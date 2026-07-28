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    Pesar en el deporte: fallece Lucy López, la primera medallista chilena en los Juegos Panamericanos

    La histórica atleta nacional murió este lunes a los 96 años. En Buenos Aires 1951 obtuvo la presea de plata en el megaevento continental.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Pesar en el deporte: fallece Lucy López, la primera medallista chilena en los Juegos Panamericanos. Foto: Archivo Familiar

    Lucy López, la primera deportista chilena en obtener una medalla en los Juegos Panamericanos, falleció este lunes a los 96 años. La exatleta representó a Chile en la primera edición del megaevento continental, disputado en Buenos Aires en 1951. Ahí consiguió la presea de plata con una marca de 1.45 metros en salto alto.

    Sus restos están siendo velados en la Parroquia de Santa Gemita (Avenida Suecia 3100, Ñuñoa) hasta el miércoles 29, día en que se realizará una misa y el funeral.

    Nacida en Santiago el 18 de julio de 1930, también fue preseleccionada para los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952. Ese mismo año contrajo matrimonio con el exseleccionado chileno de básquetbol Sergio Restovic.

    Además de su etapa como deportista, López desarrolló una extensa trayectoria como profesora de educación física, entrenadora y dirigente deportiva. Se tituló en la Universidad de Chile en 1966. Tras una beca de perfeccionamiento en Alemania entre 1972 y 1973, se incorporó como docente del Instituto de Educación Física en la principal casa de estudios del país, donde impartió la cátedra de Atletismo entre 1973 y 1994.

    También fue entrenadora en los colegios Universitaria Salvador y Villa María Academy, además del Club Atlético Santiago entre 1973 y 1985.

    López en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, junto a Fiu, la mascosta del evento. Foto: Archivo Familiar

    En el ámbito dirigencial, fue presidenta de la Asociación Atlética de Santiago. Hasta febrero de 2025 integró el directorio de la Corporación Maratón de Santiago. Al momento de su fallecimiento, era miembro de Panathlon Chile.

    Durante Santiago 2023 fue la primera persona en inscribirse como voluntaria para el evento y colaboró en distintas funciones. En la ceremonia inaugural estuvo encargada de encender el pebetero panamericano junto a los extenistas Nicolás Massú y Fernando González, en reconocimiento a su condición de primera medallista chilena en la historia de los Juegos Panamericanos.

    En aquel megaevento, López conceció una de sus últimas entrevistas a El Deportivo, donde se mostró sorprendida por los avances tecnológicos del deporte y habló de su rol como voluntaria en la capital. “Que exista el VAR en el atletismo, me sorprendió. Antes tuve un puesto en temas reglamentarios, donde definíamos alguna partida en falso, los errores de los deportistas… Y ahora esto, nunca lo había visto”, dijo.

    “Estoy en el sector de los atletas, que no compiten o lo van a hacer. Estoy cerca de la zona de los fotógrafos, bajo marquesina. La marquesina antes era más grande… Soy voluntaria de servicios a la familia panamericana”, explicaba.

    A lo largo de su trayectoria recibió diversos reconocimientos, entre ellos el Premio 100 Líderes Mayores en 2023 y las distinciones a Mejor Antigua Deportista (2010) y Trayectoria Deportiva (2023) otorgadas por el Círculo de Periodistas Deportivos.

    Lee también:

    Más sobre:AtletismoPolideportivoLucy LópezJuegos PanamericanosSantiago 2023Buenos Aires 1951Salto Alto

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