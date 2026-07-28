Alcaldesa Catalina San Martín: “Hay un grupo de alcaldes de izquierda que está derechamente mintiendo”

La tensión en el mundo municipal parece estar en uno de sus puntos más álgidos. El quiebre en la Asociación Chilena de Muncipalidades (AChM) -que preside el jefe comunal de Zapallar, Gustavo Alessandri (IND. RN)- por el mecanismo propuesto por Hacienda para compensar a los municipios por los recursos que dejarán de percibir por la exención de contribuciones a adultos mayores contemplada en la megarreforma, hoy pararece no tener retorno.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín (IND.), valoró la fórmula que se obtuvo para reponer los recursos que se perderían una vez puesta en marcha la megarreforma y acusó directamente a un grupo de alcaldes del progresismo -entre ellos, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS)- de mentir con el supuesto acuerdo al que habría llegado el municipalismo en su encuentro en la Región de Coquimbo.

“Hay un grupo de alcaldes de izquierda, no todos, un grupo que está derechamente mintiendo con lo que ocurrió en La Serena” , explicó la jefa comunal.

En esa línea, aseguró que el acuerdo común de los alcaldes era que los recursos que se dejaban de percibir por el no pago de contribuciones debería ser repuestos a cada uno de los municipios.

“Todos los alcaldes que participamos en La Serena fuimos de buena fe a encontrar puntos en común en una institución, como es una asociación de municipalidades, donde tienes alcaldes de distintos colores políticos. Por lo tanto, encontrar un punto común es muy complejo. En esa discusión, yo te diría que el punto transversalmente común, sin lugar a dudas, donde hubo unanimidad, era que ningún municipio se podía haber afectado producto de la exención para las personas mayores de 65. Ninguno. Y que el Estado tenía que responder. Eso fue un acuerdo”, explicó San Martín.

“ Han estado tratando de instalar (alcaldes de izquierda), y por eso digo que es mentira directamente, como que si se hubiese conversado otra cosa o se hubiese llegado a márgenes o a bordes que nunca se discutieron ”, añadió.

Asimismo, San Martín contestó los dichos de la alcadesa Delfino, quien antes en Desde la Redacción, cuestinonó que la jefa comunal de Las Condes respaldara el mecanismo propuesto por el gobierno en una votación de la AChM, siendo una de las comunas más beneficiadas.

“¿O sea, no debería haber votado? Yo no sé si para Karina (Delfino) o para otro grupo de alcaldes, o para algún otro alcalde, la democracia sirve solo cuando lo beneficia . O sea, si vamos a estar sentados en una mesa donde solo pueden votar aquellos que yo creo que deben votar, francamente, yo creo que estamos entendiendo muy mal cómo se compone la democracia. Yo, como representante de la comuna de las Contes, fui electa democráticamente. Y como representante de la Asociación Chilena, fui electa democráticamente.Por lo tanto, mi voto vale tanto como el voto de cualquier otra persona", recalcó.

En esa línea, insistió: “A mí me molesta que estén desconociendo algo que se acuerda, y ahora traten de sacarle punta diciendo, ‘no, es que Las Condes recibe mucho’. Nosotros siempre fuimos transparentes en cuanto dejábamos de percibir, porque aportamos mucho al Fondo Común Municipal. Los vecinos de Las Condes aportan 350 mil millones de pesos al Fondo Común Municipal. La comuna de Las Condes, los vecinos de Las Condes aportan cinco veces lo que aporta el Estado”.

Asimismo, la alcaldesa de Las Condes valoró al gobierno por su propuesta: “ Me parece que está cumpliendo con creces con lo que prometió. Lo que pasa es que ellos (alcaldes de izquierda) están enojados con la forma y eso es ideológico, pero no están respetando un acuerdo del municipalismo” y recalcó que “le pegan a Las Condes para pegarle al gobierno”.

Asimismo, respecto de la posibilidad de que alcaldes de izquierda terminen saliéndose de la AChM, San Martín señaló: “Yo vengo escuchando esa cantinela desde enero. Desde que gana la asociación mayoritariamente la derecha (...) Es algo que vienen anunciando hace rato... están aprovechando la oportunidad para hacer el punto político. Si ellos tienen una intención, a mí me gusta la gente que habla de frente. Yo hablo de frente. Me gusta que me digan las cosas a la cara y que me digan la verdad. No que anden por la espalda diciéndome ‘ya, ahora sí nos vamos a salir’“.

Ademá, hizo una adevertencia: “Yo les quiero decir a estos alcaldes que, por si no sabían, las asociaciones las pagan los vecinos de sus comunas. Esto de armar una asociación progresista es decirle a sus vecinos ‘nosotros vamos a usar su plata para hacer proselitismo político’ a través de una asociación. O sea que la Contraloría debería estar con los ojos abiertos”.

Finalmente, consultada por qué un alcalde de su sector politico como el jefe comunal de Independencia, Agustín Iglesias (IND. UDI), también está en contra de la fórmula, esta dijo: “Me van a disculpar, pero yo encuentro que es bien fácil pararse y sentarse en el palco a mirar cómo pasan las cosas, cuando llevamos meses, un montón de alcaldes, discutiendo y pidiendo que el gobierno nos escuchara”.

En esa dirección recalcó que: “Él tendrá que responder por sus dichos. Yo, la verdad, no entiendo si no le gusta la forma. Entonces, si no te gusta la forma, ¿qué?“, lanzó, descartando que un veto sea una solución.

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