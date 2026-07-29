Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo. Foto: ATON.

Luego de las precipitaciones pronosticadas para este martes, la Región Metropolitana tendrá una pequeña pausa sin lluvias antes del arribo de un nuevo sistema frontal .

Según el pronóstico entregado por el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, este miércoles se presentará “con cielo cubierto, sin precipitaciones, 6°C y 16°C las extremas”.

Respecto al jueves, señaló que será una jornada de transición.

“El día jueves con buenas condiciones de tiempo, amanece nublado y rápidamente las primeras horas después de que aparece el sol, disipa la nubosidad, 6°C y 20°C grados las extremas ”.

Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo. Foto: Andres Pina/Aton Chile ANDRES PINA/ATON CHILE

Cuándo vuelve la lluvia a Santiago

Las precipitaciones regresarán a la capital el viernes 31 de julio .

“El día viernes comienzan las precipitaciones que van a ser moderadas a fuertes, 7°C y 12°C grados las extremas”, indicó el meteorólogo.

“Cambia radicalmente de que vamos a ver el sol el día jueves a la tarde con bastante notoriedad, a ratos incluso con escasa nubosidad, pero el viernes, entre comillas, se larga de nuevo la lluvia ”, agregó.

¿Hasta cuándo lloverá?

El pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) también anticipa un cambio de condiciones para ese día.

El organismo prevé cielo cubierto con lluvia y viento entre 25 y 40 km/h durante la mañana y la tarde en Santiago, con precipitaciones que continuarían durante la noche.