Gustavo Alessandri: “Estamos logrando que el municipalismo no pague la cuenta de la megarreforma, es un triunfo para la AChM”

Como presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, se transformó en blanco de críticas de jefes comunales de la oposición que acusan que se los “traicionó” en la fórmula a la que se llegó para compensar a los municipios por la merma que sufrirían al generarse -en el marco de la megarreforma- una exención en las contribuciones a los mayores de 65 años.

Incluso alcaldes como Tomás Vodanovic (Maipú), Karina Delfino (Quinta Normal) y Claudio Castro (Renca) pusieron en duda su continuidad en la AChM. En el programa de straming de La Tercera, Desde la Redacción, entrevistado por Rodrigo Álvarez y Eugenia Fernández, Alessandri defendió el rol del organismo y profundizó en el punto que terminó por dividir a la asociación.

¿Qué opina de la crítica de alcaldes de oposición por apoyar la fórmula de compensación del gobierno?

El gobierno en principio no quería y se perdía el 100% de los recursos (municipales) que entraba a regir con esta reforma y fuimos peldaño a peldaño ganando espacio. Recuperamos el Fondo Común Municipal (FCM) y hoy tenemos una compensación del 100%. Hace un par de meses en La Serena se llegó a un acuerdo en la AChM y todos cedimos en nuestras posturas. Era focalización con compensación. Nos sentamos con el gobierno con el acuerdo de los alcaldes y lamentablemente no pudo llegar a puerto la focalización, por lo que seguimos trabajando por la compensación. Hoy tenemos una compensación al 100%. Hubo un trabajo importante de alcaldes, apertura del gobierno y presión de diputados y senadores para que sea ejecutable. (...). ¿Por qué se nos cae la focalización? Porque nos dicen en el gobierno, y siempre nos han dicho, que es parte del proyecto del Presidente Antonio Kast que no se paguen contribuciones.

¿Qué responde a las acusaciones de “no estar a la altura de defender el municipalismo”?

La asociación está teniendo un rol mucho más grande y alto que el que había tenido en los últimos años, con un trabajo importante con diputados y senadores. Hoy somos la asociación la que lleva el pandero en esto (debate por contribuciones) y de manera transversal hemos trabajado y nos hemos sentado con el gobierno. Con Tomás Vodanovic, Karina Delfino, Cristóbal Labra o Felipe Muñoz. Estamos logrando el 100% de la compensación para el 100% de los municipios de Chile. Es un logro grande que no es lo que se pensó en su momento. Para criticar es fácil. Yo no voy a entrar como alcalde de todos los alcaldes de Chile a discutir una ideología. Hoy estamos logrando que el municipalismo no pague la cuenta de la megarreforma y eso es un triunfo para la AChM, independientemente de la ideología que tenga cada alcalde.

¿El quiebre entre los alcaldes se debe a un tema ideológico?

Realmente es un tema ideológico y no voy a hacer referencia a eso. Todos tenemos una ideología pero el municipalismo está sobre la ideología. Se cumplió que mantuviésemos la autonomía de las municipalidades, se mantuvieron los fondos de las municipalidades y se logró convencer al gobierno de que no pasáramos por la Ley de Presupuesto, sino que por una glosa. Además, que es lo más importante, si baja un peso, te devuelven un peso. Si baja $ 10, te dejan $ 10. Esa compensación del 100% esperamos que se apruebe en el Senado la próxima semana. (...) Es injusta la crítica que se hace.

El ministro Segpres, José García Ruminot, abrió la puerta a un mecanismo de compensación vía Ley de Presupuesto...

Efectivamente hay distintas fórmulas. Hoy en el Senado tenemos una que se vota la próxima semana. Mientras tengamos la fórmula más concreta de que no se disminuya un peso y estemos compensados al 100% en todos los municipios de Chile, soy el alcalde más feliz.

Los alcaldes de oposición se quejan de que, por ejemplo, Las Condes sería recompensada con $ 13 mil millones y Quinta Normal recibiría $ 59 millones.

La pregunta es al revés. Las Condes pierde $ 13 mil millones y Quinta Normal pierde $ 59 millones (por la exención de contribuciones). La compensación es del 100% de lo que dejan de ganar.

¿Qué cambió en la conversación desde el encuentro de alcaldes en La Serena? En la oposición han usado incluso el concepto de “traición”

Cambiaron dos cosas. La primera, teníamos un acuerdo transversal, efectivamente, que era focalización y compensación. La focalización no pudo tener éxito y lo peleamos bastante. Y la compensación tiene tres medidas. Uno, mientras se cobran los derechos de aseo; dos, con respecto a la sociedad de inversión, y tres, contra la prima de la situación de invariabilidad tributaria. Mientras eso ocurra, nos compensan el 100%. Fue una reunión en la que participamos todos y se avanzó (...). Todos cedimos en nuestras posturas individuales para lograr ese acuerdo, y el acuerdo nace entre Tomás Vodanovic y Gustavo Alessandri, quienes conversamos la originalidad del acuerdo, pero la compensación y la focalización, y se nos cae la focalización conversando con el gobierno y seguimos con la alternativa de la compensación y fuimos todos a las mismas reuniones. Seguimos con la compensación y senadores nos han ayudado a lograrlo. (...) Hay que ser muy injustos para decir ‘nosotros no estábamos en la mesa’.

¿Cómo lo va a hacer si se genera una fuga de alcaldes, como los de Maipú, Quinta Normal y Renca desde la AChM? ¿Va a tratar de evitarlo?

Falta diálogo, falta primero que se vote en el Senado y creo que hoy día hay un gran triunfo del municipalismo de no perder un peso. Entonces, si nos vamos a quedar en la ideología, vamos a perder todos. Si nos vamos a quedar en la práctica, vamos a ganar todos. Y en eso, el municipalismo se cuida.

¿Corre riesgo la compensación por la pedida de algunos senadores de recursos, en la megarreforma, para la zona norte?

Efectivamente corre mucho riesgo y también tiene toda lógica esta pedida de reconstrucción en dos regiones que en las últimas dos semanas se han visto destruidas por los fenómenos de la naturaleza. Espero conversarlo (con el gobierno).