Ministro Arrau encabeza operativo policial por comercio ilegal y control migratorio en Estación Central: hay más de 40 detenidos

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, encabezó durante la mañana de este martes un operativo policial contra el comercio ilegal y de control migratorio en la comuna de Estación Central, el que permitió detener a 46 personas en situación migratoria irregular.

“Son 46 personas hasta el momento, son operativos focalizados, tanto mujeres como hombres, de distintas nacionalidades y que ellos van a ser trasladados a la Jefatura Nacional de Migraciones y van a ser denunciados al Servicio de Migraciones“, informó el prefecto inspector de la PDI, Luis Orellana Campos.

Además detalló que cuatro mantiene notificación para expulsión, y otra persona mantiene una orden de detención por homicidio.

Por su parte, el ministro Arrau señaló que “este tipo de operativos busca tranquilidad a la población, dar presencia territorial, dar presencia de control, que es lo que buscamos dentro de nuestro plan operativo de seguridad pública”.

Asimismo expresó que “este Gobierno, pese a esas dificultades, lleva, al día de hoy, más personas expulsadas de vía aérea con vuelos que todo el año pasado”.

“En lo que va del año, los ingresos detectados y regulares al país han disminuido en un 80%, y los que hemos detectado han sido reconducidos en un 75%, años anteriores, más cerca de una cifra, un 20, un 30%. Hoy está ingresando muchísimo menos personas al país, la gran mayoría son reconducidas, y más encima se están expulsando bastante más que los años anteriores”, destacó.

Niña apuñalada y violencia en las escuelas

Arrau también abordó la niña de 2° básico que fue apuñalada por otra alumna de 13 años en un colegio en la Granja, apuntando que se trata de un problema de seguridad.

“Se ha dicho muchas veces que esto es un tema de educación, no, es un tema de seguridad, por supuesto que ocurre dentro de una comunidad educativa, de un colegio, que eso hace que sea bastante más grave, pero hay una víctima, hay una víctima y, por tanto, hay un delito”, mencionó.

A la vez, detalló que “el llamado nuevamente es saber qué está pasando desde el punto de vista de esa comunidad educativa, de esa familia, cómo una niñita tan pequeña puede cometer estos actos”.

Asimismo, destacó que la semana pasada la Policía de Investigaciones logró prevenir dos ataques como estos. “Se logró prevenir, tanto en la Región Metropolitana, como en La Araucanía dos ataques como estos, que habían sido anunciados por menores también de edad inimputable a la entrada del colegio con permiso de los padres y la comunidad educativa”.