SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles

    La institución destaca convenios para el pago inicial y la reducción de cuotas, a fin de evitar acciones judiciales.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles. Foto referencial de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Recientemente la Tesorería General de la República (TGR) realizó un llamado a ponerse al día a aquellas personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE), a través de las facilidades de pago que se encuentran vigentes.

    Se trata de convenios habilitados desde la institución que están dirigidos a aliviar la carga financiera de las familias y evitar acciones de cobranzas judiciales.

    Ante el término de julio, desde la TGR también se recordó que la fecha de vencimiento del pago corresponde al último día de cada mes. Por lo tanto, se llamó a mantener el convenio vigente al pagar las cuotas dentro del plazo correspondiente.

    Facilidades de pago

    Desde la TGR se enfatizó en las condiciones actuales que permiten flexibilizar el pago del pie inicial, lo que también impacta en la disminución del monto de la deuda y la cantidad de cuotas mensuales.

    También se incluye facilidades que señalan que las cuotas no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no se deberá pagar un 10% del pie inicial. El monto ahora se calculará de acuerdo al ingreso, de la siguiente manera:

    • Al ganar menos de $1 millón se podrá comenzar en convenio desde 1 UTM ($71.649).
    • Para rentas de entre $1 y $2 millones el pie máximo será de $1 millón.
    • Para ingresos superiores a $2 millones no se superarán los $1,5 millones.

    La TGR también indica que cada deudor puede personalizar el pie de acuerdo a sus posibilidades, con la opción de ajustar un valor mayor para abarcar más porcentaje de deuda en el convenio.

    Las condiciones particulares de cada contribuyente se pueden revisar en el sitio tgr.gob.cl/cae o en oficinas de la TGR, donde también se permite realizar simulaciones de convenios y suscribir facilidades de pago.

    Más sobre:CAEDeudaDeuda CAEDeuda del CAETGRTesoreríaTesorería General de la RepúblicaFacilidades de pagoConveniosConvenios de pago

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Alerta para Bachelet: primera medición informal la sitúa en cuarto lugar y pone carrera de expresidenta a la ONU cuesta arriba

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Boca Juniors en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 30 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    5.
    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    6.
    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    “No es necesario ver al ratón”: las actividades cotidianas con mayor riesgo de contagio por hantavirus

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    “Hay una señal clara”: Meteochile predice que agosto será un mes lluvioso en todo Chile

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Qué es la malaria y cómo se contagia la enfermedad que padecía el tripulante vietnamita fallecido en Talcahuano

    Servicios

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Día del Niño 2026: ¿Cuándo se celebra la fecha en Chile?

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    La Oreja de Van Gogh vuelve a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”
    Chile

    María José Naudon: “Hay discusiones que, en el caso de los ‘Latidos del corazón’, erradamente se vincularon con la comisión de natalidad”

    En medio de críticas de abogada querellante: tribunal revisará este viernes solicitud de general (r) Yáñez para viajar a Brasil

    Pérez Mackenna raya la cancha y afirma que Cancillería lleva la estrategia por aranceles, en medio de declaraciones de ministros contra EE.UU.

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana
    Negocios

    Demanda de viviendas nuevas aumenta casi 14% en el primer semestre en la Región Metropolitana

    Grandes empresas de consumo lanzan nuevo gremio antipiratería

    El liquidador que gestionará el futuro de Tactical Sport y Azul Azul: “Trataremos de idear la forma más transparente para venderlo”

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo
    Tendencias

    Vuelven las lluvias al Norte Chico: MeteoChile alerta precipitaciones “moderadas a fuertes” en corto periodo

    Alerta por lluvia moderada a fuerte en la zona centro-sur: estas serán las regiones afectadas

    El sol es temporal: el abrupto cambio en el tiempo que dejará lluvia importante por 3 días en Santiago

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis
    El Deportivo

    En medio de la polémica: IND designa administrador externo en la Federación de Tenis

    Everton anuncia un minuto de silencio por los seis fallecidos en un atropello en Viña del Mar

    En vivo: O’Higgins enfrenta a Boca Juniors por un boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”
    Cultura y entretención

    Adelaida en el Superclub, uno de los discos chilenos del año: “Volvimos a las guitarras más pesadas, sin olvidar el pop”

    Is This It? de The Strokes: ¿es el mejor disco de rock de los últimos 25 años?

    Festival Neutral regresa en nueva edición con Candelabro, Hesse Kassel y Javiera Electra

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas
    Mundo

    Avalancha migratoria desde Marruecos a enclave español de Ceuta provoca caos y deja al menos 16 muertos en 24 horas

    EE.UU. responsabiliza a España y las “políticas de extrema izquierda” por alza en ingreso de migrantes irregulares a Ceuta

    Misil ruso destruye fábrica de drones de una empresa estadounidense en Kiev

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación
    Paula

    ¿Y si no vuelve? Viajes al extranjero con hijos después de una separación

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo