Delincuentes disparan a conductor al intentar escapar de violenta encerrona en San Bernardo

Un hombre resultó herido a bala la noche de este martes tras ser víctima de un violento robo de vehículo en la comuna de San Bernardo, sector sur de la Región Metropolitana, luego de ser interceptado por un grupo de delincuentes que le bloqueó el paso cuando se dirigía a su domicilio.

De acuerdo con la información entregada por el teniente Joaquín Foster, oficial de ronda de la Prefectura del Maipo de Carabineros, la víctima se desplazaba en su automóvil hacia su vivienda cuando fue interceptada, a través de la modalidad de encerrona, por dos vehículos desconocidos que obstaculizaron su tránsito.

“Descienden alrededor de seis a siete individuos a rostro descubierto”, indicó el oficial, detallando que los sujetos actuaron de manera coordinada para concretar el asalto.

Al advertir la situación, el conductor optó por abandonar su vehículo e intentar escapar corriendo. Sin embargo, fue perseguido por los asaltantes, quienes le dispararon en dos ocasiones, impactándolo en la pierna derecha.

Tras concretar el ataque, los delincuentes se dieron a la fuga tanto en los dos vehículos en que llegaron al lugar como en el automóvil de la víctima, cuyo paradero permanece desconocido.

El afectado fue trasladado hasta el Hospital Parroquial de San Bernardo, donde recibió atención médica. De acuerdo con Carabineros, se encuentra fuera de riesgo vital.

Por instrucción del Ministerio Público, efectivos de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros quedaron a cargo de las diligencias para establecer la dinámica del hecho, reunir evidencia e identificar a los autores del robo, quienes hasta ahora permanecen prófugos.