SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

    La presidenta de la concesionaria de Universidad de Chile se refiere al complejo escenario que vive el club a propósito del caso Sartor. Refuerza su compromiso con el club estudiantil.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul. (Foto: Photosport). DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Cecilia Pérez asume la inquietud que genera el actual escenario de Azul Azul, a propósito del caso Sartor. La presidenta de la concesionaria de Universidad de Chile admite que la realidad es propia de una instancia como la que remece al club e incluye en esa lógica a los miembros de los planteles masculino y femenino y a los funcionarios de la institución. Sin embargo, intenta dar una señal de tranquilidad.

    Lo que intenta zanjar de inmediato son las dudas respecto del futuro del club. "¿Por qué tendría que ser algo distinto? (que no sigamos). La ley es muy clara, tenemos un mandato y tenemos la voluntad y convicción de seguir trabajando adelante frente a la adversidad, que sin duda es más difícil. Lo más fácil es dar un paso al costado, pero acá yo, y muchos directores, tenemos el mismo compromiso y cariño por esta institución y sobre todo la responsabilidad", establece.

    “Tenemos la convicción de seguir con el mandato”: Cecilia Pérez aborda futuro de Azul Azul y defiende a Marcelo Díaz

    “Tenemos una pura convicción: seguir adelante con el mandato que tenemos y con el compromiso que tenemos. No solamente en términos legales, que es que este club siga teniendo las finanzas saludables, que nos permitan seguir haciendo lo que hemos hecho en los últimos tres años, sino también un compromiso humano, no solamente en lo deportivo, con cada uno de los jugadores y las jugadoras de nuestro club, sino también con nuestros funcionarios, que, sin dudas, con este tipo de noticias se preocupan, se angustian y, por lo mismo, he estado estos días en el club conversando con cada uno, acompañando, porque no podemos perder nuestro objetivo final: que los desafíos deportivos que nos hemos puesto se puedan concretar este año”, consigna la timonel azul.

    Cecilia Pérez, Michael Clark y Marcelo Díaz.

    Sabemos que no es un momento fácil, que no es agradable, pero, frente a esto, (estamos) más unidos que nunca a seguir sacando adelante a nuestro club y a responder lo que nos corresponda como directorio, no solamente con la sociedad anónima que es Azul Azul, sino con nuestros funcionarios, nuestros hinchas y nuestros jugadores y jugadoras”, enfatiza.

    En la misma línea, refuerza su compromiso personal. "Tengo la certeza de que tenemos un mandato legal, una responsabilidad institucional y lo vamos a ejercer hasta el último día”, enfatiza.

    Apoyo a Marcelo Díaz

    Pérez también sale en defensa de Marcelo Díaz, a quien los hinchas le cuestionan por haber respaldado a Michael Clark. “Lo que ha pasado con Marcelo Díaz lo encuentro condenable, la incitación al odio la encuentro injusta y dolorosa. Si me tengo que parar acá para defenderlo, lo voy a volver a hacer", expresó.

    La defensa al mediocampista continuó. Situaciones y escenarios de la vida se dan en ciertas circunstancias. Él lo hizo en ese momento, pero no avala la violencia digital que él ha vivido”, continuó.

    Más sobre:Cecilia PérezAzul AzulMichael ClarkMarcelo DíazLa UUniversidad de ChileFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Alerta para Bachelet: primera medición informal la sitúa en cuarto lugar y pone carrera de expresidenta a la ONU cuesta arriba

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    Lo más leído

    1.
    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    “Actividad nocturna de celebración”: Contraloría investiga a ministra Natalia Duco tras denuncia por mal uso de auto fiscal

    2.
    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    Con Aníbal Mosa, Tatiele Silveira y Colo Colo a sus espaldas: Yanara Aedo lanza su candidatura para ser Reina Guachaca

    3.
    Reaparece en medio de la incertidumbre alba: el mensaje de Vozinha tras retrasar su viaje para fichar en Colo Colo

    Reaparece en medio de la incertidumbre alba: el mensaje de Vozinha tras retrasar su viaje para fichar en Colo Colo

    4.
    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    “No participaremos en competiciones de FIFA”: la UEFA anuncia boicot al Mundial en protesta por el plan de Infantino

    5.
    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

    Jaime Pizarro explica el retraso de Vozinha y pone ultimátum al guardameta: “Hay que tener un plazo”

    6.
    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    A falta de la firma: la U acuerda el fichaje del volante Tobías Reinhart

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”
    Chile

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana
    Negocios

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    El liquidador que gestionará el futuro de Tactical Sport y Azul Azul: “Trataremos de idear la forma más transparente para venderlo”

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis
    El Deportivo

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis

    Everton anuncia un minuto de silencio por los seis fallecidos en un atropello en Viña del Mar

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Boca Juniors por un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas
    Mundo

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo