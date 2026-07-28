El hardware para videojuegos avanza a un ritmo vertiginoso y las tecnologías que ayer eran exclusivas de la gama alta hoy democratizan su acceso, una sentencia muy utilizada por el marketing actual pero que en ciertos casos sí es evidente.

Quienes llevan años en el mundo del PC gaming conocen de sobra el Redragon Kumara K552. Durante mucho tiempo fue la puerta de entrada al formato mecánico para miles de jugadores en la región. Hoy la marca presenta el K552RGB-M Kumara Magnetic, una revisión que toma ese chasis incombustible y lo actualiza con tecnología de última generación.

En La Tercera probamos el equipo durante algunos días. Estas son nuestras primeras impresiones.

El salto a los interruptores magnéticos

Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

La principal novedad de este modelo radica en sus interruptores con efecto Hall. A diferencia de los switches mecánicos tradicionales que dependen del contacto físico de piezas metálicas para registrar una pulsación, esta tecnología utiliza imanes.

Al eliminar la fricción mecánica, se soluciona también el problema del “doble clic” y se extiende la vida útil del periférico por sobre los 100 millones de pulsaciones .

Si bien, los interruptores magnéticos resultan más duraderos que los mecánicos al prescindir del desgaste natural de las partes móviles en contacto, en el caso del nuevo Kumara, esta característica se traduce en una experiencia de tipeo suave y lineal, pensada para quienes necesitan reaccionar rápido.

Es un teclado muy cómodo para jugar, pero también funciona perfecto para escribir .

Velocidad para el gaming

Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

A la durabilidad se suma una mejora en el rendimiento. Aunque para escribir o redactar tareas de oficina, una tasa de 125 Hz o 500 Hz es más que suficiente, tasas más altas reducen la latencia de entrada, haciendo que la pulsación aparezca de forma más inmediata en la pantalla.

Este teclado incorpora una tasa de sondeo de 8000 Hz . En términos prácticos, el tiempo de respuesta baja a latencias ultra pequeñas de hasta 0,125 milisegundos. Esta velocidad de transmisión resulta fundamental en juegos de disparos en primera persona o títulos de ritmo frenético donde cada fracción de segundo cuenta. Por lo tanto, el potencial del Kumara Magnetic está por cierto en el mundo gamer .

Construcción clásica y ajustes modernos

Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

El diseño exterior mantiene la esencia que popularizó al modelo original. El chasis está fabricado en plástico ABS reforzado y cuenta con una placa interna de metal que le otorga firmeza sobre el escritorio. Es un equipo pesado y estable frente al uso intensivo .

Para modernizar el teclado, Redragon incluye un cable mallado desmontable de tipo USB-C a USB-A. Este cambio, muy esperado por los usuarios, facilita el transporte y el reemplazo del cableado.

En el apartado estético, el equipo ofrece iluminación RGB Chroma con ajuste tecla por tecla . Las piezas están fabricadas con un sistema que evita el desgaste de los caracteres con el paso del tiempo y permite que la luz atraviese el centro de manera nítida.

¿Vale la pena?