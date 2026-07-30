Cecilia Pérez asume la inquietud que genera el actual escenario de Azul Azul, a propósito del caso Sartor. La presidenta de la concesionaria de Universidad de Chile admite que la realidad es propia de una instancia como la que remece al club e incluye en esa lógica a los miembros de los planteles masculino y femenino y a los funcionarios de la institución. Sin embargo, intenta dar una señal de tranquilidad.

Lo que intenta zanjar de inmediato son las dudas respecto del futuro del club. "¿Por qué tendría que ser algo distinto? (que no sigamos). La ley es muy clara, tenemos un mandato y tenemos la voluntad y convicción de seguir trabajando adelante frente a la adversidad, que sin duda es más difícil. Lo más fácil es dar un paso al costado, pero acá yo, y muchos directores, tenemos el mismo compromiso y cariño por esta institución y sobre todo la responsabilidad", establece.

“Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

“Tenemos una pura convicción: seguir adelante con el mandato que tenemos y con el compromiso que tenemos. No solamente en términos legales, que es que este club siga teniendo las finanzas saludables, que nos permitan seguir haciendo lo que hemos hecho en los últimos tres años, sino también un compromiso humano, no solamente en lo deportivo, con cada uno de los jugadores y las jugadoras de nuestro club, sino también con nuestros funcionarios, que, sin dudas, con este tipo de noticias se preocupan, se angustian y, por lo mismo, he estado estos días en el club conversando con cada uno, acompañando, porque no podemos perder nuestro objetivo final: que los desafíos deportivos que nos hemos puesto se puedan concretar este año”, consigna la timonel azul.

Cecilia Pérez, Michael Clark y Marcelo Díaz.

“Sabemos que no es un momento fácil, que no es agradable, pero, frente a esto, (estamos) más unidos que nunca a seguir sacando adelante a nuestro club y a responder lo que nos corresponda como directorio, no solamente con la sociedad anónima que es Azul Azul, sino con nuestros funcionarios, nuestros hinchas y nuestros jugadores y jugadoras”, enfatiza.

En la misma línea, refuerza su compromiso personal. "Tengo la certeza de que tenemos un mandato legal, una responsabilidad institucional y lo vamos a ejercer hasta el último día”, enfatiza.

Apoyo a Marcelo Díaz

Pérez también sale en defensa de Marcelo Díaz, a quien los hinchas le cuestionan por haber respaldado a Michael Clark. “Lo que ha pasado con Marcelo Díaz lo encuentro condenable, la incitación al odio la encuentro injusta y dolorosa. Si me tengo que parar acá para defenderlo, lo voy a volver a hacer", expresó.

La defensa al mediocampista continuó. “Situaciones y escenarios de la vida se dan en ciertas circunstancias. Él lo hizo en ese momento, pero no avala la violencia digital que él ha vivido”, continuó.