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    Meteorología afirma que sistemas frontales de julio dejaron importantes acumulados de lluvia y que El Niño seguirá favoreciendo eventos extremos

    Según las proyecciones, las temperaturas superficiales del océano Pacífico seguirán sobre los valores normales durante los próximos meses, por lo que El Niño se mantendría hasta el otoño de 2027.

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Santiago, 17 de julio de 2026. Fuertes lluvias en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) realizó un balance técnico de los tres sistemas frontales que afectó al país entre el 14 y el 21 de julio, además de presentar el pronóstico estacional para agosto, septiembre y octubre, advirtiendo que las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño seguirán favoreciendo precipitaciones por sobre lo normal y la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos intensos durante los próximos meses.

    El director (s) de la DMC, Gastón Torres, explicó que durante el período analizado actuaron tres sistemas frontales consecutivos, reforzados por un río atmosférico, que afectaron una extensa zona del país, desde la Región de Atacama hasta Los Lagos.

    Tras analizar los registros históricos, el organismo concluyó que este episodio corresponde a uno de los eventos que “se ubica entre los episodios de precipitaciones más significativos registrados durante el mes de julio en las últimas décadas”.

    Entre las cifras más relevantes destacan: Rodelillo: 243,7 mm en ocho días; Valparaíso: 206,1 mm, equivalente a tres veces su promedio mensual; Curicó: 172,2 mm; Quinta Normal (Santiago): 131,7 mm, superando ampliamente el promedio climatológico para todo julio.

    Uno de los casos más llamativos fue el de La Serena, donde en apenas ocho días cayó más de diez veces la lluvia normal del mes. Como consecuencia, la ciudad pasó de registrar un déficit cercano al 97% de precipitaciones a terminar con un superávit cercano al 200%.

    Además, la DMC informó que varias estaciones meteorológicas rompieron récords históricos: Desierto de Atacama alcanzó el mayor acumulado histórico de precipitaciones en períodos de 24, 48 y 72 horas; La Serena registró el segundo mayor acumulado histórico en 24 horas y el primer lugar en acumulados de 48, 72, 96 y 120 horas; y Quinta Normal alcanzó el segundo mayor registro histórico para acumulados de 24 y 48 horas.

    El Niño seguirá favoreciendo eventos extremos

    La DMC explicó que el país continúa bajo la influencia de un episodio fuerte del fenómeno de El Niño, condición oceánica y atmosférica que aumenta la probabilidad de precipitaciones intensas y eventos meteorológicos extremos.

    Según las proyecciones internacionales, validadas y confirmadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos (NOAA), las temperaturas superficiales del océano Pacífico seguirán sobre los valores normales durante los próximos meses, por lo que El Niño se mantendría hasta el otoño de 2027, alcanzando su mayor intensidad entre octubre y noviembre de este año.

    La institución señaló que, debido a este escenario, continuará realizando un monitoreo permanente y actualizando mensualmente sus pronósticos estacionales.

    En ese contexto, la meteoróloga Catalina Medina presentó el pronóstico climático para el trimestre agosto-septiembre-octubre, precisando que se trata de una proyección de tendencias climáticas y no de un pronóstico de eventos específicos, como sistemas frontales o temporales.

    Las principales conclusiones son que existe una alta probabilidad de precipitaciones sobre lo normal desde la Región de Atacama hasta Los Ríos; durante agosto la señal es aún más marcada, con lluvias superiores al promedio entre Atacama y Ñuble

    La DMC indicó que esta tendencia ya venía observándose en los pronósticos emitidos durante los últimos meses y que se ha ido fortaleciendo progresivamente.

    Respecto de las temperaturas, el pronóstico indica temperaturas máximas sobre el promedio en gran parte de la zona norte y centro del país; y en el caso de las temperaturas mínimas, la tendencia cambia desde Biobío hacia el sur, donde se esperan valores normales o incluso inferiores al promedio.

    Nuevo sistema frontal llegará durante la semana

    La DMC informó que tras el paso del sistema frontal actual, se espera un breve período de estabilidad entre miércoles y jueves en la zona centro-norte.

    Sin embargo, un nuevo sistema frontal ingresará el miércoles por la zona sur y avanzará hacia la zona central durante el viernes, con posibilidades de alcanzar incluso la Región de Coquimbo durante el fin de semana.

    Este frente llegará acompañado de un río atmosférico, aunque de menor intensidad que el evento anterior, ya que perderá categoría antes de ingresar al continente. Además, comenzará con una isoterma cero alta, cercana a los 3.500 metros en el norte, la que posteriormente irá descendiendo durante el desarrollo del evento.

    La institución señaló que aunque el nuevo sistema presenta características moderadas a fuertes, no tendría la intensidad del evento ocurrido entre el 14 y el 21 de julio, cuando el río atmosférico mantuvo una alta intensidad durante todo su desplazamiento hacia Chile.

    Más sobre:Fenómeno El NiñoFenómeno de El NiñoDMCMeteorologíaEventos extremosSistema frontal

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