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    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Un sistema frontal con río atmosférico categoría 3 llegará a Chile con lluvia y fuertes vientos. Revisa qué regiones serán las más afectadas y cuándo podría llover en Santiago.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo. Foto: ATON.

    Con un río atmosférico categoría 3, un nuevo sistema frontal llegará a Chile: la zona más afectada será la centro-sur, según han advertido distintos meteorólogos en sus reportes. Además, las regiones que sentirán con mayor intensidad sus efectos serán Ñuble y Biobío.

    El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) muestra que desde el jueves 31 hacia el fin de semana, habrá lluvia acompañada de fuertes vientos en ambos sectores.

    Además, la meteoróloga Reina Campos de Meteored aseguró que las lluvias se extenderán hasta La Araucanía, con rachas de viento de hasta 80 km/h en los sectores cordilleranos. También alertó que podrían generarse “posibles inundaciones”.

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo. Foto: ATON.

    Los sectores del centro-sur de Chile afectados por el sistema frontal

    En la Región de Ñuble, el pronóstico muestra que este jueves 30, la jornada comenzará con viento entre 25 y 40 km/h que, por la tarde, será acompañado de chubascos y, finalmente, lluvia por la noche.

    Entre la noche y madrugada del viernes, podrían haber ráfagas de viento de hasta 50 y 60 km/h. Además, la inestabilidad de viento y lluvia perdurará hasta la noche del sábado (aunque no se descarta que continúe el domingo).

    En la Región del Biobío, el panorama será similar: la mañana del jueves viento. En la tarde, se suma la lluvia con ráfagas de hasta 60 km/h, inestabilidad intensa que perdurará hasta el fin de semana en toda la región.

    En paralelo, la Región de la Araucanía también sentirá los efectos del frente: el jueves comenzará fuerte, con chubascos y viento entre 40 y 60 km/h que debiesen ceder algo en la tarde. Perduraría solo lluvia que, sin parar, se extenderá hasta el fin de semana.

    Hacia las regiones ubicadas en el sur, se esperan panoramas similares para la Región de Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo. Foto: ATON.

    ¿Llueve en Santiago?

    Este miércoles y jueves habrá una pausa de las precipitaciones. Incluso, las temperaturas subirán varios grados, por lo que se esperan días con nubosidad parcial o cubiertos, sin lluvia.

    Pero el escenario cambiará el viernes 31, con el ingreso de un sistema frontal que traería viento entre 25 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h y lluvia que podría extenderse hasta el sábado en todos los sectores de la Región Metropolitana.

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