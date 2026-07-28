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    El precio del petróleo profundiza su caída ante pausa en el conflicto entre EE.UU. e Irán

    El petróleo Brent muestra una contracción de 0,91% hasta los US$ 84,60 el barril, su nivel más bajo en casi dos semanas.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bajan las hostilidades en el Estrecho de Ormuz. CENTCOM

    Los precios del petróleo extienden sus pérdidas este martes, luego de que se mantenga una pausa en los combates entre Estados Unidos e Irán, lo que alimenta las esperanzas de una desescalada en el conflicto de Medio Oriente que ha trastornado el suministro energético global.

    El petróleo Brent muestra una contracción de 0,91% hasta los US$ 84,60 el barril, su nivel más bajo en casi dos semanas. Paralelamente, el barril WTI que se transa en Nueva York retrocede en torno a 1,33% hasta los US$ 81,48 el barril.

    Aunque Teherán ha rechazado versiones de que acordó un cese al fuego de 10 días con Estados Unidos, medios estadounidenses como CNBC reportó que existe una pausa temporal en las hostilidades.

    El repliegue se produce tras versiones sobre una disminución en las municiones estadounidenses. El presidente Donald Trump, quien el viernes dijo a Axios que evaluaba un “ataque masivo” contra Irán, luego dejó de lado esos planes en medio de preocupaciones por las reservas de armamento, según reportó The New York Times.

    Trump, en declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One el lunes, en su trayecto a Michigan, descartó que Estados Unidos esté escaso de armamento y aseguró que las fuerzas armadas cuentan con “de sobra” de municiones.

    ¿Suben las bencinas en Chile?

    La pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se consolidó durante el fin de semana, con ambos bandos deteniendo sus ataques mientras se retoman los trabajos para reactivar las negociaciones de paz.

    Qué pasará con las bencinas en Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    “La caída es notable si se recuerda que hace apenas una semana el barril llegó a tocar los US$ 102. En pocos días, el crudo borró buena parte de la escalada que había dominado el relato de julio. La lógica es la misma que venimos comentando: a medida que se aleja el fantasma de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, se evapora el sobreprecio que el mercado había incorporado por miedo a una disrupción de suministro”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    La fuerte baja de los últimos tres días, sin embargo, no sería suficiente para evitar un aumento en el precio de los combustibles en Chile. Así lo señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en una vocería en La Moneda.

    “Es altamente probable que esta semana exista una leve alza en el precio de los combustibles”, dijo la autoridad tras las consultas de la prensa.

    Más sobre:PetróleoMedio OrienteIrán

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