

    No habrá un acuerdo si hay personas que hablan sobre estas negociaciones y que no tienen nada que ver con ellas”, sostuvo Judd tras las consultas de la prensa tras participar en el Foro Internacional de Crimen Organizado, de la USS.

    “¿Entienden? Cuando eso sucede, hace muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que hay algo serio que pueda estar ocurriendo aquí”, agregó el representante diplomático.

    Judd agregó que las negociaciones aún no finalizan, pero reiteró que cuando “los ministros dicen cosas y no tienen nada que ver con este proceso, por supuesto que lo hace más difícil”.

    Más temprano, el canciller Francisco Pérez Mackenna había intentado poner paños fríos al tenor de las declaraciones, señalando que al final lo único que quiere el gobierno es llegar a un acuerdo con Estados Unidos.

    Aquí lo importante es entender que la Cancillería es la que negocia en esto”, sostuvo el canciller en conversación con T13Radio.

    Francisco Pérez Mackenna, Fernando Barros y Jaime Campos

    El TLC y Paula Estévez

    El embajador Judd dijo también que había leído comentarios de funcionarios chilenos “de alto nivel” decir que los aranceles se aplicaron porque EE.UU. cree que hay trabajo forzado en el país.

    “Eso no es de lo que estamos hablando. No hablo de trabajo forzado en Chile. Hablamos de productos que se importan a Chile y que son producidos mediante trabajo forzado fuera de Chile”, afirmó.

    Judd sostuvo que cuando eso sucede, se vuelve imposible que cualquier empresa pueda competir con aquellas que usan trabajo forzado. “Eso es una violación del tratado de libre comercio”. comentó.

    Paula Estévez, titular de Subrei. MARIO TELLEZ

    En alusión al ministro Campos, el diplomático afirmó que en el TLC suscrito entre Chile y Estados Unidos existen disposiciones que permiten aplicar aranceles si no se cumplen ciertos aspectos.

    Así que, nuevamente, no creo que esos ministros hayan leído realmente el Tratado de libre comercio. Siempre es bueno que se informen sobre lo que el acuerdo realmente dice”, sostuvo el diplomático quien, no obstante, elogió las labores que lleva adelante la titular de Subrei, Paula Estévez.

    Tienen una negociadora muy, muy buena. Déjenla hacer su trabajo”, afirmó.

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    Más sobre:ArancelesBrandon JuddJaime CamposFernando BarrosFrancisco Pérez Mackenna

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