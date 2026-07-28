¿Por qué ocupa ese nombre? La historia detrás de Vozinha, el apodo del nuevo arquero de Colo Colo

El pasado viernes, justo antes del duelo contra Deportes Limache, Colo Colo dio a conocer un hecho que remeció el mercado internacional. El Cacique anunció la llegada del portero Vozinha, quien fue una de las figuras del Mundial de la mano de la selección de Cabo Verde.

La firma del contrato se produjo el sábado por la noche con un vínculo que lo une al club por seis meses, con la opción de extenderlo por un año más en función de la conformidad de ambas partes.

Si bien durante la Copa el arquero se hizo conocido por su apodo, su real nombre es Josimar José Évoras Dias. Entonces, ¿de dónde viene el sobrenombre de Vozinha?

Según explicó hace algún tiempo el propio portero, aquella denominación corresponde a un homenaje que realiza a sus abuelos, ya que Vozinha significa “abuelito”.

“Mi apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que me crie con mis abuelos”, relató el portero.

Luego explicó que de niño “era muy hábil con los pies, competitivo y rebelde, no me gustaba perder. Recibía muchos golpes y, cuando no podía vengarme, volvía a casa enfadado. Los otros chicos se burlaban de mí y decían que iba a quejarme con mis abuelos”.

Una complicación para Colo Colo

Si bien en Macul esperan que el arquero llegue este martes al país para someterse a los exámenes médicos de rigor, hay un asunto que ya genera dudas por el uso de su apodo.

El artículo 36° de las bases del campeonato indica que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres. En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

Por cierto, más adelante se señala el castigo que acarrea el incumplir este requerimiento: “El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

Esperado por Fernando Ortiz

Después del triunfo sobre Deportes Limache, El técnico Fernando Ortiz valoró la llegada del guardameta.

“Claro que estoy feliz, tenemos a un mundialista en Colo Colo. Cómo no lo voy a estar. Su actuación ha hecho que nos fijemos en él. Estoy de acuerdo totalmente en esta incorporación”, planteó.

“Vozinha va a tener una competencia importante para ganarse el arco. Si él me demuestra que está para atajar, va a jugar. Si no, va a seguir Gabriel. Y si Gabriel se distrae, va a atajar el que mejor esté”, estableció.