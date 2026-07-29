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    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres

    El encuentro incluirá competencias, capacitaciones y ejercicios prácticos vinculados a los deportes de montaña.

     
    El Colorado recibirá nueva edición de Base Camp con competencias, clínicas y talleres.

    El Centro de Montaña El Colorado será sede de una nueva edición de Base Camp entre el 31 de julio y el 9 de agosto, en el marco de la Andes Mountain Week 2026.

    La programación contempla actividades gratuitas para esquiadores y snowboarders, con clínicas, talleres y capacitaciones enfocadas en la práctica del freeride y la seguridad en montaña.

    Entre las actividades figura la Copa Internacional de Freeride, que reunirá a deportistas nacionales e internacionales en una competencia del circuito sudamericano de la disciplina.

    Vista nocturna del Base Camp.

    El programa también considera charlas y talleres sobre técnica, equipamiento, preparación física, primeros auxilios en ambientes invernales y rescate en montaña, además de sesiones prácticas de ski y splitboard.

    La agenda concluirá con el Mountain Safety Day, jornada dedicada a la prevención de accidentes en montaña, que incluirá simulaciones de rescate, ejercicios relacionados con avalanchas y capacitación en protocolos de seguridad para la práctica del freeride.

    Las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados. La organización informó que las inscripciones estarán disponibles a través del sitio web de The North Face Chile.

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