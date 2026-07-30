SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    El Festival, organizado por Quemasucabeza y agencia Armónica, volverá el próximo sábado 26 de septiembre a Matucana 100 en una edición especial que reunirá a algunas de las propuestas más relevantes de la nueva escena nacional.

    Por 
    Equipo de Culto

    Festival Neutral, un clásico de la escena independiente local, celebrará su décima edición el próximo 26 de septiembre en una jornada que reunirá a nombres esenciales en Matucana 100.

    Se trata de la conjunción de una generación de artistas que durante los últimos años ha renovado el panorama local, consolidando al festival como uno de los espacios fundamentales para descubrir el futuro de la música en Chile.

    Esta edición aniversario reunirá a Candelabro, Hesse Kassel, teodioteodio, Javiera Electra, Nando García, María y los Templos, Estoy Bien, Cóclea, Cicuta, Déjenme Dormir, La Cámara Chilena de la Destrucción, Suaaaave, Congelador, Inundaremos, Asakusa Mon Amour y Alfilera, en un cartel que busca retratar el momento creativo que vive la escena independiente nacional proponiendo una programación en la que dialogan distintas generaciones y miradas de una escena en constante transformación.

    Desde sus primeras ediciones, Festival Neutral se ha caracterizado por ser una plataforma para artistas que posteriormente marcarían a fuego el desarrollo de la música independiente en el país. En su regreso, el encuentro reafirma ese espíritu, apostando por los proyectos que hoy están impulsando una nueva ola creativa, incluyendo apuestas de regiones como Bío Bío (Suaave), La Araucanía (La Cámara Chilena de la Destrucción) y Los Ríos (María y los Templos).

    Serán 4 escenarios: Explanada, Teatro Principal, Sala Bunster y Huerto, y si bien podrás moverte con total libertad por M100, tanto el Teatro Principal, la Sala Bunster y el Huerto tendrán aforos limitados para los shows; una vez completa su capacidad, se restringirá el acceso a esos tres escenarios, para que llegues con anticipación para que no te pierdas nada! También habrá venta de discos, merch, barra de bebestibles y food trucks.

    Entradas desde este viernes 31 de julio al mediodía por Ticketplus.

    Más sobre:Festival NeutralConciertosCandelabroHesse KasselJaviera ElectrateodioteodioEstoy BienDéjenme DormirMúsicaMúsica Culto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

    Gobierno anuncia pago de bono de recuperación en Atacama y Coquimbo desde este viernes: más de 4 mil hogares serán beneficiados

    “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Lo más leído

    1.
    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    2.
    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    Mijares celebra 40 años de carrera con el aclamado espectáculo “Mijares Sinfónico”

    3.
    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

    Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

    4.
    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    5.
    Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar

    Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar

    6.
    Carmen Gloria Larenas y el éxito del ballet Orgullo y Prejuicio: “Creo que hemos creado un nuevo clásico”

    Carmen Gloria Larenas y el éxito del ballet Orgullo y Prejuicio: “Creo que hemos creado un nuevo clásico”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno
    Chile

    “¿Serán algunos de esos temas los que debieran estar primando en la agenda?”: Kast cuestiona a sectores oficialistas que levantan temas por “fuera” del gobierno

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana
    Negocios

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    El liquidador que gestionará el futuro de Tactical Sport y Azul Azul: “Trataremos de idear la forma más transparente para venderlo”

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes
    El Deportivo

    O’Higgins lucha contra Boca, pero no fue suficiente: los penales acaban con el sueño continental de los celestes

    En su despedida: el golazo de Francisco González para O’Higgins ante Boca Juniors

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza
    Mundo

    Trump anuncia un acuerdo para el “desarme total” de Hamas en el marco de su plan de paz para Gaza

    Gobierno anuncia pago de bono de recuperación en Atacama y Coquimbo desde este viernes: más de 4 mil hogares serán beneficiados

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo