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    Política

    “Que actúe como diplomático”: oposición critica arremetida de embajador Judd contra ministros y pide que el gobierno tome acciones

    Desde el PC, el PS y el FA salieron a criticar los dichos del diplomático. Las colectividades instaron al gobierno y a la Cancillería a pronunciarse e incluso algunos exigen que se presente una nota de protesta en contra del diplomático.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Molestia causó en la oposición los dichos del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, quien arremetió contra los ministros del gabinete que cuestionaron la decisión del país norteamericano de aplicar aranceles del 12,5% a la economía local, bajo el argumento del envío de mercancías producidas con trabajo forzoso.

    “Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios, especialmente cuando usan palabras como ‘farsa’”, dijo el diplomático estadounidense, agregando que “cuando los ministros dicen cosas, cuando no tienen nada que ver con este proceso, por supuesto que lo hace más difícil”.

    Desde la oposición, el vicepresidente (s) del Partido Socialista, Arturo Barrios, señaló que “lo que ha dicho el embajador es inaceptable. Es una situación donde el gobierno tendría que reaccionar”.

    “Esto es llevar las relaciones exteriores a un punto de la ideologización que tiene este gobierno (…) al menos tendría que haber una carta para pedir explicaciones a este embajador. El embajador no puede dictar las normas que el gobierno, que el Estado de Chile tiene que tener desde el punto de vista de sus relaciones exteriores, más cuando dice que se vayan a leer el TLC. Entonces de verdad que es a lo menos imprudente”, indicó.

    Por su parte, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, señaló que “las relaciones exteriores y el rol de los embajadores no es ser activista ni comentarista de la política contingente de los países en los cuales está representando a su Estado”.

    En ese sentido, hizo un llamado a la Cancillería para pronunciarse sobre el tema. “Esto amerita una nota de protesta, esto amerita un llamado de atención. Esperamos que la Cancillería actúe a la altura frente a una situación de incumbencia de un representante de otro país en las materias de debate y la contingencia nacional”.

    El secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, recalcó que aunque existan diferencias con la administración de José Antonio Kast, “es inaceptable que un embajador de otro país venga a decir lo que pueden o no pueden decir nuestros ministros de Estado”.

    Se requiere que nuestro gobierno tome acciones concretas para plantear la molestia ante el gobierno de Estados Unidos. Creo que es hora de que el presidente Kast deje en claro que nuestro país es soberano, que nuestro país se defiende respecto a intenciones de intervención extranjera y que no somos serviles a los intereses de Estados Unidos”, sostuvo.

    Desde el Congreso, el diputado del FA Gonzalo Winter, envió un mensaje al embajador a través de su red social de X. “Los ministros de Chile hablan en representación de un gobierno que fue elegido por los chilenos. No es el embajador de otro país quien define qué pueden o no pueden decir”.

    “Las explicaciones las debe Estados Unidos: tenemos un Tratado de Libre Comercio y, sin embargo, su gobierno decidió imponer un arancel de 12,5% a Chile. Si el TLC se va a volver a discutir porque Estados Unidos así lo decidió, es perfectamente legítimo que Chile también plantee sus intereses. Por ejemplo, reducir la duración de las patentes farmacéuticas. Eso sí parece ser un tema sobre el que usted podría pronunciarse”, indicó.

    Por su parte, el senador Diego Ibáñez, a través de la misma plataforma, le pidió al embajador “que actúe como diplomático y se remita a tratar con respeto a las autoridades nacionales, sobre todo cuando transmiten las preocupaciones del país frente a políticas arancelarias que nos perjudican".

    En la misma línea, la diputada Constanza Schonhaut, señaló que al Mandatario “como representante del Estado de Chile le corresponde exigir al embajador Judd que en territorio nacional tenga la decencia de referirse con respeto a nuestras autoridades, sean del gobierno que sean. La soberanía se cuida en la forma y en el fondo, aunque a EE.UU. no le gusten el diálogo, el derecho internacional, el multilateralismo y la no injerencia".

    Más sobre:Brandon JuddArancelesCríticasOposición

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