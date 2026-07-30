Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

Festival Neutral, un clásico de la escena independiente local, celebrará su décima edición el próximo 26 de septiembre en una jornada que reunirá a nombres esenciales en Matucana 100.

Se trata de la conjunción de una generación de artistas que durante los últimos años ha renovado el panorama local, consolidando al festival como uno de los espacios fundamentales para descubrir el futuro de la música en Chile.

Esta edición aniversario reunirá a Candelabro, Hesse Kassel, teodioteodio, Javiera Electra, Nando García, María y los Templos, Estoy Bien, Cóclea, Cicuta, Déjenme Dormir, La Cámara Chilena de la Destrucción, Suaaaave, Congelador, Inundaremos, Asakusa Mon Amour y Alfilera, en un cartel que busca retratar el momento creativo que vive la escena independiente nacional proponiendo una programación en la que dialogan distintas generaciones y miradas de una escena en constante transformación.

Desde sus primeras ediciones, Festival Neutral se ha caracterizado por ser una plataforma para artistas que posteriormente marcarían a fuego el desarrollo de la música independiente en el país. En su regreso, el encuentro reafirma ese espíritu, apostando por los proyectos que hoy están impulsando una nueva ola creativa, incluyendo apuestas de regiones como Bío Bío (Suaave), La Araucanía (La Cámara Chilena de la Destrucción) y Los Ríos (María y los Templos).

Serán 4 escenarios: Explanada, Teatro Principal, Sala Bunster y Huerto, y si bien podrás moverte con total libertad por M100, tanto el Teatro Principal, la Sala Bunster y el Huerto tendrán aforos limitados para los shows; una vez completa su capacidad, se restringirá el acceso a esos tres escenarios, para que llegues con anticipación para que no te pierdas nada! También habrá venta de discos, merch, barra de bebestibles y food trucks.

Entradas desde este viernes 31 de julio al mediodía por Ticketplus.