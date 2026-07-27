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    Respuesta de Poduje mantiene dudas sobre cambios a ordenanza de construcción y Economía ratifica que la modificación va

    Alcaldes han advertido que los cambios a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que promueve el gobierno propiciará la proliferación de guetos verticales. En las últimas horas el Minvu respondió a las observaciones a su consulta ciudadana, sin despejar el futuro de la nueva normativa, lo que prolonga el gallito con los ministerios económicos.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Jorge Quiroz le responde a Iván Poduje por recorte de gastos

    El jueves pasado, en el Ministerio de Economía, se congregaron el ministro de esa cartera, Daniel Mas, junto a las principales asociaciones de municipalidades -la AChM, la AMUCH y la AMUR- y el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, para abordar el cambio a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) que busca el gobierno. El mismo, según acusan alcaldes de diversos sectores, incentivará más guetos verticales. ¿El gran ausente de la reunión? El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, cuya cartera ha sido la entidad formal que lidera este cambio.

    En lo particular, la consulta despertó ruido porque el cambio propuesto aumentaba la densidad permitida por hectárea -de 4 a 2 habitantes por vivienda, y a 1 habitante en viviendas económicas- por lo que alcaldes, y particularmente el de Estación Central, acusaron que esto provocaría el aumento de edificios residenciales.

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    Y si bien Poduje les argumentó varias veces a los jefes comunales que esto no iba a ser así, con el tiempo el suspenso se mantuvo pues Vivienda cambió dos veces la fecha de respuesta a las observaciones que hicieron los distintos actores involucrados en la materia. Tras esas respuestas es que debe ingresar los cambios al decreto, que en todo caso debe pasar por Contraloría.

    En nada ayudó a quitar el nerviosismo de los alcaldes que la página donde el Minvu iba a publicar las respuestas el pasado viernes se mantuviera caída durante el fin de semana.

    Finalmente, el detalle se publicó a partir de un documento de casi 500 páginas, lo que sirvió como una medición de fuerzas entre Poduje y Quiroz. Y es que si bien el Minvu no zanjó totalmente cómo quedará la propuesta, sí entregó algunas luces.

    Con eso a la vista, para nadie es un misterio las diferencias que ha tenido Poduje con esta propuesta que se inició el 22 de abril a partir de una consulta ciudadana abierta a observaciones. Él ha apuntado directamente a que ha sido una iniciativa que nació de parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Las mismas apuntan a que Poduje es un urbanista que promueve la armonía de los barrios, y en los ministerios económicos tienen un objetivo más focalizado en torno a la inversión y a reactivar al sector de la construcción.

    El alcalde de Estación Central. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    En ese sentido, el punto más complejo de la propuesta de cambio del Ejecutivo es que se les permitiera a las constructoras reducir el mínimo de 4 habitantes por vivienda a 2 habitantes, o 1 habitante en caso de viviendas económicas. La crítica en el mundo municipal apunta a que ello permitirá a las inmobiliarias construir más departamentos para un mismo piso de un edificio, lo que podría producir problemas de hacinamiento, lo que a su vez terminaría saturando los servicios de los municipios.

    Ante ese escenario, la respuesta del Minvu no fue tan aclarativa: “La propuesta buscará compatibilizar los aportes con la realidad que arrojan las estadísticas censales”, reza el documento.

    Otro punto complejo son los requisitos para los “conjuntos armónicos”, que son consideradas por la ordenanza como una unidad espacial propia, lo cual permite -por ejemplo- saltarse los requisitos de las ordenanzas sobre nivel de constructibilidad o de altura. Esto permitiría que se construyan edificios más altos. Ahí la propuesta permite reducir el mínimo de 5.000 m2 para un conjunto armónico a 2.500 m2, lo que daría más facilidad para que edificios tengan mayor flexibilidad.

    El Minvu en su respuesta también fue ambiguo: “Se avanzará buscando ajustar la propuesta de la mejor manera a los objetivos generales de la misma”.

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje. Foto: Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Otro punto complejo es sobre los estacionamientos. La propuesta del gobierno es que se puede rebajar la dotación de estacionamientos -por departamento- considerando si es que el inmueble está cercano a la red de transporte público como el Metro y paraderos de buses. El problema que acusan los municipios es que se construirían más departamentos sin estacionamientos lo que saturaría las calles con gente que deje estacionado sus autos en la vía pública.

    La respuesta del gobierno sobre este punto fue que “se avanzará en la materia evaluando el debido resguardo del impacto urbano”.

    También un punto complejo fue que la propuesta del Minvu permite aumentar la altura de los edificios hasta un 50%, lo que en la práctica incentivaría la creación de los mega edificios. El ministerio recalcó que “se avanzará buscando ajustar la propuesta de la mejor manera a los objetivos generales de la misma”.

    Alcaldes atentos

    El punto en particular también ha sido un foco de tensión con los alcaldes. Tras la reunión del jueves, el ministro de Economía fue tajante respecto de que la propuesta se mantendría más por el lado económico que urbanista.

    Desde el Ministerio de Economía dicen a La Tercera que “en la última reunión, efectivamente, el ministro de Economía le presentó a los alcaldes la decisión del gobierno de avanzar en una modificación a la OGUC para permitir mejores condiciones de construcción y de habilitación de vivienda para los habitantes de comunas con determinadas características”.

    El alcalde de Estación Central dice a este diario que “primero quiero manifestar mi sorpresa, de que en esta reunión no estuviera el ministro Poduje, ni tampoco algún representante de él. Resulta extraño y al mismo tiempo revelador que para hablar de la OGUC la cita sea en el ministerio de Economía”.

    Además agrega que “el ministro Mas fue muy franco. Nos señaló que la decisión del gobierno era avanzar en la modificación de la OGUC, porque consideraban que era una herramienta para incentivar la inversión y dinamizar la economía. Entendemos la importancia de reactivar el crecimiento, pero creemos que no puede hacerse debilitando la planificación urbana ni las facultades de los municipios”.

    En todo caso, el documento recientemente presentado por el Minvu indica que todavía no es la respuesta final. “Sobre esa base se están ponderando las observaciones recibidas y calibrando los ajustes necesarios, con el propósito de arribar a una propuesta que resguarde los objetivos planteados. Las modificaciones que se definan serán comunicadas oportunamente”, dice el documento.

    Más sobre:Ordenanza General de Urbanismo y ConstruccionesMunicipalidadesGuetos verticalesIván PodujeJorge Quiroz

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