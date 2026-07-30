Tesorería llama a regularizar el CAE: estas son las facilidades de pago disponibles. Foto referencial de archivo

Recientemente la Tesorería General de la República (TGR) realizó un llamado a ponerse al día a aquellas personas deudoras del Crédito con Aval del Estado (CAE), a través de las facilidades de pago que se encuentran vigentes.

Se trata de convenios habilitados desde la institución que están dirigidos a aliviar la carga financiera de las familias y evitar acciones de cobranzas judiciales.

Ante el término de julio, desde la TGR también se recordó que la fecha de vencimiento del pago corresponde al último día de cada mes. Por lo tanto, se llamó a mantener el convenio vigente al pagar las cuotas dentro del plazo correspondiente.

Facilidades de pago

Desde la TGR se enfatizó en las condiciones actuales que permiten flexibilizar el pago del pie inicial, lo que también impacta en la disminución del monto de la deuda y la cantidad de cuotas mensuales.

También se incluye facilidades que señalan que las cuotas no superarán el 10% de los ingresos mensuales y ya no se deberá pagar un 10% del pie inicial. El monto ahora se calculará de acuerdo al ingreso, de la siguiente manera:

Al ganar menos de $1 millón se podrá comenzar en convenio desde 1 UTM ($71.649).

Para rentas de entre $1 y $2 millones el pie máximo será de $1 millón.

Para ingresos superiores a $2 millones no se superarán los $1,5 millones.

La TGR también indica que cada deudor puede personalizar el pie de acuerdo a sus posibilidades, con la opción de ajustar un valor mayor para abarcar más porcentaje de deuda en el convenio.

Las condiciones particulares de cada contribuyente se pueden revisar en el sitio tgr.gob.cl/cae o en oficinas de la TGR, donde también se permite realizar simulaciones de convenios y suscribir facilidades de pago.