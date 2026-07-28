“Petición formal de Colo Colo”: Milad revela que ANFP evaluará excepción con Vozinha para uso de su apodo en la camiseta

La llegada de Vozinha a Colo Colo tiene un inesperado problema a horas de su arribo al país para ser presentado en el club: el popular arquero, quien fuera elegido el mejor en su posición en el Mundial, no podría jugar con su apodo.

El artículo 36° de las bases del campeonato indica que “para la identificación personal de los jugadores se deberá estampar el apellido paterno y/o materno en la parte superior de la espalda de la camiseta entre 5 y 5,5 cm de altura, pudiéndose agregar la inicial del primer nombre. No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres . En el caso de existir jugadores con el mismo apellido en un club, se deberá agregar, para distinguirlos, la inicial del nombre o del segundo apellido, en ese orden de prelación”.

Incluso se establecen castigos por si eso no se cumple: “El caso de infracción a las obligaciones contempladas en el presente artículo, se sancionará con una tarjeta amarilla administrativa al jugador infractor y, al club infractor, por cada una de ellas, con una multa de hasta 20 UF, según la estimación que efectuare el Tribunal Autónomo de Disciplina”.

La ANFP estudia este caso

Esta noche, Pablo Milad, presidente de la ANFP, reconoció que Colo Colo ya envió una solicitud formal para que se pueda hacer una excepción y que el futbolista de Cabo Verde pueda jugar con su apodo.

(Xinhua/Wang Kaiyan) Wang Kaiyan

“Eso se va a analizar mañana con el departamento legal. Ya hay una solicitud formal de Colo Colo. Nosotros la vamos a revisar mañana en la mañana y vamos a notificar a Colo Colo la resolución, dijo Milad a DSports.

Además, el mandamás opinó sobre el fichaje, el que considera como algo atractivo para el fútbol chileno: “Yo creo que es bueno, porque va a ser un atractivo para la gente. No se le notan los 40 años que tiene, se ve muy ágil y dinámico. Va a ser un aporte y algo interesante para Colo Colo, y lo lindo que eligió venir acá en un club importante de nuestro futbol”, cerró.