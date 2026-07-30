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    La incomodidad del gobierno ante la presión por fijar una postura con el proyecto “Escucha su Corazón”

    A más de un mes de que el Partido Nacional Libertario presentara la iniciativa, ningún ministro ha establecido la postura del Ejecutivo frente a la propuesta. Ahora, eso sí, el biministro Claudio Alvarado refuerza que la prioridad del Ejecutivo está en otras áreas como la economía y el empleo.

    Ignacia CanalesPor 
    Ignacia Canales

    El Partido Nacional Libertario, con patrocinio de parlamentarios del Partido Republicano, hace algunos días presentó el proyecto de ley Escucha su Corazón, que propone que las mujeres que pretendan abortar deban escuchar los latidos del embrión o feto como parte del proceso previo a la interrupción legal del embarazo, que hasta hora en Chile es posible por tres casuales.

    Desde entonces han pasado 35 días, período en el que han crecido las críticas contra la propuesta y también en el hecho de que el Ejecutivo no ha fijado un postura. De hecho, la incomodidad del gobierno se ha hecho evidente cada vez que sus autoridades han sido consultadas al respecto, optando por esquivar un pronunciamiento concreto.

    Ocurre que el foco de La Moneda ha estado en posicionar su “agenda de emergencia”, pero este proyecto abrió la puerta para retomar la “agenda valórica” de la derecha. Y eso es algo que no está en los planes inmediatos del gobierno de José Antonio Kast. De hecho, una de las máximas del Mandatario era dejar fuera de las prioridades el aborto o la adopción homoparental, entre otros.

    Una de las primeras en ser consultada fue la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quien se limitó a recordar la existencia de la norma vigente que permite el aborto solo en tres casos específicos: riesgo materno, inviabilidad fetal y violación.

    Nosotros entendemos que esto es una moción parlamentaria radicada en la Comisión de Salud. Los parlamentarios serán los que se tienen que pronunciar al respecto. Por mi parte puedo recordar y señalar que ya existe una ley que regula esta materia”, señaló en Emol TV.

    Tres días después, el 20 de julio, la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, utilizó la misma estrategia y sin ahondar en el tema, planteó que su foco “como ministra es apoyar a las familias, que nosotros podamos incentivar la natalidad”.

    El ministro de la Segpres, José García Ruminot, también fue consultado y aseveró que “tenemos nuestra opinión en todos los temas valóricos, pero, tal como lo ha señalado el Presidente de la República muchas veces, este es un gobierno de emergencia y la emergencia está en el empleo".

    Así, varios ministros que han pasado por la pregunta han evitado entregar una definición sobre la iniciativa, optando por derivar la discusión al Congreso, poner el foco en otras materias o señalar que aún no es momento de fijar una postura.

    La más reciente -y tal vez más gráfica- fue la ministra de Salud, May Chomali, quien ha sido consultada en varias ocasiones dado que la propuesta fue ingresada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Como tal, llegada la hora de la discusión, su participación será indefectible.

    Con ese contexto, este miércoles, en el punto de prensa posterior a la cuenta pública del Ministerio de Salud, la secretaria de Estado afirmó que “los parlamentarios pueden hacer mociones y por ahora no tenemos una posición al respecto. Estamos ocupado en cosas más relevantes. Existe una ley de aborto y estamos cumpliendo con lo que dice la ley”.

    De acuerdo con voces cercanas a la cartera, el proyecto no figura entre las prioridades inmediatas del ministerio. A ello se suma que, hasta ahora, el Ejecutivo no habría establecido una línea común para abordar la iniciativa ni definido el rol que asumirá frente a su tramitación.

    Consultado por La Tercera si es que existe una instrucción general del gobierno para que los ministros y subsecretarios se abstengan de emitir una opinión o fijar postura respecto del proyecto, el biministro de Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, explica que en realidad las prioridades están en otros debates.

    “El gobierno es respetuoso de la agenda que impulsan los parlamentarios a través de los distintos proyectos de ley que presentan y son las discusiones en comisiones y en la sala donde se darán esos debates. La agenda de gobierno, sin embargo, es muy clara y está centrada en las emergencias que enfrenta Chile en materia económica, laboral, seguridad y los desafíos que hemos tenido que enfrentar en materia climática. En ello está alineada con las urgencias de la inmensa mayoría de los chilenos y seguiremos enfocados en hacernos cargo de esos problemas”, se extiende.

    Con todo, la presión para que el Ejecutivo fije una postura sigue creciendo y varios parlamentarios de sectores de la derecha han apurado para que Palacio apoye o patrocine la iniciativa. Así lo planteó el jefe de bancada del PNL, el diputado Cristóbal Urruticoechea, autor del escrito. “Es un proyecto de ley basado en hechos. Por ejemplo, en Texas alcanzó a bajar el aborto en cerca de un 40%; también en Hungría, cerca de un 10%. Y esperamos que el Presidente de la República y el gobierno den su apoyo a una iniciativa que lo único que busca es salvar vidas“, afirmó.

    Más sobre:Escucha su corazónNacionalEjecutivoMay ChomaliMaría Jesús WulfClaudio Alvarado

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