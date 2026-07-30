Anglo American mejora sus resultados en Chile impulsados por mayor precio del cobre

La minera Anglo American, que en Chile opera los yacimientos Los Bronces, El Soldado y la Fundición Chagres, además de tener una participación de 44% en la mina Collahuasi, reportó este jueves sus resultados financieros correspondientes al primer semestre, los que tuvieron un favorable impacto de su negocio de cobre en el país.

El Ebitda subyacente (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, excluyendo costos extraordinarios) de la compañía se elevó en 35% frente a igual semestre de 2025 al totalizar US$4.002 millones impulsado por un beneficio de US$1.200 millones derivado de precios realizados favorables del cobre, la materialización de los beneficios del programa corporativo de reducción de costos implementado en 2025 y las medidas de gestión para reducir las pérdidas en su negocio de diamantes De Beers.

Esto mitigó el impacto de los menores volúmenes de ventas en las divisiones de cobre en Chile, Perú y Kumba, así como de las fluctuaciones cambiarias y la inflación, que afectaron a los costos unitarios de la unidad de mineral de hierro de alta calidad, precisó la empresa.

En tanto los ingresos de la compañía aumentaron 11% a US$9.926 millones.

El presidente ejecutivo de Anglo American, Duncan Wanblad, señaló que “estamos promoviendo el pleno desarrollo de Anglo American, basado en el cobre, el mineral de hierro premium y los nutrientes para cultivos, con el objetivo de generar un valor considerable para nuestros accionistas, al tiempo de prepararnos para concretar nuestra fusión con Teck con el fin de generar una empresa líder mundial en materia de metales y minerales”.

Sin embargo, la minera registró una pérdida atribuible al patrimonio de la compañía de US$858 millones, que considera el impacto de una reducción en el valor en libro del negocio de carbón siderúrgico en Australia para reflejar los términos de la venta de dicha unidad a Dhilmar Limited por hasta US$3.875 millones, acordada en mayo.

Además dicho saldo negativo representó una mejora de 54% versus la pérdida de US$1.854 millones anotada en los primeros seis meses del año pasado.

Rodrigo Garrido

Negocio de cobre en Chile

Las operaciones de cobre de Anglo American representaron la mayor parte del Ebitda subyacente al totalizar US$2.936 millones, un alza se 67,2% frente a los US$1.756 millones del primer semestre del año pasado y con un margen de 60%.

Esto último fue impulsado por los mayores precios del cobre, y créditos a costos unitarios de $575 millones, comparado con los $337 millones del año pasado, lo que compensó con creces la disminución de los volúmenes de ventas.

Al respecto Wanblad destacó que “este desempeño nos resulta de gran ayuda a medida que avanzamos en la fusión para formar Anglo Teck, una empresa líder mundial en el sector de metales y minerales. Seguimos avanzando hacia la finalización en el plazo inicial fijado entre septiembre de 2026 a marzo de 2027, siendo la aprobación antimonopolio de las autoridades de China el último hito regulatorio pendiente. La planificación de la integración está bien avanzada, lo que garantiza que estaremos preparados para empezar a materializar el valor sustancial y las sinergias que hemos identificado desde Anglo Teck, una vez que se cierre la operación”.

Este jueves se anunció que la fusión minera de Anglo American y Teck, llamada Anglo Teck, nombró a Dale Webb como futuro CEO de la operación en Chile, quien es actual vicepresidente senior de operaciones para Latinoamérica de Teck y reportará al brasileño Ruben Fernandes, quien será Chief Operating Officer de Anglo Teck. El cargo será asumido por Webb de inmediato tras la fusión de Anglo American y Teck.

En el total del resultado del negocio de cobre US$1.436 millones vinieron de las operaciones en Chile, cuyo Ebitda subyacente subió 101% frente a los US$715 millones del primer semestre de 2025. En el periodo los mayores aportes fueron la participación en Collahuasi con US$733 millones y Los Bronces con US$585 millones.

La minera dijo que al alza se debió principalmente a los mayores precios de cobre, lo que se vio parcialmente compensado por los menores volúmenes de ventas. Los costos unitarios C1 disminuyeron en 2% a US$2,06 la libra lo que refleja el beneficio de la mayor producción, un aumento de los créditos por subproductos y una reducción de los costos de tratamiento y refinado, dijo la empresa.

Agregó que estos beneficios se vieron parcialmente contrarrestados por el fortalecimiento del peso chileno, el aumento de los costos de los insumos y la puesta en marcha de la segunda planta de Los Bronces, lo que aporta una producción adicional rentable a un costo unitario más elevado. El gasto de capital disminuyó en 10% a $487 millones, lo cual fue impulsado por la previsión de un menor gasto en Collahuasi en el proyecto de planta desalinizadora a medida que se acerca su finalización, indicó la minera.

Producción de cobre

La producción de cobre de Anglo American en Chile subió 5% interanual en el primer semestre a 195.200 toneladas principalmente por la mayor producción de Los Bronces tras la reanudación de la actividad de la segunda planta de procesamiento de la operación.

En Los Bronces, la producción aumentó 18% a 94.500 toneladas, por el aumento de la capacidad de procesamiento tras la puesta en marcha de la segunda planta de procesamiento, de menor tamaño y el desempeño sostenido de la recuperación, lo que fue parcialmente contrarrestado por la menor ley del mineral de 0,48% versus 0,54% del año pasado, dijo la minera.

En Collahuasi, la producción de cobre atribuible a Anglo American registró una baja de 2% a 81.400 toneladas, explicado por una menor ley del mineral (0,78% vs. 0,91%). Esto se vio compensado en parte por un mayor desempeño de la planta, gracias a una mayor disponibilidad hídrica y a una mayor tasa de recuperación. (74,% vs. 72,3% ), indicó la minera.

Al respecto la empresa precisó que tal como se ha comunicado previamente, mientras la mina se encuentra en etapa de transición entre fases, continuará el procesamiento del mineral de menor ley almacenado hasta que, hacia finales de año, se pueda acceder al mineral de mayor ley del tajo de Rosario.

La producción de El Soldado disminuyó en 12% a 19.300 toneladas, lo que refleja la menor ley prevista (0,79 % vs. 0,88 %) debido al procesamiento de reservas de menor ley como consecuencia de la transición entre las distintas fases de la mina.

La minera sigue proyectando que la producción de cobre en Chile este año se ubique entre 390.000 y 420.000 toneladas, la que estaría concentrada en el segundo semestre y dependerá de la disponibilidad de agua.