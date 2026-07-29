Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

En los estudios de La Tercera, poco antes de ser entrevistada en el programa de streaming Desde la Redacción, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, siguió con atención las declaraciones que -en el mismo programa- estaba entregando su par de Quinta Normal, Karina Delfino, en las que la aludió directamente.

Entrevistada por Rodrigo Álvarez y Pedro Rosas, la alcaldesa replicó a las críticas y abordó el quiebre en la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) por la fórmula del gobierno para paliar el déficit para los municipios producto de la exención en el pago de contribuciones.

Para la jefa comunal, hay un “oportunismo político de pegarle al gobierno justo cuando estamos con el tema (de la emergencia) en el norte”. Además, dijo, desde la oposición “le pegan a Las Condes para pegarle al gobierno”.

La alcaldesa Delfino criticó que usted votara, como parte del directorio de la AChM, sobre la fórmula del gobierno siendo representante de una de las comunas más ricas. ¿Qué responde?

Creo que es importante dejar establecido algo que ha pasado un poco colado, y es que hay un grupo de alcaldes de izquierda, no todos, que está derechamente mintiendo con lo que ocurrió en La Serena (en el encuentro de la AChM en junio).

¿Delfino está en ese grupo?

Sí, y están mintiendo. Todos los alcaldes que participamos en La Serena fuimos de buena fe a encontrar puntos en común en una institución donde tienes alcaldes de distintos colores políticos, por lo tanto, encontrar un punto común es muy complejo. En esa discusión el punto transversalmente común, sin lugar a dudas, donde hubo unanimidad, era que ningún municipio se podía ver afectado producto de la exención para las personas mayores de 65 y que el Estado tenía que responder. (...) Resulta que cuando el gobierno al final accede y dice, además, ‘como gobierno nos queremos hacer responsables (también) del fortalecimiento al Fondo Común Municipal (FCM)’, y han estado tratando de instalar -y por eso digo que es mentira-, como que se hubiese conversado otra cosa o se hubiese llegado a márgenes o a bordes que nunca se discutieron. Respecto a lo que plantea Karina de que yo no podría votar porque represento una comuna que tiene recursos, no sé si para Karina o para algún otro alcalde la democracia sirve sólo cuando lo beneficia. Si vamos a estar sentados en una mesa donde sólo pueden votar aquellos que yo creo que deben votar, estamos entendiendo muy mal cómo se compone la democracia. Como representante de la comuna de Las Condes y de la asociación fui electa democráticamente, por lo tanto, mi voto vale tanto como el de cualquier otra persona.

Alcaldes de oposición plantean que la fórmula del gobierno beneficiaría a comunas con más presupuesto. A eso se sumó el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, que es oficialista.

Lo que se conversó en la asociación es que producto de esta exención para las personas mayores no podía verse ningún municipio afectado. Nunca hubo un asterisco (sobre) Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, Providencia, Santiago Centro y otras comunas que no tuvieran que recibir recursos (...). Me molesta que estén desconociendo algo que se acuerda y traten de sacarle punta diciéndonos que Las Condes recibe mucho. Nosotros siempre fuimos transparentes en cuánto dejábamos de percibir, porque aportamos mucho al FCM. Los vecinos de Las Condes aportan $ 350 mil millones al FCM, cinco veces lo que aporta el Estado. No estoy sentada en esta mesa para decir que tenemos que dar menos, lo que estoy diciendo es que hay una responsabilidad del Estado. (...) Si ellos están diciendo que se fortalezca el FCM y que todo vaya al fondo, eso significa que el acuerdo lo toman, lo doblan y lo dejan ahí en la basura.

¿Qué votación tuvo esa postura en el acuerdo de La Serena?

Fue unánime (...). Entiendo lo que está planteando Karina de fortalecer el FCM, estoy de acuerdo, pero lo que están planteando es desconocer un acuerdo, hacer un punto político y entre medio le pegan a Las Condes para pegarle al gobierno.

Delfino cuestionó que la votación del directorio de la AChM sobre el mecanismo del gobierno se hiciera por WhatsApp.

Nunca en la conversación en que estuvo la AChM fue condicionarle al gobierno la forma en que iba a reponer esos recursos. (...). Se conversa en un grupo de WhatsApp porque se estaban dando las negociaciones en ese momento en el Congreso. (...). Se hace una consulta en ese grupo, como se han hecho otras consultas cuando tenemos que tomar decisiones de manera rápida. Efectivamente, se dice que nos parece que el gobierno está cumpliendo. Por donde lo mire, lo dije ese día, encuentro que el municipalismo ganó. Lo que pasa es que ellos (en la oposición) están enojados con la forma, y eso es ideológico. (...) Me parece mezquino, me produce rabia que existan alcaldes que están dispuestos a desconocer un acuerdo por llevar agua a su molino.

¿Qué le parecen las advertencias de algunos alcaldes de oposición de salirse de la AChM?

Vengo escuchando esa cantinela desde enero, febrero... Desde que gana la asociación mayoritariamente la derecha (...). Les quiero decir a estos alcaldes, por si no sabían, que las asociaciones las pagan los vecinos de sus comunas. Esto de armar una asociación progresista es decirles a sus vecinos: nosotros vamos a usar su plata para hacer proselitismo político a través de una asociación. La Contraloría debería estar con los ojos abiertos. (...). Sería lamentable que por una discusión que tiene que ver con una forma o por una ideología respecto a cómo se tomó una decisión renunciaran a que sus municipios y sus vecinos estuvieran representados en la asociación más grande de Chile.

Volviendo atrás, ¿por qué el alcalde Iglesias se desmarca?

Le escribí a Agustín para tratar de entender su punto. Él no está de acuerdo con la forma, pero tampoco con los alcaldes de izquierda. Me van a disculpar pero yo creo que es bien fácil pararse y sentarse en el palco a mirar cómo pasan las cosas cuando llevamos meses, un montón de alcaldes, discutiendo y pidiendo que el gobierno nos escuchara. Él tendrá que responder por sus dichos.