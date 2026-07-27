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    Política

    Boric modo instagramer: la activación digital del expresidente tras la aprobación de la megarreforma

    Desde que la reforma emblemática del gobierno avanzó en el Senado, el exmandatario ha ido poco a poco subiendo más contenido a sus redes sociales, citando publicaciones de alcaldes y parlamentarios de la oposición, donde cuestionan la medida. "Les iré contando de algunas cosas en las que estoy trabajando", publicó este domingo.

    David TralmaPor 
    David Tralma

    La maratónica jornada en la que el Senado aprobó la megarreforma económica del Presidente José Antonio Kast, el exmandatario Gabriel Boric volvió a abordar, aunque de manera indirecta, la contingencia.

    Lo hizo un método que, con el correr de los días, se volvería habitual: subir en su cuenta de Instagram distintas críticas de parlamentarios y alcaldes en contra del proyecto más emblemático de esta administración, que llegó al poder el pasado 11 de marzo.

    El día que se votó la megarreforma en el Senado, Boric reposteó una publicación del jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (FA).

    “Clarito, Tomás Vodanovic”, fue el escueto mensaje del expresidente. En la publicación original, el alcalde citó su entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, en la que cuestionó el megaproyecto, al plantear ideas como que “no puede no ofuscarse que un gobierno insista con aliviarle el bolsillo a personas que realmente tienen situaciones que les permite afrontar la vida sin problemas”, en desmedro del impacto que, considera, padecerían las personas con menos recursos.

    El exmandatario, desde ese momento, ha compartido también críticas de otros personeros del sector, como la que hizo en sus redes sociales el diputado Gonzalo Winter.

    Boric ha hecho el mismo ejercicio en su cuenta de X. Por ejemplo, reposteó un reparo de la diputada Javiera Morales (FA), quien cuestionó que el oficialismo no hubiera dado su pareo por licencia médica, en medio de su tratamiento contra el cáncer de mamas y en el marco de la votación en la Cámara de la megarreforma.

    Dos días después, el expresidente hizo lo propio, nuevamente con un cuestionamiento de Tomás Vodanovic a la megarreforma por las contribuciones.

    “Aquí una comparación gráfica de cómo se daría la distribución de recursos por comuna bajo la propuesta de compensación del gobierno, versus la propuesta de alcaldes que inyectaría los recursos al Fondo Común Municipal. No se equivoquen, los alcaldes queremos compensación, pero una compensación justa”, manifestó Vodanovic en su dardo compartido por Boric.

    Además de la megarreforma, el expresidente también ha estado reposteando defensas que han realizado algunos de sus excolaboradores, como la columna de opinión en La Tercera de su amigo y exministro, Giorgio Jackson, o la entrevista que dio a El Mercurio su exdirector de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.

    Por estos días, el exmandatario ha compartido publicaciones desde su ciudad natal, Punta Arenas. Este domingo, sin ir más lejos, subió imágenes acompañado de su pareja, Paula Carrasco; y su hija, Violeta.

    En el mismo post comentó: “Gracias a todos por su cariño en la calle y en las redes. Más adelante les iré contando de algunas cosas en las que estoy trabajando. Seguimos”.

    Hoy el Mandatario sigue con su oficina en el barrio Bellavista, donde trabaja en conjunto con Antonia Illanes, su exdirectora administrativa de Palacio, y Nicole Vergara, su exjefa de comunicaciones.

    Además, también ha activado su vida como vecino de San Miguel, al inscribirse en la junta de vecinos de Lo Vial, lo que fue valorado por la agrupación como “un gesto que valoramos profundamente, porque refleja la importancia de participar y construir comunidad entre quienes compartimos este barrio“.

    Más sobre:Gabriel BoricBoricMegarreformaMegaproyecto

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