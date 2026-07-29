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    Tragedia en feria Caupolicán: marino que protagonizó fatal atropello cumplirá prisión preventiva en unidad de la Armada

    El cabo Jonathan Richards, que arrolló a una multitud en Viña del Mar la mañana del 12 de julio, dejará el penal de Casablanca.

    Por 
    José Navarrete
     
    Juan Pablo Andrews
    MANUEL LEMA/ATON CHILE

    Jonathan David Richards Gaete, cabo 1° de la Armada de 37 años que, la mañana del domingo 12 de julio, arrolló en su camioneta a una multitud en la feria Caupolicán de Viña del Mar, en la parte alta de la Ciudad Jardín, deberá cumplir en una unidad de su institución la medida cautelar de prisión preventiva que se le impuso.

    El 15 de julio, la jueza María del Pilar Labarca, magistrada del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, ordenó el ingreso del imputado al Complejo Penitenciario de Casablanca tras su formalización por cuasidelito de homicidio respecto a las seis víctimas fatales y las lesiones graves que sufrió uno de los heridos.

    Frente a esto, su abogado particular, Gonzalo Yuseff, interpuso un recurso de amparo con la finalidad de que la medida cautelar se cumpla en una unidad de la Armada, lo que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió.

    “Teniendo el amparado la calidad de funcionario de la Armada de Chile en servicio activo, la prisión preventiva dispuesta a su respecto debe ser cumplida en el cuartel o establecimiento militar de dicha institución que corresponda y no en un recinto penitenciario dependiente de Gendarmería de Chile, por resultar esta última forma de ejecución contraria a la ley y constituir una afectación ilegal de su derecho a la libertad personal y seguridad individual”, señala el fallo del tribunal de alzada porteño.

    La resolución del tribunal, con fecha 28 de julio, indica que la prisión preventiva del imputado deberá cumplirse en el cuartel o establecimiento militar que la Armada de Chile determine, dentro de la Región de Valparaíso.

    Más sobre:ArmadaJonathan RichardsViña del MarTragedia en feria CaupolicánGonzalo YuseffCorte de Apelaciones de Valparaíso

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